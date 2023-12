La sifilide del coniglio è una patologia batterica molto contagiosa, facilmente riscontrabile in forma asintomatica . La trasmissione avviene durante l'accoppiamento o tramite contatto stretto tra madre e piccoli, ed in alcuni casi per contatto con animali selvatici (es. lepri). In caso di deficit immunitario possono comparire le lesioni, in particolare eritema , vescicole , o eventualmente ulcere associate a croste a partire dall'area ano -genitale, soprattutto a seguito di un periodo di stress.

Gli ascessi sono raccolte circoscritte di pus , che si sviluppano a seguito di infezioni causate da batteri , che possono giungere tramite ferite o per attraverso il sangue . Ricorda che gli ascessi presenti in zona facciale sono spesso associati a problemi dentali .

Patologie parassitarie

Rogna

Gli acari sono piccoli parassiti responsabili della rogna. In tutti i casi, è necessario rivolgersi ad un veterinario per eseguire un trattamento antiparassitario.

Rogna psoroptica

Viene definita "rogna auricolare" per la sua tipica localizzazione a livello del condotto uditivo. Non sarà quindi raro osservare il coniglio grattarsi assiduamente orecchio e padiglione, con formazione di croste all'interno del condotto uditivo.

Rogna sarcoptica

L'acaro della rogna sarcoptica può infestare, potenzialmente, anche l'uomo. La trasmissione può avvenire sia per contatto diretto che indiretto; la forma adulta, infatti, sopravvive fino ad 1 settimana nell'ambiente. Tutte le aree che presentano peli più radi, ovvero naso, palpebre, labbra, padiglione auricolare e dita, sono ottime per lo sviluppo dell'acaro. Sul naso del coniglio si può formare un caratteristico accumulo di croste inglobate nei peli che assomiglia a un piccolo corno, in gergo definito "naso a trombetta". Lo sfortunato proprietario entrato in contatto, invece, potrebbe presentare eritema, vescicole e arrossamenti, ma non c'è da allarmarsi: l'infezione sull'uomo è autolimitante ed in un paio di settimane si risolve da sola.

Cheyletiellosi

Parassita comune del coniglio e che rappresenta una zoonosi minore. Si presenta con un eccesso di scaglie biancastre sulla superficie cutanea, con maggior localizzazione sul dorso, tra le scapole e alla base della coda. Può essere associato a prurito intenso, soprattutto in caso di ipersensibilità. Durante la quotidiana toelettatura, i conigli riescono ad asportare gran parte degli acari e delle scaglie. Questo è il motivo per il quale la presenza di un'infestazione massiva dovrebbe far sospettare una condizione che impedisce al coniglio di pulirsi adeguatamente, come obesità, problemi dentali o ortopedici.

Leporacarus gibbus

Acaro del pelo relativamente comune ma probabilmente sottodiagnosticato, a causa dei pochi sintomi che si manifestano. Si possono osservare occasionalmente dermatite essudativa e alopecia sul dorso e sulla testa. In caso di sospetto, osserva con attenzione il manto della regione dorsale: il parassita ha una colorazione marrone, potresti vederlo ad occhio nudo.

Pulicosi

La pulicosi è l'infestazione da pulci, che possono provocare manto arruffato e opaco, associato a prurito ed autotraumatismo, soprattutto in soggetti che sviluppano ipersensibilità al patogeno. La lotta al patogeno prevede il trattamento di tutti gli animali a contatto e un'approfondita pulizia dell'ambiente.

Zecche

Sono evidenziabili come piccoli bottoncini di colori variabili dal grigio, al bianco al nero. Se non vi è infestazione massiva non destano preoccupazioni, ed è sufficiente la semplice rimozione manuale. Anche in questo caso, è bene ricordarsi che possono essere vettori della mixomatosi.

Dermatofitosi

I dermatofiti sono funghi che si sviluppano sulla pelle, tipicamente in soggetti giovani o con deficit immunitari. I soggetti infetti presentano una grande variabilità nelle lesioni: comunemente si osserva dermatite associata ad aree alopeciche circolari, o di forma variabile, con presenza di scaglie sopra l'intera lesione o confinate ai margini. Sono più facilmente riscontrabili su dita, orecchie, muso e palpebre.

Le dermatofitosi possono trasmettersi all'uomo, soprattutto a soggetti più sensibili come bambini, anziani o persone sottoposte a terapie cortisoniche. Niente panico, con l'aiuto del veterinario si può impostare una terapia apposita.