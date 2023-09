Perché i gatti mangiano l'erba?

Secondo questa ipotesi, il gatto mangerebbe l'erba dopo aver cacciato e pasteggiato con la propria preda al fine di espellere le parti non digeribili della stessa (come, ad esempio, pelliccia, ossa, piume, ecc.). Difatti, i gatti non possiedono gli enzimi per digerire l'erba e, nella stragrande maggioranza dei casi, la espellono poco dopo, generalmente attraverso il vomito .

Dopo aver mangiato l'erba, il gatto tendenzialmente la rimette e con essa possono essere espulsi anche i boli di pelo , ossia l'eccesso di peli che il felino ha inghiottito durante le normali procedure di tolettatura. In questo caso, pertanto, l'erba più che essere mangiata per ragioni connesse all'istinto, viene mangiata per motivi pratici.

Secondo un'altra teoria, i gatti mangerebbero erba per assimilare da essa nutrienti preziosi, come ad esempio, vitamina A , vitamina D e perfino acido folico (o vitamina B9 ).

La teoria di questi ricercatori si basa su una ricerca condotta su scimpanzé e altri animali selvatici, e sostiene che il mangiare erba aiuterebbe gli animali ad espellere i parassiti intestinali, incrementando l'attività muscolare del tratto enterico. Tuttavia, molto probabilmente, i gatti di oggi non sono più afflitti della problematica di quel tipo di parassiti intestinali e l'atto di mangiare l'erba potrebbe, pertanto, rappresentare ciò che è rimasto di una strategia che si è evoluta per la prima volta in un lontano antenato.

Al convegno annuale della International Society for Applied Ethology tenutosi a Bergen, in Norvegia, un gruppo di ricercatori ha affermato che il mangiare l'erba è un atto istintivo che comporta un vantaggio evolutivo ai felini, o perlomeno, lo comportava nel passato.

Se il consumo di erba da parte del gatto è moderato, non dovrebbero esserci problemi, purché questa non sia stata trattata con erbicidi o con pesticidi . In questo senso, pertanto, è molto importante verificare l'effettiva sicurezza dei luoghi frequentati dal gatto e nei quali potrebbe decidere di mangiare erba. Allo stesso tempo, è fondamentale controllare che nelle zone accessibili al felino e nelle zone in cui solitamente consuma i suoi "spuntini" a base di erba non vi siano piante tossiche o pericolose per la sua salute.

Erba per gatti da appartamento

Nel caso in cui il gatto abiti in appartamento o in casa e non abbia accesso all'ambiente esterno, esso potrebbe comunque avere l'istinto di mangiare dell'erba.

In questi casi, se si hanno delle piante in casa, è opportuno verificare che queste non siano tossiche per i nostri amici a quattro zampe e, qualora lo fossero, è necessario riporle in zone cui gli animali non possono accedere, oppure rimuoverle del tutto.

Per soddisfare l'esigenza del gatto di mangiare erba, invece, può essere utile coltivare un po' di erba per gatti, facilmente reperibile in tutti i negozi specializzati in animali domestici e anche in alcuni supermercati. È possibile trovare sia l'erba pronta all'uso, sia i semi che si possono piantare in autonomia.

