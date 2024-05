Quali sono i nomi per gatto femmina più belli?

Come scegliere i nomi per gatto femmina? Il vostro obiettivo è quello di adottare una gatta e siete già alla ricerca del nome più bello? Cleo, Macchia, Stella sono alcuni dei nomi più belli per una gattina, ma ovviamente ce ne sono molti altri! Nei prossimi paragrafi cercheremo di elencarvi una serie di nomi per gatto femmina che possono facilitarvi la scelta o, quantomeno, ispirarvi e farvi focalizzare su alcune caratteristiche piuttosto che su altre. Chiaramente la scelta finale è del tutto personale e a vostra discrezione, ma spulciare le nostre liste di sicuro potrà schiarivi le idee. Prima di cominciare, però, vi invitiamo a unirvi al nostro canale Whatsapp per aggiornamenti e approfondimenti sul mondo degli animali, della salute e del benessere e seguire il profilo Instagram di MypersonalPet, imperdibile per gli amanti degli animali.

Qual è il nome più bello per una gatta? Se state cercando il nome più bello da dare a una gatta, la verità è che non ne esiste uno solo: le preferenze in termini di nomi da dare al proprio animale domestico sono assolutamente personali e, in più, la scelta potrebbe anche essere influenzata da alcune caratteristiche e peculiarità dell'animale. Considerando che diversi studi (tra cui Domestic cats discriminate their names from other words) hanno dimostrato che i gatti sanno distinguere il loro nome dalle altre parole, al più si può ragionare in termini di praticità: il nome migliore è sicuramente quello più corto, facilmente distinguibile e comprensibile anche per il gatto.

Come chiamare una gatta femmina? Ali

Ambra

Aura

Bea

Bice

Camilla

Chloe

Cleo

Emma

Fiore

Flora

Ghia

Giada

Ginny

Grace

Isa

Lava

Lea

Macchia

Marla

Mati

Mia

Mika

Mila

Nina

Nora

Nuna

Orsa

Ottavia

Penelope

Rachel

Regina

Rose

Rua

Sara

Selena

Sissy

Stella

Susy

Tilly

Vania

Vera

Viola

Zoe

Zita Iniziamo ora la lunga serie di ispirazioni di nomi per gatto femmina, partendo da quelli più versatili. I primi quaranta, che abbiamo incluso in questa lista, si adattano alle gatte di tutte le età e di tutti i colori e sono molto semplici e sempre di tendenza.

Come chiamare una gatta grigia? Ash

Cinder

Grigia

Gris

Misty

Nuvola

Ombretta

Piuma

Silver

Smoky Se la precedente lista comprendeva degli evergreen adatti a tutte le feline, adesso vi proponiamo dei nomi più mirati per delle bellissime gatte grigie. Che sia una meticcia o una Blu di Russia, che sia una Certosina o un ibrido, questi nomi giocano proprio sulla tonalità particolarissima del suo pelo. Ash, per esempio significa cenere in inglese e richiama appunto il colore, così come Cinder. Interessanti anche Gris, che vuol dire proprio grigio in francese, Misty e Smoky: gli ultimi due nomi richiamano la nebbia (mist in inglese) e il fumo (smoke in inglese).

Come chiamare una gattina bianca e nera? Chess

Domino

Marble

Oreo

Panda

Pingu

Snoopy

Sushi

Yin-Yang

Zebra E se la nostra gatta è bianca o nera? Anche qui c'è una bella scelta e l'ispirazione può venire praticamente da ogni cosa, sia dagli oggetti di uso comune sia dalla natura. Marble, per esempio, significa marmo ed è un nome che trasmette estremo fascino, mentre Oreo e Chess (che significa Scacchi in inglese) sono decisamente più giocosi. Occhieggiano poi all'ironico nomi come Panda, Snoopy, Pingu e Zebra, che mescolano le specie animali creando un effetto davvero divertente. Come sempre, tutto sta al vostro desiderio e a cosa volete trasmettere con il nome del vostro animale.

