Perché il cane non vuole stare da solo?

Convivere con un cane non è un'esperienza identica per tutti i padroni: occorre infatti fare i conti con svariate situazioni specifiche che possono anche risultare problematiche. Una fra tutte? Quando il cane non vuole stare da solo . Il nostro animale può farci capire che non ama la solitudine in tanti modi e spesso non si sa bene come reagire .

Come abbiamo già detto ogni animale è un caso a sé. Quelli che vi abbiamo appena elencato e che andremo a vedere più nel dettaglio sono i motivi più comuni ma posto il fatto che, a prescindere, non è possibile lasciare un cane da solo per molto tempo , sarebbe sempre meglio consultare un veterinario o un comportamentalista nel caso in cui il cane continuasse a dare segni di insofferenza alla solitudine.

Al contrario, esistono razze di cani affettuose al punto che i loro esemplari vengono definiti cani-velcro , per il loro estremo attaccamento all'uomo. Questi tipi di cani sono incapaci (o poco capaci) di gestire al meglio il distacco dal padrone. Il suo allontanarsi, in assenza di un membro sostitutivo che possa alleviare l'ansia, genera una condizione di stress eccessivo .

I motivi per i quali il cane non vuole stare da solo sono diversi, ma sicuramente molto dipende dal suo carattere e della sua indole . Esistono infatti razze di cani che non soffrono la solitudine perché, per una questione genetica ed evolutiva, hanno sviluppato un temperamento indipendente e per certi versi "selvatico", dovuto anche a periodi di sopravvivenza in condizioni estreme.

Questi cani tendono a comportarsi in casa come si comportano in natura: sviluppano un rapporto di interdipendenza e un forte istinto di protezione e in qualche modo cominciano a sentirsi responsabili di ciò che accade al nucleo familiare. Proprio l'istinto di protezione genera stress: se i branco si allontana il cane non è in grado di proteggerlo, si sente impotente e soffre.

Anche l'attitudine alla difesa fa moltissimo. Si tratta di una caratteristica sociale che si riscontra soprattutto nei cani da lavoro (e in particolare nei cani da pastore o da guardia), che sempre per una questione genetica hanno da sempre ben chiaro il loro ruolo di protettori del branco o del gregge.

Ciò vale anche per i cani che sono stati abbandonati : l'abbandono è un vero e proprio trauma per l'animale, che si trova catapultato in una dimensione molto diversa da quella a cui era abituato e perde completamente i suoi punti di riferimento. Ancora, non pensate che ciò non possa accadere anche ai cani acquistati regolarmente presso degli allevamenti: talvolta il distacco dagli allevatori può comunque essere traumatico, specie se l'animale è stato trattato con tutti i riguardi.

Il cane è un animale sociale e necessita di compagnia: se lo lasciamo da solo per troppo tempo soffre, ed è per questo che potrebbe aver paura se capisce che siamo in procinto di uscire.

Come abbiamo già detto, non è possibile pensare di lasciare il cane da solo troppo tempo. Il timing delle assenze è dettato anche dall' età del cane , ma anche il tempo si allunga quando il cane è giovane o adulto, è bene non superare mai le 6 ore di distacco e, soprattutto, pensare di lasciare l'animale a qualcuno o affidarlo a un dog sitter se le nostre assenze sono quotidiane o frequenti.

C'è inoltre da considerare il fatto che il cane è un animale domestico e che ha bisogno di comfort: se lo lasciamo da solo in uno spazio all'interno del quale può muoversi poco o dove non ha un riparo, una coperta o un cuscino per accucciarsi, potrebbe soffrire e anche tanto. Per questa ragione, per esempio, potrebbe aver paura di stare in giardino, ma questo argomento merita un approfondimento.

Il cane potrebbe non voler stare solo anche per problemi ambientali. Esistono, infatti, delle paure che per n oi esseri umani possono essere irrazionali , ma che motivano la sua angoscia e l'ansia della solitudine. Per esempio, per qualche ragione il cane potrebbe avere paura di un certo spazio, di un certo complemento d'arredo o persino di oggetti che si muovono con il semplice ricambio d'aria.

Come abituare il cane a stare da solo in giardino

La permanenza in giardino deve essere soltanto temporanea: un cane, infatti, non può vivere solo all'esterno. Soffrirebbe e sarebbe in balia degli eventi atmosferici, per questo deve poter fare agevolmente avanti e indietro dalla casa. Se siamo costretti ad abituarlo per qualche ragione, dobbiamo fargli capire che non sarà una soluzione definitiva.

Di fatto l'animale deve capire di non essere stato abbandonato. Si consiglia di farlo restare nell'area esterna per breve tempo, per poi farlo entrare in casa insieme. È il modo migliore per farlo sentire parlare della famiglia, generando al tempo stesso un meccanismo rassicurante.