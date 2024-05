Prima di scoprire dove e come passeggiare con il cane d'estate , però, non dimenticate di unirvi al nostro canale Whatsapp e di seguirci su Instagram , per essere sempre aggiornati su salute e benessere , anche dei nostri amici animali.

I cani, infatti, soffrono molto il caldo , motivo per cui è fondamentale saper scegliere le giuste attività outdoor e riconoscere i momenti della giornata più adatti a passeggiare con il cane d'estate. Ci sono inoltre alcune precauzioni molto importanti da tenere sempre a mente per proteggerlo da disidratazione e colpi di calore .

Le belle giornate di sole che accompagnano l' estate sembrano l'ideale per lunghe passeggiate in compagnia del nostro cane . Quella che per noi potrebbe essere una temperatura accettabile, però, potrebbe essere malsopportata dal nostro compagno di passeggiata.

In generale, i veterinari considerano sicure temperature fino a 25°C : una temperatura di 32°C, che per noi può essere anche piacevole, per un cane può diventare un fattore di rischio. Ciò è vero soprattutto per le razze brachicefale come il boxer, bulldog , il carlino e il pechinese, purtroppo soggetti a difficoltà respiratorie croniche. Anche i cuccioli, i cani anziani , quelli convalescenti e quelli con problemi cardiaci possono essere particolarmente esposti agli effetti del caldo eccessivo.

Partiamo da un presupposto: i cani possono soffrire il caldo molto più di noi. A differenza nostra, infatti, i cani possono sudare soltanto attraverso le zampe: quando questo non basta per espellere tutto il calore in eccesso, quindi, devono aumentare la frequenza respiratoria . Quando però la temperatura è molto alta e il cane non ha la possibilità di rinfrescarsi immediatamente, può subentrare il pericolosissimo colpo di calore , che può avere conseguenze molto gravi e portare anche alla morte dell'animale.

L'ideale sarebbe poter passeggiare lungo corsi d'acqua o percorsi dotati di fontane: l'acqua non deve mai mancare quando si esce con il cane d'estate. Che sia quella di un torrente (attenzione alle correnti) o una bottiglia d'acqua fresca con ciotola pieghevole sempre a disposizione per rinfrescare l'animale, della semplice acqua può portare immediato refrigerio e rivelarsi la migliore alleata del nostro cane nelle torride giornate estive.

Pensiamo alla temperatura dell'asfalto : noi indossiamo le scarpe, ma il cane è costretto a poggiare sul terreno rovente i cuscinetti, una zona molto delicata protetta solo dalla pelle e da un sottile strato di grasso. Le ustioni ai cuscinetti sono molto frequenti in estate, motivo per cui è importante evitare di portare il cane a passeggio sull'asfalto bollente, preferendo zone ricoperte di terra o erba, possibilmente ombreggiate.

Quando fa molto caldo, le passeggiate con il cane andrebbero studiate con maggiore attenzione. I pericoli estivi per la salute del nostro amico infatti possono nascondersi in oggetti e circostanze che per noi sono perfettamente accettabili.

L'estate è la stagione perfetta per sperimentare nuove attività da fare in casa : si può creare una zona di refrigerio in giardino o in terrazzo, allestendo una mini-piscina per il cane, oppure inventare nuovi giochi con in palio gustosi snack. A proposito di snack, un'ottima soluzione per aiutare il cane a tollerare il caldo afoso anche in città è quella di offrirgli dei "gelati" fatti apposta per lui , per esempio congelando del brodo di carne non salato o dello yogurt al naturale.

Per quanto riguarda le passeggiate sull'erba, l'attenzione andrà rivolta alla profilassi antiparassitaria per proteggere il cane da zanzare, pulci e zecche , ma anche alla durata dell'escursione , che non dovrebbe essere troppo impegnativa, e anche agli orari, in modo da prevedere delle pause ed evitare di trovarsi in campo aperto nei momenti più caldi della giornata.

Le attività estive da fare col proprio cane sono potenzialmente infinite: passeggiate nel parco, brevi escursioni in campagna o divertenti gite al mare o lungo il fiume (con annesse nuotate in compagnia, per i cani che non hanno paura dell'acqua ) sono ottime soluzioni per passare una bella giornata d'estate. Le attività outdoor, però, vanno ben studiate e dosate .

Gli orari migliori per uscire con il cane in estate sono sicuramente le prime luci dell'alba e la sera . L'orario del tramonto, che può essere molto gradevole a livello di temperatura, potrebbe nascondere altri problemi: essendo l'orario in cui zanzare e altri insetti sono maggiormente attivi, se si programma di uscire in questo momento della giornata è fondamentale attrezzarsi con dei prodotti capaci di allontanare i fastidiosi insetti .

Cosa fare se il cane soffre il caldo?

Mai lasciarlo chiuso in auto;

Limitare l'esercizio fisico;

Evitare di uscire nelle ore più calde;

Acqua fresca sempre a disposizione (non solo nella ciotola);

Tappetini e cappottini rinfrescanti.

Le indicazioni per proteggere il cane dal caldo eccessivo si sovrappongono in parte a quelle che ogni anno vengono indirizzate ai cittadini italiani via telegiornale: bere molto ed evitare le ore più calde della giornata. Ebbene, questi consigli andrebbero rispettati ancor di più per i nostri amici cani, che come abbiamo visto sono più sensibili al caldo rispetto a noi (e spesso non indossano scarpe che possano proteggerli dalla temperatura rovente dell'asfalto).

Quando fa molto caldo, è bene evitare di sottoporre il cane a sforzi troppo intensi o passeggiate troppo impegnative: l'ideale sarebbe limitare l'esercizio fisico soprattutto quando il sole picchia forte.

Il cane dovrebbe avere sempre a disposizione una ciotola d'acqua fresca, e possiamo utilizzare il potere refrigerante dell'acqua anche per dare sollievo immediato all'animale accaldato, bagnandogli il pelo o avvolgendolo in un telo o asciugamano umido.

Per evitare incidenti, è fondamentale non lasciare mai il cane in auto d'estate, neanche quando la vettura è parcheggiata all'ombra: anche un elevato tasso di umidità può essere molto pericoloso per il nostro amico, quindi non è sufficiente affidarsi a questo aspetto.

Alcuni cani particolarmente sensibili al caldo, come boxer e carlini, potrebbero trovare un prezioso alleato in un tappetino rinfrescante oppure in uno di quei cappottini/bandana che tramite evaporazione consentono di tenere il cane al fresco per tutta la durata della passeggiata.