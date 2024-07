Perché si mette sull'attenti? Semplicemente perché il cane non sa di avere un'ombra e non la associa a sé stesso. In generale, per altro, diversi studi hanno dimostrato che i cani non hanno un concetto di autocoscienza: non sono dunque in grado di riconoscere il proprio io e il proprio aspetto fisico.

È il motivo per cui, per esempio, non si riconoscono allo specchio e riescono a distinguersi gli uni dagli altri anche se in alcuni casi (specie tra esemplari della stessa razza) ci sono somiglianze estreme: le loro capacità di riconoscimento sono più strettamente collegate all'olfatto, perché negli odori c'è tutto quello che devono sapere.