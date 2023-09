Cosa vuol dire quando il cane ti porta il suo gioco?

Perché il cane porta i suoi giocattoli al padrone Vuole mettersi in mostra

Ti sta portando un dono

Ha voglia di giocare

È eccitato ed ha bisogno di una distrazione Il tuo cane porta giocattoli appena rientri a casa? Si tratta di un comportamento molto comune e di un rituale che può avere diverse origini e significati. Spesso infatti mentre ti porta il suo gioco preferito fido potrebbe scodinzolare oppure alternare il morso all'abbaio. Ogni cane tende a comportarsi in modo differente, cercando di comunicare uno stato d'animo o una condizione particolare al proprio padrone. Scopriamo insieme cosa vorrebbe dirti il tuo pelosetto e come comportarsi.

Vuole giocare Il ritorno a casa del padrone rappresenta per il cane un momento magico della giornata, dopo che ha trascorso ore a sonnecchiare in attesa del suo arrivo. Per questo quando la porta di casa si apre fido tende a scaricare tutta l'energia accumulata e a indirizzare la propria eccitazione verso le persone che ha di fronte, invitandole al gioco. Portare il giocattolo dunque è il suo modo di dire: "Vieni a giocare con me!". Anche il gioco portato dal pet ha un significato. I cuccioli tenderanno a portare quello con cui giocano spesso insieme al padrone, l'ideale sarebbe continuare a giocarci quando questo avviene.

Vuole mettersi in mostra In alcune situazioni i cani tendono a presentare il proprio giocattolo al proprietario, ma ciò non significa che vogliano necessariamente giocare con lui. Si tratta a volte di un modo per "mettersi in mostra", in questo caso fido tenderà a tirarsi indietro ogni volta che avrai raggiunto il giocattolo. Questo comportamento è comune nei pelosetti che hanno imparato con il tempo che il proprietario presta loro più attenzione quando trasportano il giocattolo preferito.

È eccitato e ha bisogno di una distrazione I cani che hanno un comportamento particolarmente eccitabile – e tendono ad esempio a mordicchiare e abbaiare – potrebbero indirizzare le loro energie e la loro esuberanza proprio su un giocattolo. Portare il gioco al padrone in questo caso è il modo che fido utilizza per sfogare la sua sovraeccitazione.

Ti sta portando un regalo A volte il cane presenta il giocattolo come se fosse un regalo. Un atteggiamento che avviene spesso nel branco dove, per stabilire la gerarchia, si utilizzano anche questi comportamenti. Il significato del regalo è legato inoltre alla fiducia che l'animale ha nei confronti del padrone: fido cede quanto di più prezioso possiede per dimostrare che si fida di chi ha di fronte.