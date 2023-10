Perché il gatto inarca la schiena?

Imparare a comunicare con il tuo gatto è essenziale per costruire un ottimo rapporto con lui. Per questo è fondamentale comprendere perché il gatto inarca la schiena e cosa si nasconde dietro a questo comportamento. L'interazione non verbale infatti è alla base della possibilità di costruire un legame fra padrone e micio. Per costruire una convivenza che sia equilibrata, fatta di fiducia e comprensione studia gli atteggiamenti del gatto e impara a interpretare i segnali, partendo proprio dal gesto di inarcare la schiena. Secondo il luogo comune infatti questo animale inarca la schiena solamente quando si trova in una condizione di pericolo, creando la cosiddetta "gobba", con occhi sgranati e pelo ritto.

In realtà il tuo micio potrebbe inarcare la schiena anche per altri motivi. Ad esempio per farsi coccolare da te – grattando la zona più sensibile del suo corpo -, per giocare e divertirsi oppure per stiracchiarsi un po' in attesa di una nuova avventura.