Lo scooting consiste semplicemente nello strisciare il sedere a terra. Si tratta di un comportamento buffo, che compare spesso anche nei filmati "fanny" soprattutto dei cani, ma anche dei gatti (ma è diffuso tra molti altri mammiferi). Talvolta innocuo, può anche celare un disagio significativo e costituire un sintomo/segno clinico evidente. In questo breve articolo cercheremo di capire le cause di scooting e come rimediare. Shutterstock

Cause di scooting nei cani e nei gatti Lo scooting è causato solitamente dal prurito (talvolta dolore) al sedere, in genere all'ano o nella zona circostante, e sente il bisogno di grattarlo. Talvolta, i cani e i gatti utilizzano lo scooting quando hanno difficoltà nella defecazione. Ad esempio se, per colpa del pelo lungo, alcuni residui rimangono attaccati in prossimità dell'orifizio; oppure se, a causa del contenuto in pelo o erba, le feci non vengono completamente espulse e rimangono "a penzoloni" dal posteriore. Ma perché il sedere del cane o del gatto può risultare pruriginoso o dolente? Il prurito all'ano può dipendere da uno o più possibili fattori, tra cui: parassiti interni ed esterni, compromissione delle ghiandole perianali, allergie ambientali o alimentari, toelettatura inappropriata. Parassiti e punture di insetto Tra i possibili parassiti interni responsabili di scooting troviamo i vermi, in particolare le tenie; essi depongono le uova nell'intestino espulse poi attraverso le feci. Anche la presenza di zecche e pulci nella zona posteriore, o la puntura di insetti (zanzare, pappataci ecc.), può portare all'azione di scooting. I parassiti devono essere debellate farmacologicamente. Ghiandole perianali Non tutti sanno che i cani e i gatti sono dotati di due ghiandole perianali, collocate su entrambi i lati dell'ano. All'interno di queste sacche troviamo un liquido puzzolente ed oleoso, che viene solitamente rilasciato quando l'animale va di corpo. Quando le ghiandole perianali si intasano, causano prima disagio e poi vero e proprio dolore. Nei casi più gravi, possono infettarsi e, in seguito, anche rompersi. Allergie ambientali o stagionali Lo scooting allergico è più raro rispetto alle cause già menzionate. Tuttavia, escludendo prima tutto il resto, esiste la concreta possibilità che ci sia qualcosa dentro o intorno alla tua casa, o nella ciotola, a cui il tuo animale è allergico. Le allergie possono essere ambientali e da contatto (oltre che inalatorie), come agli acari della polvere, a certe erbe o pollini, alle muffe, a certi prodotti chimici, alle pulci; ma anche alimentari, più precisamente a certe proteine (come del pollo o del manzo). Alcune allergie inalatorie o da contatto sono a manifestazione prevalentemente stagionale. Di solito, soprattutto nel cane, le allergie alimentari si associano anche a disturbi del sistema digestivo, come stitichezza o diarrea. I tessuti molli attorno all'ano possono tra l'altro infiammarsi a causa della diarrea. Toelettatura inappropriata Se da un lato la toelettatura può eliminare il problema dello scooting non patologico, dall'altro può invece divenire la causa stessa, a causa di irritazioni ed infiammazioni provocate nell'atto. Nota: sebbene lo scooting "patologico" nei gatti sia abbastanza raro, non è da escludere completamente. Non si riconosce una razza più colpita di altre. In merito allo scooting dovuto alla difficoltà nell'andare di corpo invece, sono più interessate maggiormente le razze a pelo lungo.