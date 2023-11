Nomi per cani maschi: i 100 più usati Non state nella pelle: siete finalmente pronti a prendere un amico a quattro zampe. Lo avete visto, lo avete trovato, lo avete scelto e sapete già che è un maschietto. Stupendo, vero? Sì, ma come chiamarlo? Non confondetevi, perché ci pensiamo noi a fare chiarezza fornendovi una serie di nomi di cani maschi che faranno proprio al caso vostro. Voi, però, non dimenticate di unirvi al nostro canale Whatsapp per avere sempre aggiornamenti su benessere, salute e... animali, naturalmente.

Nomi per cani maschi 2023 Harry

Ken

Otis

Eddie

Ted

Bear

Eric

Logan

Mario

Peter Un po' per i film e le serie tv uscite al cinema, un po' per l'attualità: proprio come succede ai nomi per bambini, i nomi per cani del 2023 sono influenzati da tutto quello che succede attorno a noi. Quelli che abbiamo elencato sono giusto una decina, ma sono i più inflazionati dei cuccioli di quest'anno e scommettiamo che li sentirete ancora per un bel po'!

Nomi per cani maschi corti Aki

Big

Babà

Jim

Tony

Nico

Nero

Taco

Ugo

Sasà Scegliere un nome corto per il cane è un'ottima idea per diverse ragioni. In primis, tutti gli esperti consigliano di non dare ai quattro zampe nomi troppo lunghi, per rendere più immediata l'associazione della parola. Poi, in generale consente anche di rendere più efficace e veloce il richiamo. Fra quelli che vi abbiamo appena elencato, poi, ce n'è uno ricco di significato, Aki, dal giapponese, significa "brillante", e due ispirati a delle gustose delizie: Taco e Babà.

Nomi simpatici per cani maschi Bart

Lupin

Gringo

Goku

Homer

Birillo

Whisky

Rum

Winnie

Bongo E se invece volessimo puntare sulla simpatia? Magari sapete già che il cane che sta per arrivare in casa vostra è un vero birbante o un giocherellone e volete dargli un nome ad hoc: si può fare! Si può optare per dei grandi classici, come Bart e Homer (direttamente dai Simpson), o come Goku (da Dragon Ball). Divertenti anche i nomi di alcolici (come Whisky e Rum) o quelli più letterali, come Birillo e Bongo. Carinissimi, vero?

Nomi per cani maschi originali Dexter

Amleto

Cooper

Dakar

Tyssen

Usher

Ultimo

Folletto

Valium

Crunch Volete puntare sull'originalità? Ecco allora qualche nome che può interessarvi! I più belli? Dexter (da riferirsi al tormentato serial killer "buono" dell'omonima serie), Folletto e... Valium, naturalmente. Chi può calmare ansia e tensione se non il nostro quattro zampe?

Nomi per cani maschi significativi Argo

Guinefort

Hachiko

Rex

Balto

Oliver

Dante

Max

Marley

Stubby Prendere un cane per voi non è una cosa da poco: siete perfettamente consapevoli sia della responsabilità che vi assumete sia del fatto che questo animale vi darà un amore immenso. Per questa ragione non volete essere banali e volete scegliere dei nomi di cani con del significato: beh, siete nel posto giusto. Quelli che vi abbiamo appena elencato sono fra i più belli. Si parte da Argo, cane di Ulisse: fu solo lui a riconoscere il padrone quando tornò a Itaca e a scodinzolare felice un attimo prima di morire. Ancora, per chi non lo sapesse Guinefort era un levriero vissuto in Francia nel XIII secolo che è letteralmente diventato santo per aver difeso il figlio di un cavaliere. Troviamo poi Hachiko, che aspettò che il padrone tornasse a casa per tutta la vita, nonostante lui fosse morto. Ognuno dei nomi indicati ha davvero un peso o un ruolo di spicco in alcuni film: vi invitiamo davvero ad approfondirli!

Nomi per cani maschi inglesi Axel

Ray

Dusty

Ghost

Cooper

Chuck

Ralph

Snow

Lucky

Wolf Bellissimi, corti, internazionali e in quale modo in grado di dare al vostro fedele amico quel "qualcosa in più": questi sono solo alcuni dei nomi per cani inglesi che potreste scegliere per il vostro amico in arrivo. Naturalmente ne esistono molti altri: potreste anche scegliere Zack, Ben, Spike, Elvis, Fluffy... qualsiasi ispirazione può essere vincente!

Nomi per cani maschi italiani Abaco

Caro

Leo

Spillo

Chicco

Vasco

Furio

Pierino

Tartufo

Svevo Magari siete tra coloro che vogliono per il proprio amico a quattro zampe un nome tutto italiano. Ci sta e anche in questo caso non avete altro da fare che sbizzarrivi. I nomi che vi abbiamo elencato sono giusto dieci, ma tenete in considerazione che quasi tutti i nomi italiani possono essere accorciati e resi a portata di quattro zampe: Roberto può diventare Robe, Giuseppe può diventare Peppe, Fabrizio può diventare Fabri e via dicendo. Sbizzarritevi!

Nomi per cani maschi piccoli Ago

Biscotto

Bottone

Chicco

Dado

Spillo

Micro

Pixie

Pelo Avete scelto una razza di cane piccola e adesso non sapete quali nomi scegliere? Certo, tutto dipende da cosa ne pensate del cagnolino in arrivo e da quanto volete essere dolci o letterali. Quelli che abbiamo elencato sono abbastanza chiari, ma ricordatevi di non sottovalutare anche il potere del vostro umorismo: quanto sarebbe divertente un Chihuahua di nome Golia?