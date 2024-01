Opossum dalla coda corta: come prendersene cura

In questo articolo scopriremo se sono buoni animali domestici e come prendersene cura.

Seppur poco diffusi, questi piccoli animali sono commercializzati come animali esotici domestici anche in Italia, dove la loro detenzione è considerata legale . Al contrario, negli USA sono molto più popolari, ma esistono chiare normative e restrizioni a riguardo.

Molto popolari a partire dal termine degli anni '70 in America, grazie alla loro attitudine per l'ambiente domestico, si prestano molto al ruolo di animale domestico in virtù di numerosi pregi, tra i quali:

Sebbene non abbiano una sacca per l'allevamento dei piccoli, gli opossum sono marsupiali . I piccoli nascono prematuri e indifesi; si attaccano a un capezzolo sull'addome della madre e rimangono lì fino a uno sviluppo sufficiente. Inoltre, l'opossum dalla coda corta è un animale notturno , quindi, potrebbe non essere un buon animale domestico per i bambini .

Gli opossum dalla coda corta dovrebbero essere tenuti in gruppo solo a scopo riproduttivo e, anche in questo caso, le coppie dovrebbero essere lasciate assieme solo per un breve periodo di tempo. Sembra che non ci sia alcuna differenza tra i sessi nel rapporto con gli umani.

Dove tenere un opossum dalla coda corta?

Gli opossum dalla coda corta sono abili nella fuga, quindi, qualunque sia l'alloggio scelto, dovrà essere più sicuro possibile. Un terrario ben ventilato (almeno 20 litri) coperchiato, o una gabbia metallica a maglie strette, dovrebbero essere l'ideale. La temperatura del recinto deve essere mantenuta tra 20-25 °C.

È necessario un contenitore per il suo nido: possono andare bene sia prodotti commerciali che un contenitore in plastica senza spigoli vivi. Sono necessari anche vari rami da legno naturale non trattato per consentirgli di appollaiarsi e arrampicarsi, comportamenti che, in natura, occupano gran parte della sua vita. Anche i giocattoli e le scalette per pappagalli funzionano bene.

Gli opossum dalla coda corta sono creature abbastanza ordinate e pulite e, di solito, scelgono un'angolo da utilizzare per gli escrementi. In quella posizione sarebbe consigliabile posizionare una piccola lettiera, per facilitare la pulizia. Questi animali sono relativamente inodori e la gabbia può essere pulita solo una volta alla settimana.

Il fondo dell'alloggio dovrebbe essere costituito da trucioli di pannocchia di mais (è sempre consigliato evitare il cedro), mentre, come materiale da nidificazione, è possibile utilizzare carta sminuzzata senza inchiostro o analoghi.