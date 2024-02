Cosa significa se il cane ringhia quando lo tocchiamo? I cani sono le creature più amorevoli di questo mondo, ma sanno anche essere tremendamente espliciti quando non gradiscono le nostre attenzioni. Non c'è sempre bisogno di osservare la posizione delle orecchie o la postura del nostro amico a quattro zampe: se il cane ringhia quando lo tocco, per esempio, sta comunicando in maniera molto diretta. Ma cosa vuole dire? E perché ringhia proprio quando lo bacio o lo riempio di carezze? Prima di scoprire perché il cane ringhia quando lo tocchi o cerchi di abbracciarlo, però, non dimenticare di unirti al nostro canale Whatsapp e di seguirci su Instagram per non perdere neanche una notizia su salute e benessere…anche dei nostri amici pets.

Perché il mio cane ringhia quando lo bacio? Quando un cane ringhia, sta sempre cercando di comunicare qualcosa. Ma come interpretare il ringhio di piacere? E come essere certi che invece non sia una richiesta di spazio? Il modo di ringhiare che hanno alcuni cani quando vengono strapazzati di baci è adorabile: i vocalizzi soffusi e articolati lo fanno sembrare a volte un discorso di "parole" quasi-umane, che spesso iniziano con un timido ringhietto seguito da un catalogo di moine e occhiate dolci. Ecco, se il cane ringhia quando lo tocco ma scodinzola, mi lecca e mi guarda con occhi pieni di amore non c'è niente da temere: probabilmente sta esprimendo il suo affetto e la sua volontà di avere altre coccole. È solo questione di tempo: questo curioso ringhio di piacere conquisterà inevitabilmente il cuore degli amici umani.

Cosa significa quando il tuo cane ti ringhia? Piacere e felicità durante le coccole;

Eccitazione per il gioco;

per il gioco; Paura;

Traumi per esperienze pregresse (es. un lungo viaggio);

per esperienze pregresse (es. un lungo viaggio); Difesa del cibo o del territorio;

Aggressività (segnale di avviso);

Frustrazione;

Stress dovuto a situazioni nuove;

Dolore fisico. A meno che non stia "parlottando" durante una sessione di coccole, se il cane ringhia quando lo tocco è probabile che stia cercando di comunicare un disagio, fisico oppure riguardante la sfera emotiva. Fido potrebbe aver bisogno di essere lasciato in pace perché non riesce a rilassarsi a dovere, cosa che può capitare quando vive in una casa caotica piena di bambini oppure divide la casa con un padrone particolarmente iperattivo e agitato. Se il ringhio è legato alla sfera della difesa del territorio si capisce subito: se il cane ringhia solo nelle vicinanze della sua ciotola, oppure ogni volta che il gatto di casa cerca di spodestarlo dalla sua morbida cuccia, allora potrebbe essere un po' protettivo. Cosa che vale anche nei nostri confronti. Fido potrebbe anche manifestare un disagio legato alla paura di essere toccato, che potrebbe essere causata dalla presenza di un dolore fisico o di una patologia da indagare con l'aiuto del veterinario.

Come sgridare un cane che ringhia? Il modo migliore per sgridare il cane che ringhia è evitare del tutto di farlo. Punire il cane nel momento in cui manifesta un disagio si rivela quasi sempre controproducente: insegnarli a non ringhiare, infatti, ci priverebbe di un importante segnale utile per interpretare i suoi bisogni e le sue emozioni, e non serve ad evitare il conflitto da cui origina il disagio. Al contrario, una punizione assestata in un momento di stress o paura può facilmente peggiorare lo stato d'animo del pelosetto, che rischia di sommare un ulteriore fattore di agitazione al disappunto che tentava di esprimere.