Palle di pelo o Boli di pelo gatto: cosa sono e come prevenirli

Benché il gatto tenda ad espellere in modo autonomo i boli di pelo, in alcuni casi, l'agglomerato può essere talmente grande da non riuscire ad essere eliminato, dando origine a gravi problematiche e disturbi, come ad esempio, i blocchi intestinali. Per questo motivo, è opportuno adottare tutti gli accorgimenti necessari atti a prevenire la formazione di boli di pelo, o comunque a ridurla il più possibile.

I boli di pelo, come abbiamo detto, si formano come conseguenza delle normali operazioni di pulizia e di grooming effettuate dal felino. Durante i periodi di muta - corrispondenti solitamente ai periodi primaverile ed autunnale - si assiste ad un notevole aumento della perdita di pelo che, pertanto, può essere ingerito in quantità aumentate. Benché le palle di pelo nel gatto possano quindi formarsi tutto l'anno - soprattutto se l'animale ha il pelo lungo - con l'arrivo della bella stagione e durante l'autunno queste potranno formarsi con maggiore frequenza.

Se i peli ingeriti sono molti, essi possono dare origine a boli di pelo di dimensioni importanti che il gatto non è in grado di espellere, rimanendo così all'interno di stomaco e intestino e creando una serie di problematiche più o meno severe.

Il bolo di pelo, se non espulso, può determinare un vero e proprio blocco intestinale . In un simile contesto, quando il gatto utilizza la lettiera potrebbe miagolare e lamentarsi poiché non riesce ad espletare i propri bisogni e percepisce dolore .

Quando il gatto non è in grado di espellere i boli di pelo, la loro permanenza all'interno del tratto digerente potrebbe favorire la comparsa di una serie di segni e sintomi da non sottovalutare, quali ad esempio:

Come prevenire i Boli di Pelo nel gatto?

Prevenire del tutto la formazione dei boli di pelo, purtroppo, non è possibile. Tuttavia, si può intervenire in maniera tale da ridurre significativamente il quantitativo di peli ingeriti dal gatto e da favorire l'espulsione di quello che già si trova all'interno del tratto digerente.

Spazzolare il gatto

Il primo passo nella prevenzione delle palle di pelo è sicuramente lo spazzolamento, a maggior ragione se il gatto è a pelo lungo. Spazzolare regolarmente il proprio animale, infatti, permette di allontanare il pelo che quotidianamente perde, riducendone di conseguenza l'ingestione durante la sua pulizia quotidiana. Quanto e quando spazzolare il proprio felino domestico dipende dall'animale e dalle sue caratteristiche e il veterinario può fornire indicazioni precise in merito. Durante i periodi di muta, inoltre, potrebbe essere necessario incrementare le sedute di spazzolamento.

Alimentazione corretta

Un ruolo fondamentale sia nella prevenzione dei boli di pelo che nell'espulsione dei peli già inghiottiti è esercitato dall'alimentazione. Assicurarsi che il proprio gatto abbia un'alimentazione corretta ed equilibrata è utile sia per il mantenimento della corretta funzionalità gastrointestinale che per il benessere generale del gatto.

In commercio, inoltre, esistono alimenti - sia in formato umido che secco - specificatamente formulati per scoraggiare la formazione di palle di pelo e favorire l'eliminazioni dei peli ingeriti. Tali alimenti possono essere somministrati sia nel lungo termine che solo in determinati periodi, come ad esempio durante i periodi di muta o quando il gatto si trova in una condizione di perdere ingenti quantità di pelo.

Per sapere se e quando utilizzare gli alimenti anti-boli di pelo è opportuno rivolgersi al proprio veterinario.

Mangimi complementari anti-palla di pelo

Per favorire l'eliminazione dei boli di pelo e per prevenirne la formazione di nuovi - previo consulto e indicazione veterinaria - è altresì possibile ricorrere all'uso di mangimi complementari formulati con ingredienti capaci di esercitare un'azione lubrificante del tratto digerente, favorendo in questo modo l'eliminazione dei peli ingeriti e prevenendone l'accumulo. Questi prodotti sono spesso formulati come paste appetibili, pertanto, vengono generalmente apprezzate dai gatti, rendendone la somministrazione facile e veloce.

Creare un ambiente stimolante

Infine, nella prevenzione della formazione dei boli di pelo, anche l'ambiente che circonda il gatto è importante. Un ambiente privo di stimoli e giochi, infatti, può far sì che il gatto si annoi, spingendolo a dedicare maggior tempo al grooming e alla tolettatura, con conseguente incremento dell'ingestione di pelo e del rischio di formazione di boli.

Arricchire l'ambiente in cui il gatto vive con giochi e con attività stimolanti, riduce la sedentarietà e i tempi dedicati alla pulizia. Il gatto ne beneficerà a 360 gradi.