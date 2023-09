Tutti i motivi per cui i gatti fanno le fusa

Felicità;

Ansia o pericolo;

Comunicazione;

Lenire il dolore;

Segnali di calma nell'allattamento dei piccoli;

Ricerca di attenzioni.

Ebbene sì: queste sono i motivi che (finora) sono stati scientificamente accertati per cui il gatto fa le fusa. Scommettiamo che i meno esperti non si aspettavano che c'entrassero situazioni di dolore, ansia o pericolo. Eppure è proprio così: secondo un articolo pubblicato nel 2003 su Scientific American e secondo un approfondito studio del 2010 che prende il nome di An acoustic analysis of purring in the cheetah (Acinonyx jubatus) and in the domestic cat (Felis catus), le fusa hanno un enorme potere.

In situazione di ansia e pericolo il gatto fa le fusa perché sa di poter ottenere un vantaggio nel contatto sociale, rendendosi in qualche modo "inoffensivo". È stato inoltre dimostrato che la gamma di frequenze che i mici emettono favoriscono il miglioramento della loro densità minerale ossea e in generale il loro stato di benessere e tranquillità, cosa che porta a guarigione in caso di infortuni e a una sorta di stato di "trance": è per questo che alcuni gatti fanno le fusa quando sono molto malati o stanno per morire.