Quali sono i nomi più belli per una gatta femmina tricolore? Harlequin

Jazz

Multi

Patch

Puzzle

Rainbow

Spot

Stripe

Tartan

Tre

Tortie

Tris

Trixie

Trilo

Trio

Trix Se la nostra gatta è tricolore (o calico, o tartarugata) possiamo giocare proprio con questa particolarità per trovare dei nomi adatti e che possano essere al contempo simpatici, divertenti e affascinanti. Il più particolare è sicuramente Harlequin, ovvero Arlecchino, che però richiama anche alla cattiva di Batman Harley Quinn e dunque dà al nome una marcia in più. Gli altri giocano proprio sul tricolore (da Tris a Trix), sull'effetto tartarugato (Tortie) o sono leggermente più creativi: da Puzzle a Multi, se il vostro obiettivo è sorridere quando chiamate la vostra gattina, l'effetto è assicurato.

Quali sono i Nomi per gatti femmina corti? Ada

Bea

Clio

Dot

Eva

Fay

Flo

Ivy

Joy

Lea

Lia

Lou

Lux

Mae

Mai

Rue

Sky

Sue

Uma

Zoe All'inizio vi abbiamo detto che i nomi corti sono sempre un'ottima idea, perché così la gatta può riconoscerli e associarli più facilmente. Ciò che non vi abbiamo detto è che nonostante siano davvero brevi (giusto tre-quattro lettere!), i nomi corti per gatte femmine possono essere comunque molto belli e pieni di carattere. Un paio di esempi fra quelli che vi abbiamo fornito? Dot, che significa puntino o macchiolina, Lux, che vuol dire luce, e Sky, che significa cielo.

Quali sono i nomi più originali per i gatti femmina? Adira

Calla

Corvina

Daphne

Euphoria

Fiera

Lumi

Maia

Meba

Nelly

Olive

Priya

Runa

Ruby

Sasha Volete puntare su qualcosa di più originale? Anche in questo caso le possibilità sono tantissime: ci siamo limitati a selezionarne giusto una decina, ma come potete notare si tratta di nomi davvero insoliti che possono calzare a pennello a una gatta. In generale, se siete alla ricerca dell'originalità, il consiglio è anche quello di pensare ai vostri interessi personali. Ciò significa che, se per esempio, siete appassionati di mitologia nordica, potreste dare alla vostra gatta un nome a tema, così come potreste selezionare una serie di nomi se siete appassionati di cinema, fumetti o musica. Sondate tutto ciò che vi piace e tenete a mente le caratteristiche della gatta: l'originalità verrà sicuramente fuori!

Quali sono i nomi più simpatici per gatti femmine? Briciola

Brioche

Bruschetta

Buffa

Cat

Caramella

Choco

Cupcake

Fantasia

Gatta

Mela

Molla

Musetta

Panna

Paprika

Peachy

Piumina

Polpetta

Pretzel

Puffa

Pulce

Puma

Virgola

Wine

Xena E a proposito di sondare gli interessi, ecco anche una serie di nomi simpatici. Come potete notare, molti sono a tema cibo: da Bruschetta a Caramella, da Panna a Polpetta, da Pretzel a Wine (vino), anche questi appellativi possono essere perfetti per il vostro animale domestico. Si può anche optare per quelli che sono Cat e Gatta, che possono apparire banali ma in realtà hanno un effetto molto divertente, oppure puntare sull'aspetto più "fiero" dell'animale, optando per Puma o per Xena. Il consiglio è sempre quello di osservare un po' l'animale domestico per trovare davvero il nome giusto.

Quali sono i nomi gatti femmina ispirati alla Disney? Alice

Anna

Ariel

Belle

Bianca

Daisy

Duchessa

Elsa

Jane

Jasmine

Jessie

Judy

Leia

Lilo

Meg

Merida

Minnie

Minù

Nala

Tiana

Trilly

Violetta

Wendy Fra i nomi per gatto femmina più classici in assoluto non possiamo certo dimenticare quelli ispirati al mondo Disney. Tutti e tutte siamo cresciute con cartoni animati e film d'animazione, di conseguenza scegliere un nome a tema sarebbe un tributo a quella che è stata una delle parti più spensierate della nostra vita. A rischio di essere ridondanti, anche qui dobbiamo dire che c'è solo l'imbarazzo della scelta e che a fare la differenza saranno sempre e soltanto il vostro gusto personale e l'indole della gatta, ma non possiamo che sottolineare che due delle scelte più gettonate se il manto della nostra felina è bianco sono sicuramente Duchessa e Minù, le indimenticabili protagoniste degli Aristogatti.