Otite nel gatto: cause, prevenzione e come curare le infezioni dell’orecchio esterno felino

Il padiglione auricolare ha la forma di un "imbuto", per facilitare l'ingresso delle onde sonore fino al timpano. I gatti hanno un udito molto sensibile , in parte proprio grazie alla presenza di un canale uditivo più grande rispetto al nostro.

Come quello dell'uomo, anche l'orecchio del gatto è diviso in tre zone ben distinte:

Cause di infezioni dell'orecchio di gatto

L'otite esterna felina ha molte possibili cause.

Alcuni fattori predisponenti, come la forma anormale del padiglione auricolare*, l'eccessiva produzione di cerume, la sovrabbondanza di peli nelle orecchie, o il restringimento del canale uditivo, possono aumentare il rischio in maniera sensibile.

* esistono razze selezionate sulla base di specifici tratti geno- e fenotipici, come la razza Scottish Fold, che mostra tipicamente le "orecchie piegate verso il basso". Inoltre, l'esposizione precoce dei cuccioli alle infezioni dovute a condizioni igieniche precarie, determina un restringimento permanente del padiglione che, se da un lato riduce l'ingresso della sporcizia, dall'altro ostacola la fisiologica espulsione del cerume.

Una causa molto comune e indiscriminata di otite esterna nel gatto è l'infestazione da acaro dell'orecchio che, diffondendosi, compromettono la normale espulsione del cerume e della sporcizia dal condotto.

In tal caso, i gatti che vivono all'aperto sono maggiormente predisposti, perché gli acari – oltre ad essere presenti nell'ambiente – possono diffondersi tra gli ospiti che si contagiano reciprocamente.

Anche le allergie, ad esempio al cibo o a fattori ambientali, sono una causa comune di infiammazione e infezione dell'orecchio nei gatti. In questo caso, il meccanismo patologico riguarda la manifestazione cutanea tipica della reazione allergica che, ovviamente, non risparmia il canale uditivo.

Batteri e lieviti sono, invece, da considerare come cause secondarie e opportunistiche ai meccanismi primari sopra menzionati. Ciò significa che il problema principale non è il lievito o il batterio in sé, ma la condizione favorevole che sta alla base.

I canali uditivi sani possono combattere naturalmente e difendersi dalla crescita eccessiva di batteri e lieviti; tuttavia, questa capacità viene compromessa quando l'animale si indebolisce, si ammala o invecchia.

Altre cause primarie di otite esterna felina includono:

Corpi estranei (erba ecc.);

Polipi;

Tumori;

Disturbi della pelle;

Disturbi endocrini (ipotiroidismo, malattia di Cushing);

Disturbi immunomediati;

Disturbi delle ghiandole sebacee;

Pulizia aggressiva dell'orecchio – paradossalmente, una pulizia eccessiva può danneggiare l'integrità della pelle favorendo l'azione patogena di batteri e lieviti.

In merito a quest'ultimo punto, è bene approfondire alcuni punti.

L'uso di trattamenti inappropriati o non destinati all'orecchio felino, come il perossido di idrogeno (acqua ossigenata) o l'alcool, possono causare infiammazioni controproducenti.

Anche alcuni farmaci, seppur progettati per l'uso auricolare del gatto, possono causare problemi quando somministrati senza ragione o a dosaggi eccessivi.

Un esempio tipico è quello degli agenti cerulitici altamente aggressivi che, in un condotto uditivo fisiologico o poco sporco, possono irritare profondamente la pelle fornendo un disagio significativo all'animale anche per parecchi giorni. Inoltre, trattandosi di agenti "oleosi", non possono nemmeno essere rimossi efficacemente e l'unica soluzione è attendere.