Perché il gatto ti fissa? Ti sei mai svegliato all'improvviso ritrovandoti con il gatto che ti fissa dalla sua cuccia, o a poca distanza dal tuo viso? Ti sei mai sentito osservato in maniera quasi snervante mentre stavi svolgendo le tue mansioni quotidiane o magari stavi guardando la televisione? Ti volti all'improvviso e lo vedi, seduto all'ingresso della stanza, quasi in penombra: il tuo gatto ti sta osservando con attenzione. Probabilmente hai anche letto da qualche parte che il contatto visivo diretto con un gatto indica una minaccia. A questo punto potrebbe perfino venirti il senso di colpa per averlo guardato ed avergli comunicato un messaggio errato e comunque non intenzionale. A questa domanda ci sono molte risposte, molte delle quali non sono indicative di un problema. Rimane però molto importante imparare a decifrare il linguaggio del gatto nel suo insieme, e non solo lo sguardo. Solo così si può capire se ti sta fissando per un motivo preciso.

Capire il linguaggio felino La dilatazione della pupilla

Il movimento (o assenza) della palpebra

La posizione dei baffi

La posizione delle orecchie

Il movimento della coda

La postura generale del corpo Prima di ricorrere al luogo comune secondo cui ogni felino starebbe complottando contro il proprio padrone, è importante comprendere il linguaggio del gatto. Gli occhi sono lo specchio dell'anima solo quando pensiamo ai nostri simili: quando pensi al tuo gatto, è meglio tenere in considerazione gli elementi succitati che presi nell'insieme e contestualizzati, possono aiutarti a capire che cosa significa quando il gatto ti fissa. Potrebbe sembrare un po' difficile all'inizio, specialmente per chi non ha mai avuto gatti come animali domestici. Tuttavia basta davvero un po' di pratica e il giusto spirito di osservazione per imparare a leggere lo stato umorale del proprio compagno a quattro zampe.

Sguardo fisso nel gatto : quando è segno d'affetto Posizione seduta , con la coda abbassata o leggermente in movimento che spazza il pavimento: in questo caso il gatto è sereno, pacifico e sta osservando i nostri movimenti con pacato interesse, magari aspettando che si evolvano in qualcosa che può coinvolgerlo;

, con la o leggermente in movimento che spazza il pavimento: in questo caso il gatto è sereno, pacifico e sta osservando i nostri movimenti con pacato interesse, magari aspettando che si evolvano in qualcosa che può coinvolgerlo; Posizione seduta accanto a te , sguardo fisso negli occhi aprendo e chiudendo lentamente le palpebre : in questo caso si tratta di una vera e propria dimostrazione del suo affetto e del suo bisogno di farti sapere che ti vuole bene. Più si trova vicino al tuo viso, più questo comportamento mostra fiducia e benevolenza.

, sguardo fisso negli occhi : in questo caso si tratta di una vera e propria dimostrazione del suo e del suo bisogno di farti sapere che ti vuole bene. Più si trova vicino al tuo viso, più questo comportamento mostra fiducia e benevolenza. Posizione accucciata, palpebre che sbattono e coda a riposo: in questo caso il gatto ti sta osservando solo per... guardarti. È rilassato e sereno, tutto è sotto controllo e tu sei a portata di coccole. In questi casi, dunque, lo sguardo del gatto è totalmente sinonimo d'affetto. Ricordati anche che un altro motivo per cui potrebbe fissarti è quello di richiamare bonariamente la tua attenzione. Molto spesso i gatti sono sveglie formidabili, specialmente alla mattina molto presto. Che voglia incitarti a preparargli la colazione o voglia giocare con te, il gatto che ti fissa con una postura rilassata spesso avvicina il muso alla tua pelle, del viso o delle braccia, per svegliarti con l'umidità del naso.

Sguardo fisso nel gatto arrabbiato Pupille strette e non dilatate

Orecchie girate all'indietro

Corpo rigido

Posizione abbassata

Coda che sventola con agitazione

Sguardo fisso, niente battiti di palpebre

Baffi all'indietro Se invece si presentano i suddetti segnali, tieni presente che il gatto potrebbe essere pronto all'attacco. Molti di questi elementi possono indicare irritazione o agitazione. Imparare a osservare i vari elementi del corpo e leggerli nel giusto contesto (hai in mano una pallina? Per esempio) ti aiuta a capire com'è l'umore del gatto. Se il gatto ha l'aria agitata e vuoi provare a stemperare l'atmosfera, valuta l'ipotesi di lanciargli un giocattolo un pezzo di carta appallottolata. Non solo ti permette di spezzare il contatto visivo insistente, ma potrebbe anche stemperare la tensione e farti capire se il gatto è effettivamente arrabbiato, o sta solo cercando di coinvolgerti nel gioco.