Le orecchie dei conigli sono una parte affascinante e fondamentale del loro corpo, e ne caratterizzano l'aspetto fisico. Molte razze di coniglio sono infatti distinguibili a colpo d'occhio osservando le orecchie: in generale le possiamo vedere erette o pendule. Tra i conigli da compagnia, sono molto diffusi quelli di razza Ariete nano, con le caratteristiche orecchie in giù che rendono la loro espressione dolce e simpatica. Vediamo alcune caratteristiche generali delle orecchie dei conigli per capirne l'importanza.

Le peculiarità anatomiche delle orecchie del coniglio ci permettono di capire le patologie che colpiscono più di frequente questa specie. Il coniglio possiede delle lunghe orecchie a forma di imbuto, e il padiglione auricolare è composto da un sottile strato di cute sovrastante una cartilagine elastica. Il padiglione rappresenta, nei conigli con orecchie lunghe e/o pendule, circa il 12% della superficie corporea, ed ha al suo interno una grande arteria centrale e delle vene marginali, che comunicano ampiamente. Il canale uditivo ha un andamento principalmente verticale leggermente inclinato verso l'interno, e possiede un diverticolo naturale. I conigli con le orecchie pendule hanno un restringimento nel canale uditivo nel punto in cui l'orecchio si piega, predisponendoli all'otite esterna e media. Come in altre specie, il nervo facciale transita molto vicino alla bolla timpanica. La lunghezza e la forma delle orecchie cambiano estremamente in base alla razza. L' Ariete Inglese , ad esempio ha delle orecchie molto lunghe che trascina a terra e che spesso vengono calpestate dal coniglio stesso, mentre il coniglio Ermellino ha le orecchie molto piccole, in cui le strutture anatomiche sono spesso poco riconoscibili.

L'orecchio del coniglio ha certamente una funzione rilevante nelle sue capacità uditive. In particolare, il grande padiglione auricolare del coniglio permette di percepire suoni deboli su lunghe distanze , caratteristica particolarmente utile per un animale che è naturalmente una preda. La frequenza dell'udito del coniglio varia da 360 a 42.000 Hz. I conigli con le orecchie erette possono ruotare le loro orecchie fino a 270° e utilizzarle indipendentemente per seguire due suoni contemporaneamente. Al contrario, i conigli con le orecchie pendule hanno una capacità di movimento limitata e hanno, per le loro caratteristiche anatomiche, deficit di udito o sono addirittura sordi. Le orecchie non sono importanti solo per l'udito: la loro ampia vascolarizzazione e superficie le rendono il principale organo coinvolto nella termoregolazione . Alcuni conigli che vivono in zone molto calde, infatti, si sono evoluti per possedere delle orecchie sempre più lunghe proprio per questo scopo. Si suppone che le lunghe orecchie erette di alcuni conigli, soprattutto quelli selvatici, abbiano anche un ruolo nel conferire aerodinamicità durante la fuga e fungere da organo sospensore, in modo da non interferire con la vista durante la corsa. Inoltre, le orecchie hanno un ruolo importante nell'espressività emotiva dei conigli. Secondo la Rabbit Grimace Scale della Newcastle University, una scala per valutare il dolore nel coniglio, le orecchie portate all'indietro in una posizione rigida sono indicative di dolore o di stress, insieme ad altri parametri facciali. Questo permette una valutazione oggettiva effettuata dal proprietario o dal veterinario. Oltre allo stress o al dolore, la posizione delle orecchie comunica anche paura, aggressività o curiosità. È da considerarsi normale se durante la visita svolta dal veterinario il coniglio porta le sue orecchie quasi adagiate al dorso, essendo spaventato. Al contrario, un coniglio curioso e abituato ad essere manipolato, probabilmente terrà le orecchie rivolte in avanti, in una posizione "a V".

Per via delle caratteristiche anatomiche e fisiologiche riportate sopra, i conigli con le orecchie pendule (es. Ariete) sono decisamente più predisposti allo sviluppo di patologie rispetto agli altri. In particolare, la scarsa aerazione del condotto uditivo e la difficoltà nella sua pulizia possono portare all' accumulo di cerume e alla proliferazione di batteri , con conseguente otite esterna . Se l'infezione supera il timpano, l'otite può essere definita media o addirittura interna . In questi casi, il coniglio manifesta tipicamente una sindrome vestibolare, caratterizzata da una postura con la testa ruotata. Siccome la sindrome vestibolare può anche avere altre cause (es. Infestazione da Encephalitozoon cuniculi), è bene consultare un veterinario per arrivare ad una diagnosi meglio definita e procedere con la cura adeguata. Nel caso di otite media -interna, il trattamento necessario è spesso chirurgico. Oltre alle patologie batteriche, nel coniglio sono comuni anche quelle parassitarie . La rogna auricolare, causata dall' acaro Psoroptes cuniculi, porta alla formazione di croste all'interno del padiglione auricolare, spesso dolorose per il coniglio, che provocano grave prurito. Al di là delle predisposizioni di razza, alcune patologie virali come la Mixomatosi possono manifestarsi sulla cute e sulle orecchie in qualsiasi coniglio, con la formazione di lesioni nodulari . È importante vaccinare per questa patologia anche i conigli che vivono in casa, in quanto potenzialmente esposti al morso di insetti che trasportano la malattia.

Consigli pratici per i proprietari di conigli

Innanzitutto, è importante imparare a riconoscere i sintomi legati a patologie auricolari. Un coniglio sano e in salute passa gran parte del suo tempo a prendersi cura del suo pelo, compreso quello delle orecchie, e pulisce il proprio canale uditivo rimuovendo il cerume in eccesso. Un coniglio che non cura il proprio mantello e non si occupa di tenere pulite le orecchie potrebbe nascondere un problema sottostante (ad esempio, obesità, altre patologie che lo debilitano) che può esitare in un conseguente problema alle orecchie.

La testa ruotata è un sintomo inconfondibile di sindrome vestibolare, che ha l'otite tra le sue cause principali. Infine, la presenza di croste, pus, o abbondante cerume immediatamente possono indicare la presenza di un'infezione o un'infestazione, spesso accompagnate da prurito costante e scuotimento della testa.

I proprietari di conigli dalle orecchie pendule devono sapere che il proprio pet è più predisposto allo sviluppo di patologie: una visita annuale dal veterinario, ad esempio in corrispondenza della vaccinazione, permette in molti casi di effettuare una diagnosi precoce di patologia, in modo da intervenire su una condizione ancora non troppo grave.

Si sconsiglia di pulire attivamente le orecchie dei conigli, in quanto molti dei prodotti disponibili in commercio per la pulizia delle orecchie di altri animali, possono essere dannosi per la delicata anatomia del coniglio.

In sintesi, come per tutte le condizioni che riguardano il coniglio, la consapevolezza e l'attenzione del proprietario verso il proprio pet sono fondamentali per garantire una corretta salute del proprio animale. La conoscenza della particolare anatomia e fisiologia dell'orecchio del coniglio sono punti chiave nella prevenzione delle patologie, in modo da assicurare un'ottima condizione di vita al proprio amico pet.