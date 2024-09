Pastore belga Malinois: che carattere ha, quanto vive e quanto costa?

Pastore belga Malinois, che tipo di cane è? Shutterstock Variante del Pastore belga, il Pastore belga Malinois è un cane di taglia medio-grande, dalla corporatura snella e atletica, e dal pelo corto e raso. Simile a un Pastore tedesco (ma più piccolo e meno pesante), nasce come cane da pastore, ma con il tempo si è rivelato un animale adatto anche all'impiego nelle forze armate di polizia. Questo articolo analizza tutte le caratteristiche più interessanti del Pastore belga Malinois: aspetto fisico, dimensioni, carattere, padrone ideale, aspettativa di vita, bisogni nutrizionali, predisposizioni a malattie e quanto esercizio fisico può e deve fare per rimanere in salute. Altre varietà di Pastore belga Le varietà di Pastore belga sono 4: Groenendael, Tervueren, Laekenois e appunto Malinois.

Quali caratteristiche fisiche ha? Il Pastore belga Malinois è una razza di taglia medio-grande, dalle proporzioni armoniose e dal fisico muscoloso, tonico e forte. Il corpo è squadrato, ma comunque elegante. Il torace è vistoso e arriva fino all'altezza del gomito. Il dorso è relativamente corto, dritto e muscoloso. Moderatamente sviluppato, il ventre continua il torace in modo aggraziato. La pelle è elastica, ma tesa su tutto il corpo. La testa è lunga, ma non esageratamente. Cranio e muso sono più o meno della stessa lunghezza; a volte, il muso è più lungo. Il muso tende ad assottigliarsi verso il naso, ma senza mai divenire appuntito. La mascella inferiore è sufficientemente sviluppata. Le arcate sovraoculari sono poco prominenti. Le guance sono asciutte e piatte, ma ben muscolose e con archi zigomatici non particolarmente prominenti. Le narici sono ben aperte. Gli occhi sono di dimensioni medie, né prominenti e né infossati; sono leggermente a mandorle e posizionati in obliquo; in genere, sono marrone scuro, con le palpebre bordate di nero. Gli occhi sono vivaci e molto espressivi. Le orecchie hanno un aspetto triangolare; inserite in alto, sono rigide ed erette. Quando il cane è in allerta, le rizza dritte e verticali. La lunghezza delle orecchie è moderata. Le labbra sono sottili, strette e scure. I denti sono ben sviluppati e inseriti in una mascella forte. La chiusura della bocca è a forbice, ovvero l'arcata dentaria superiore si sovrappone strettamente all'arcata dentaria inferiore. Il collo è di lunghezza moderata, muscoloso e leggermente arcuato. Il suo aspetto dona all'animale un portamento nobile. Gli arti anteriori sono ben muscolosi, dritti e paralleli. Sono muscolosi e paralleli anche gli arti posteriori. Le dita dei piedi sono arcuate e vicine tra loro; le unghie sono scure e forti; i piedi anteriori sono rotondi, mentre quelli posteriori sono ovali. La coda è forte e di lunghezza media; non è arricciata e nemmeno piegata da un lato; presenta un pelame più folto rispetto al resto del corpo, ma non è piumato. Il pelo è corto e compatto; ci sono delle come la testa, la parte inferiore delle zampe e la parte esterna delle orecchie in cui è addirittura molto corto. Il sottopelo è lanoso. Il colore del manto può essere rosso, fulvo o grigio, con sovrapposizioni nere. Le punte dei peli sono nere, donando all'animale il tipico aspetto bi-pigmentato. La punta della coda è nera. Quanto è grande? Un Pastore belga Malinois adulto può raggiungere un'altezza di 56-66 cm e un peso di circa 20-30 kg, a seconda che sia maschio o femmina e del suo pedigree.

Qual è il suo carattere? Il Pastore belga Malinois è una razza affettuosa e devota, ma rimane pur sempre un cane da pastore, con la predisposizione a fare la guardia e perfino a mordere in determinate situazioni. È intelligente, acuto, naturalmente vigile e attento, leale e anche furbo. Abbaia e avvisa il padrone qualora ci presentino visitatori. Va d'accordo con i cani conosciuti, mentre potrebbe avere problemi con quelli che non conosce.

