Capita spesso di vedere il cane che fa gli scatti , specialmente in un momento di gioco, e si mette a correre in giro come un matto e a una velocità talvolta insolita. Conosciuto in inglese con il termine "zoomies", questo fenomeno che si verifica quasi sempre all'improvviso non manca mai di strapparci un sorriso.

Tutti i cani, dai Bulldog francesi agli Alani, fanno gli scatti – con effetti più o meno catastrofici per l'arredamento di casa in base anche alla taglia. In ogni caso, è meglio lasciar sfogare il nostro amico a quattro zampe e la sua energia in eccesso. Soprattutto se non siamo stati particolarmente solerti nel portarlo fuori a passeggiare . Molto spesso, infatti, il cane fa gli scatti molta frequenza quando non viene stimolato abbastanza , a livello fisico o mentale. Insomma, dobbiamo immaginarla come una valvola di sfogo.

Accade molto spesso di osservare il proprio cane che fa gli scatti proprio mentre gli abbiamo appena dato una buona notizia , o comunque si trova in uno stato di eccitazione per qualsiasi motivo. Oltre ad essere molto divertente per il padrone, è anche un momento di rilascio particolarmente piacevole per l'animale.

Cause

Rilasciare la tensione accumulata

Riscaldarsi

Celebrare un momento di felicità

Assecondare un istinto primordiale

Abbassare i livelli di dolore

Mostrare eccitazione

I cuccioli dopo una certa età, così come anche i cani anziani, sperimentano il fenomeno degli scatti. Naturalmente più sono giovani più saranno frequenti gli episodi, dato che l'energia sarà molta di più. Gli scienziati si interrogano ancora sulle cause comportamentali e naturali dietro a questi scoppi d'energia.

Molti cani si lanciano in corse a rotta di collo nei momenti in cui sta per succedere qualcosa, non per forza piacevole: potremmo aver preso in mano il guinzaglio. Oppure, potremmo stare predisponendo l'attrezzatura per fargli il bagno. Che sia tensione o felicità, il cane la percepisce e si mette a correre per scaricarla in maniera naturale.

Quando si parla di momenti di felicità da celebrare, potremmo pensare a un nuovo giocattolo a una passeggiata al parco, ma può capitare che il cane celebri con le dovute cerimonie anche una buona evacuazione. In particolare, se un pezzetto di materia fecale rimane attaccato al pelo, il cane potrebbe iniziare a correre per "sfuggirvi". Esiste un altro motivo non del tutto positivo per cui i cani, a volte, fanno gli scatti. Se quasi sempre si tratta di un fenomeno positivo, a volte viene utilizzato in risposta a un dolore acuto e improvviso, come per esempio il morso di un insetto o un attacco di artrite. Il dolore spaventa il cucciolo, che inizia a correre per scappare da esso.

Altre scuole di pensiero, invece, ritengono che il cane faccia gli scatti per assecondare un suo istinto primordiale. Questi scatti d'energia avverrebbero soprattutto di mattina e di sera, ovvero in corrispondenza con i cicli di caccia di un animale che, in natura, è stato un predatore. I coyote, per esempio, cacciano all'alba e al tramonto, i due momenti in cui le loro prede sono più vulnerabili poiché si stanno svegliano o stanno per addormentarsi.

Gli scatti del cane possono essere un'ottima occasione di gioco collettivo. Oltre a strapparci sempre un sorriso, sono anche il momento perfetto per rincorrerlo e divertirsi insieme a lui, il quale è sempre in grado di mostrare un entusiasmo genuino.