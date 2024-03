La buona notizia è che, salvo casi eccezionali, si tratta di un comportamento del tutto normale, soprattutto per i gatti che vivono in appartamento. Prima di scoprire perché il gatto corre per tutta la casa come un pazzo, però, non dimenticate di unirvi al nostro canale Whatsapp e di seguirci su Instagram , per essere sempre aggiornati su salute e benessere e scoprire tutte le "stranezze" dei nostri amici animali.

Cosa vuol dire quando il gatto corre per casa?

Gioco;

Istinto naturale;

Mancanza di stimoli;

Presenza di minacce (odori, rumori o intrusi);

Prurito;

Stress;

Iperattività;

Ipertiroidismo;

Iperestesia felina.

Se il gatto corre per tutta la casa come un forsennato, quasi certamente sta giocando o liberando le proprie energie sopite. Gli scienziati li chiamano Fraps (Frenetic random activity periods), altri li conoscono come "zoomies" o "follie di mezzanotte": si tratta di esplosioni di energia randomiche che possono verificarsi nei gatti, ma anche nei cani, e che sono perfettamente normali.

D'improvviso il gatto allarga le pupille, abbassa le orecchie e inizia a correre furiosamente su e giù per la casa. Ebbene, la maggior parte delle volte non c'è niente di cui preoccuparsi: si tratta semplicemente di un momento in cui il micio libera le energie accumulate durante una giornata in relax e lascia esprimere il suo istinto predatorio per qualche minuto, per poi tornare ad essere il gatto elegante e mansueto di sempre.

Tale comportamento è più frequente nei gatti sterilizzati che vivono in appartamento e che non hanno la possibilità di sfogare queste energie arrampicandosi sugli alberi o cacciando qua e là in giardino: a volte, se il gatto corre per tutta la casa senza motivo è anche perché soffre della mancanza di stimoli dell'ambiente domestico, che andrebbe arricchito con giochi e attività stimolanti.

Tra i motivi più rari per cui un gatto corre per la tutta la casa possono esserci anche dei disagi, come stress e prurito causato da pulci o altre patologie della pelle oppure la presenza di un corpo estraneo sul pelo del gatto, che correndo cerca di liberarsene. Alcuni gatti possono dare inequivocabili segni di iperattività, spesso a causa di fattori di stress o di una dieta troppo ricca in carboidrati.

Se associata ad altri sintomi come dimagrimento, vomito e diarrea, l'iperattività può essere sintomo di ipertiroidismo felino (FHT), una patologia che colpisce soprattutto gatti adulti e anziani e che va assolutamente trattata con l'aiuto del veterinario. Altre sintomatologie, come mordersi ossessivamente la coda o non tollerare il contatto fisico, sono associate alla presenza di un disturbo comportamentale raro ma da tenere in considerazione, chiamato iperestesia felina.