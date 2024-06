Pancreatite nel Cane: quali sono i sintomi e come si cura?

Gli ormoni , invece, fluiscono nel sangue e qui esplicano le loro attività specifiche; l'insulina, per esempio, si occupa di trasportare il glucosio , lo zucchero fondamentale per i processi energetici cellulari, dal sangue all'interno delle cellule .

La pancreatite nel cane è una pericolosa condizione, della quale ogni padrone dovrebbe conoscere l'esistenza, in quanto potrebbe rivelarsi anche fatale per l'animale.

In linea generale, i cibi per cani sono sicuri , in quanto contengono una quota consentita di grassi, che non nuoce all'animale.

In un cane sano , gli enzimi digestivi prodotti dal pancreas si attivano soltanto una volta superati i dotti pancreatici e raggiunto l'intestino (per l'esattezza il duodeno ).

Quali sono i sintomi?

I sintomi e i segni più comuni della pancreatite nel cane sono:

Mentre la pancreatite acuta si manifesta sempre in maniera eclatante, la pancreatite cronica presenta una sintomatologia più sfumata, alle volte difficile da cogliere in quanto l'animale non è particolarmente sofferente.

Pancreatite nel Cane: come riconoscerla?

Spesso, durante un attacco di pancreatite, i cani assumono quella che i veterinari chiamano posizione della preghiera, con la parte posteriore alzata e le zampe anteriore e la testa abbassate sul pavimento.

Quali sono le complicanze della Pancreatite del Cane?

La presenza di diarrea, vomito e febbre comportano una perdita di liquidi da parte del cane così importante che bere non basta all'animale per reidratarsi a dovere. Da ciò ne consegue uno stato di disidratazione, che a sua volta può sfociare in shock acuto, con gravi danni per organi quali reni, fegato e cervello.

È possibile, inoltre, che gli enzimi digestivi defluiscano nella cavità addominale, causando peritonite, una condizione estremamente pericolosa, che può associarsi a danni a organi come fegato, dotti biliari, cistifellea e intestino.

Le forme di pancreatite molto gravi e non trattate con tempestività possono causare la morte del cane.