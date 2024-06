In più, ci sono molti buoni motivi per cui il canile e un nuovo animale domestico hanno bisogno di te in questo momento.

Adottare un cane invece di comprarlo è meglio per una questione prettamente etica: togliere un cane dalla dimensione di rifugi e canili, per quanto i volontari si impegnino sempre al massimo, è un atto di generosità e restituisce all'animale una vita dignitosa, lontana dalle sbarre e ricca di comodità.

Adottare un cucciolo significa dargli l'opportunità di una vita felice , ma non sottovalutiamo mai la gratitudine, e la gioia, di un cane adulto o anziano che vengono tirati fuori dal canile . Bastano davvero pochi mesi in questi luoghi per lasciare un segno nella personalità dell'animale: un problema che si può curare solo con una casa e tanto amore. A volte, occorrerà anche l'aiuto di un veterinario comportamentalista.

I volontari del canile sono spesso amanti tenaci degli animali che combattono per i loro diritti e, se ti possono sembrare severi, non ti spaventare. È il loro compito quello di proteggere i cani e i gatti , e fare in modo di valutare la famiglia affinché il cane non si ritrovi a fare i conti con un potenziale secondo abbandono .

Insomma: un controllo più consapevole delle nascite potrebbe drasticamente ridurre il numero dei cani in canile, aiutando sia gli allevamenti che quegli esemplari che trascorrono anni preziosi della loro vita rinchiusi in una gabbia poiché, per una famiglia, si sono rivelati poco gestibili o magari diversi dalle loro aspettative.

Quello tra adozioni e acquisto è un tema molto delicato e molto dibattuto tra gli amanti degli animali. In linea generale ci teniamo a precisare che non dovrebbe esistere la guerra tra chi compra e chi invece adotta: l'unica cosa che vale la pena prendere in considerazione è il benessere del cane , e la consapevolezza che un cane intero può fare i cuccioli , ed è necessario conoscerne taglia, temperamento e casa di destinazione prima di permettere ai propri animali domestici di riprodursi.

Ciò detto, acquistare un cane non è uno stigma né una colpa, e gli amanti dei cani dovrebbero lottare per combattere contro il randagismo e l'abbandono tanto quanto gli allevamenti di frodo che sfruttano gli animali. Si tratta di problemi separati, eppure assimilabili in un singolo concetto: per molte persone il cane è ancora considerato un oggetto , qualcosa di cui ci si può liberare in caso di problemi.

Il pedigree è un documento gratuito, rilasciato senza costi aggiuntivi , che sancisce la salute della linea di sangue dell'animale domestico . È una forma di tutela non solo che il tuo sia un cane di razza sano, ma che anche i genitori abbiano ricevuto il rispetto che meritano (un numero controllato di cucciolate, con partner non consanguinei), ed evitare così l'insorgere di malattie o tare ereditarie .

Troverai ogni genere di cani;

I controlli dei volontari sono più serrati;

Darai un futuro a cani sfortunati.

In canile troverai ogni genere di cane: di ogni taglia, ogni razza, di ogni età e anche cuccioli, ovvero "tele bianche" che puoi plasmare e addestrare a tuo piacere. Non solo: troverai anche cani anziani che sono stati amati, e i cui padroni ormai vecchi non possono più occuparsi di loro. Troverai anche cani cosiddetti "problematici", con caratteristiche caratteriali che li rendono più esigenti.

Per quanto i volontari facciano del loro meglio per dare ai cani un futuro, farli adottare in fretta e, soprattutto, riabilitarli alla vita libera, talvolta facendogli intraprendere percorsi di addestramento, è importante sapere che il canile non è un posto dove il cane può essere davvero felice. Non è una pensione per animali e, soprattutto, il cane ha bisogno di una casa, di una famiglia e non di vivere in una gabbia.

I volontari si presenteranno ciclicamente, per una serie di mesi dopo l'adozione, a casa tua, per assicurarsi che il cane abbia trovato davvero una famiglia adeguata.

Chi adotta tramite associazione, per esempio trovando un annuncio su Facebook, dovrebbe essere esigente e fare tante domande ai volontari, così da capire che cosa si sta portando in casa, specialmente se è alle prime armi e si sta imbarcando in un'adozione a distanza, senza aver mai visto l'animale prima. Questo non significa che le adozioni tramite i social media non siano valide o meritevoli di nota: è importante però sapere che la persona adottante dovrebbe possedere un minimo di esperienza (e tanta buona volontà) prima di portarsi in casa un cane che proviene, magari, da molto lontano.