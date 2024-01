Patologie dentali dei conigli Le patologie dentali del coniglio sono molto comuni: ci si deve aspettare che il nostro coniglio venga sottoposto a un breve intervento ai denti nel corso della sua vita. I conigli da compagnia, infatti, sono più predisposti a sviluppare patologie dentali per via delle caratteristiche anatomiche e fisiologiche che sono state selezionate nel tempo. I conigli con le orecchie lunghe e pendenti, come quelli di razza Ariete, sembrano essere maggiormente colpiti.

Per comprendere le cause di sviluppo di patologia dentale, bisogna partire dall'anatomia.

Anatomia e fisiologia Il coniglio ha una dentatura altamente specializzata per una dieta erbivora, con quattro incisivi superiori (due grandi e due piccoli) e due inferiori e diversi molariformi, per un totale di 28 denti. Gli incisivi hanno la funzione di tagliare il cibo e sono utilizzati anche per la pulizia e la difesa/offesa.

Tra gli incisivi e i molariformi c'è un'area priva di denti chiamata diastema. I molariformi superiori e inferiori formano tra loro un'area di masticazione irregolare a zigzag. La mandibola si muove in direzione laterale per aiutare la masticazione di alimenti duri e fibrosi.

I denti dei conigli sono caratterizzati da una struttura senza distinzione anatomica tra corona e radice, e crescono in modo continuo durante tutta la vita dell'animale. La crescita continua dei denti è compensata dal loro consumo, mantenendo la lunghezza costante. La dentatura del coniglio è adatta a un'alimentazione erbivora, con erbe e piante che forniscono sostanze minerali essenziali per lo sviluppo del tessuto dentale e permettono una masticazione fisiologica. I tassi di crescita e consumo sono influenzati dall'età e dallo stato fisiologico, con variazioni temporanee durante la gravidanza. Un'adeguata alimentazione è cruciale per mantenere la salute dentale dei conigli.

I conigli presentano una complessa dentatura specializzata che richiede movimenti specifici per mantenere la salute e la funzionalità dei loro denti. In situazioni non naturali, come quando vengono somministrati alimenti innaturali, i movimenti di masticazione possono essere compromessi, portando a un consumo incompleto delle superfici di occlusione e alla crescita anomala dei denti.

Patologie congenite Brachignatismo mascellare

Il brachignatismo mascellare è un problema ereditario che spesso colpisce i conigli delle razze nane e Ariete, in cui la testa arrotondata è stata selezionata per scopi estetici. In questa condizione, la mascella è più corta rispetto alla mandibola, causando indirettamente una sovracrescita degli incisivi, che necessitano di essere accorciati regolarmente o rimossi. Ipodontia L'assenza di alcuni denti è possibile, in particolare dei piccoli incisivi superiori. Di norma questo non comporta problemi all'animale. Per approfondire: Denti del coniglio troppo lunghi: cosa fare?

Patologie acquisite Lesioni traumatiche Gli incisivi dei conigli possono fratturarsi a causa di traumi, specialmente cadute. La frattura di solito avviene a livello della zona di eruzione del dente dalla gengiva. Talvolta, la parte fratturata può ricrescere, ma potrebbe essere necessario accorciare gli incisivi contrapposti per evitare un eccessivo allungamento e riportare la situazione alla normalità. In ogni caso, una condizione del genere richiede una visita dal veterinario. Malattia dentale acquisita progressiva La malattia dentale acquisita nei conigli è una sindrome progressiva che coinvolge diversi problemi dentali, tra cui la sovracrescita dei denti, l'irregolarità nell'occlusione, la formazione di punte dentali, ascessi dentali e osteomielite. Le cause non sono completamente chiare, ma la dieta inadeguata è un fattore importante. Due meccanismi sono stati proposti per spiegare come diete basate su mangimi possano causare questa malattia.

Il primo meccanismo è legato ad un'alterata meccanica della masticazione. Quando i conigli mangiano mangimi, il movimento di masticazione cambia, causando un consumo insufficiente dei denti e portando alla formazione di punte e all'allungamento dei denti. Questo può causare dolore e deformità della mandibola e dei denti.

Il secondo meccanismo si basa sulla possibile carenza di calcio e vitamina D causata da diete a base di miscele di semi e cereali. Questo porta a una demineralizzazione della mandibola e della mascella e a uno sviluppo irregolare dei denti.

La gestione alimentare corretta è quindi cruciale per prevenire questa condizione.

La malattia dentale acquisita nei conigli attraversa diverse fasi progressive. Nel primo stadio, i molariformi mostrano un allungamento, trovandosi a contatto anche a riposo. Successivamente, si verifica l'allungamento verso la parte germinativa, alterando il profilo della mandibola. Il piano di contatto perde il profilo a zigzag, diventando a onde o gradini.

In questa fase, la malattia è spesso asintomatica o presenta solo movimenti di masticazione alterati e una preferenza per determinati alimenti rispetto al fieno. A volte si può notare una crescita anomala degli incisivi e poca cura del pelo.

Con il progredire della malattia, i molariformi possono formare punte dentali più evidenti che possono lacerare la lingua e le guance, causando dolore e ostacolando la masticazione, scoraggiando il coniglio dall'alimentarsi normalmente. Possono svilupparsi ascessi molto gravi, visibili anche esternamente. Gli ascessi derivanti dai denti inferiori portano a deformità della mandibola, mentre quelli a carico dei denti superiori possono portare a problemi oculari o nasali. Di conseguenza, si verifica una vera e propria alterazione anatomica.

Le alterazioni non colpiscono sempre tutti i denti contemporaneamente, e alcuni possono essere più gravemente colpiti rispetto ad altri. Ascessi dentali La malattia dentale nei conigli può spesso complicarsi con la formazione di ascessi associati ad osteomielite. Gli ascessi sono più frequenti nella mandibola, ma possono originarsi da qualsiasi dente. Questi ascessi possono raggiungere dimensioni considerevoli e, se non trattati, possono portare alla distruzione completa del tessuto osseo mandibolare o mascellare, con conseguenze importanti.

Sintomi di patologie dentali I proprietari di conigli possono notare diversi segnali che indicano problemi dentali nei loro animali domestici. Ecco alcuni segnali che potrebbero suggerire la presenza di patologie dentali: Riduzione dell'appetito o selettività verso alcuni cibi, escludendo il fieno

Espressioni di dolore o disagio

Produzione eccessiva di saliva

Dimagrimento

Incisivi più lunghi del normale o con curvatura anomala

Gonfiore a carico della mandibola o della mascella

Lacrimazione aumentata, starnuti

Maggiore esposizione di un occhio Qualsiasi sospetto di problemi dentali dovrebbe essere valutato da un veterinario esperto in animali esotici. La gestione precoce e appropriata di queste condizioni è fondamentale per garantire il benessere e la salute a lungo termine dei conigli.