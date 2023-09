Perché il cane sotterra ossi e oggetti

Per quale motivo avviene tutto ciò? La scienza offre ovviamente una spiegazione molto dettagliata in merito ai motivi per i quali i cani seppelliscono ossa , giocattoli e non solo. Di seguito vi proponiamo tutti i dettagli ma, sappiate, è perfettamente naturale e non c'è nulla di cui dovreste preoccuparvi . È però utile scoprirlo, per avere una comprensione migliore del proprio amico a quattro zampe.

Ora non dobbiamo cadere nell'errore di antropomorfizzare gli animali. La scena tipica da immaginare è quella di un predatore che sbrana una preda, uccisa da lui o abbandonata da altre belve, e decide di scavare un fosso per seppellire qualcosa, ad esempio delle ossa. Uno scarto inutile al momento, perché sazio , ma cruciale in un prossimo futuro quando, guidato dall'olfatto, sarà in grado di ritrovare la tana e sfamarsi all'occorrenza.

La forza dell’istinto

Non tutti i cani seppelliscono i propri oggetti. Ciò perché in alcuni maggiormente presente quella che viene definita motivazione criptica. Parliamo di una vera e propria pulsione ancestrale, che spinge alcuni animali a cercare di nascondere risorse ovunque possano.

L'istinto non si controlla, a meno che non venga operata un'azione ripetuta d'addestramento al fine di correggerlo. Una verità indiscutibile anche per l'uomo. Nei cani ciò si traduce in un'attuazione di tale comportamento, l'occultamento di oggetti ritenuti preziosi, anche quando non è assolutamente necessario.

Ai nostri cuccioli non mancano di certo risorse alimentari, così come non sperimentano la fame, scavare, nascondere e ricoprire, è però un impulso che non riescono a scacciare, e perché dovrebbero. Si tratta di una sensazione di prurito nel cervello, volendo semplificare, che si può scacciare soltanto in questo modo. In seguito, probabilmente, si dimenticherà di quanto fatto, non avendo la necessità di recuperare quell'osso, avendo sempre la pancia piena. Al momento della buca creata, però, si trattava di un gesto fondamentale.

Ciò è vero per chi ha un giardino, proprio o condominiale, o un parco vicino casa nel quale il cane si sente particolarmente al sicuro. In mancanza di tutto ciò? Un cane con una motivazione criptica particolarmente sviluppata non si farà di certo abbattere. Ecco che i suoi tesori verranno nascosti nel nostro letto, sotto o dietro il divano e in ogni angolo "oscuro" della casa. Nulla di sbagliato in tutto ciò ma, qualora diventi un problema, magari a causa di 20 buche in giardino, l'unica via è quella dell'addestramento. Ricordate, un cane non dovrebbe mai essere punito per un comportamento naturale e istintivo. Questi vanno soltanto corretti e reindirizzati.