Ha bisogno di addestramento per convivere con altri animali domestici. È tendenzialmente buono con i bambini; tuttavia, non bisognerebbe mai lasciarlo da solo con loro senza un adulto responsabile a supervisionare la situazione.

In alcuni casi, per una convivenza serena con i bambini, il cane potrebbe aver bisogno di un addestramento specifico. È importante puntualizzare che il Pastore belga Malinois è un cane da lavoro, che poco si presta ai giochi con i bambini e alla compagnia, sebbene sia docile e talvolta abbia voglia di scherzare.

Quanto vive? Un Pastore belga Malinois ha un'aspettativa di vita superiore ai 10 anni; alcuni esemplari vivono anche 12-14 anni.

Dove dovrebbe vivere? Il Pastore belga Malinois può vivere anche in un'abitazione di piccole dimensioni, a patto però che sia dotata di un'ampia area esterna, al sicuro, in cui possa allenarsi e giocare serenamente. Non è un cane da appartamento, che si accontenta di una breve passeggiata in città. Il Pastore belga Malinois ha bisogno di vivere di un posto tranquillo, dove non sia eccessivamente stimolato dal traffico o dai pedoni di passaggio. Il luogo ideale dove dovrebbe vivere è in campagna o nei piccoli paesini, dove gli stimoli del traffico ecc. sono contenuti.

Qual è il padrone ideale? Il padrone ideale del Pastore belga Malinois deve avere esperienza con cani agili, veloci e mordaci e deve conoscere i principi dell'addestramento positivo (che premia i comportamenti positivi); in sostanza, quindi, non deve essere un padrone alle prime armi. Il Pastore belga Malinois necessita di addestramento; questo significa che il suo proprietario deve essere disponibile a iniziare un percorso con un istruttore comportamentalista, per educare il cane e per imparare in prima persona come continuare l'addestramento. Questa razza canina ha bisogno di fare lunghe passeggiate, ragion per cui il suo padrone deve essere anche atletico, forte, volenteroso e che ama lo stile di vita attivo. Il proprietario ideale di un Pastore belga Malinois deve essere una persona calma, ragionevole e costante; deve essere altamente motivato nel voler prendersi cura di un animale con queste esigenze e deve capirne i comportamenti.

Quanto esercizio fisico deve fare? Il Pastore belga Malinois adulto ha bisogno di fare 2 o più ore di esercizio fisico al giorno. Oltre a ciò, occorre aggiungere l'impegno dell'addestramento fisico e di quello mentale, tutte attività che comportano un dispendio energetico non trascurabile. Il Pastore belga Malinois nasce come cane da lavoro, amante dello stile di vita attivo, e non come cane da compagnia; questo significa che l'attività fisica e l'addestramento hanno un ruolo cardine per il suo benessere. In virtù delle sue doti atletiche e del suo bisogno di addestramento, il Pastore belga Malinois è un cane che si presta ottimamente agli sport canini. Ovviamente, a un elevata attività fisica deve corrispondere un adeguato riposo: il Pastore belga Malinois necessita anche di rilassarsi, cosa verso la quale, considerata la sua indole, tende a essere riluttante. Fintanto che è cucciolo e non ha ancora raggiunta la piena maturità, bisogna fare estrema attenzione ai minuti di attività fisica e all'intensità di questa.

Quali sono i suoi bisogni nutrizionali? Il Pastore belga Malinois è una cane con importanti esigenze nutrizionali, che ha bisogno di mangiare abbondantemente per recuperare le energie spese con l'esercizio fisico quotidiano. Ha bisogno di pasti che apportino minerali e vitamine in modo equilibrato.

Ogni quanto pulirlo? Il Pastore belga Malinois ha bisogno di toelettatura 1 volta a settimana; pertanto, da questo punto di vista, non richiede una particolare manutenzione.

Quanto costa? A seconda del pedigree e dell'allevamento da cui proviene, un Pastore belga Malinois può costare tra i 1.300 e i 3.500 euro.

Qual è la sua storia? Il Pastore belga Malinois è una razza che trae origine in Belgio. Alcune fonti descrivono questo cane e le sue varianti già nel Medioevo; tuttavia, è solo nel 1890 che un professore della Belgian School of Veterinary Sciences registrò le 4 varianti e le loro caratteristiche distintive. Il Pastore belga Malinois costituisce la prima razza canina di origine belga a trovare impiego come cane poliziotto o cane da pattuglia.