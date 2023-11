I più bei nomi per cani femmina Finalmente il vostro sogno sta per realizzarsi: in casa vostra è in arrivo un amico a quattro zampe. Anzi, un'amica, perché sapete già che è una femminuccia: l'avete vista, l'avete scelta e... ora vi resta solo da capire come chiamarla. Sì, la scelta può essere ardua, ma non temete: ci pensiamo noi a fare chiarezza fornendovi una serie di nomi di cani femmina che faranno proprio al caso vostro. Voi, però, non dimenticate di unirvi al nostro canale Whatsapp per avere sempre aggiornamenti su benessere, salute e... animali, naturalmente

Nomi per cani femmine 2023 Barbie

Becca

Carmen

Gwen

Ember

Flora

Keeley

Mary

Maggie

Peach

Poppy

Sofia Precisamente come per i nomi per cani maschi, anche i nomi per le cagnoline di anno in anno possono essere influenzati da film, serie tv, eventi, personaggi e/o fatti d'attualità. Come noterete in questa breve lista che vi abbiamo fornito, infatti, c'è un po' tutto: dal film sulla bambola più amata al mondo alle serie tv. E se non avete trovato nulla, non preoccupatevi: siamo ancora all'inizio!

Nomi per cani femmine corti Asia

Aria

Bea

Dea

Dixy

Ivy

Jo

Mia

Rea

Uva Siete fan della semplicità e per la vostra futura quattro zampe volete un nome corto, facile, semplice? Vi abbiamo fornito una micro-lista che potete utilizzare e possiamo anche dirvi che si tratta di nomi molto gettonati. Vogliamo anche precisarvi che, in realtà, la scelta di un nome corto è assolutamente corretta, addirittura ideale: molti esperti, infatti, sottolineano che un nome breve aiuta l'animale a fare subito le associazioni e ad ascoltare meglio.

Nomi per cani femmine originali Astra

BoBeep

Daphne

Licia

Lamù

Marian

Megara

Nala

Penny

Trilly

Trudy

Ursula

Venere I nomi più in voga e quelli corti non hanno funzionato? Ci vuole qualcosa di più? La breve lista di nomi originali per cagnoline che abbiamo appena stilato dovrebbe funzionare, e nel caso non lo facesse... la strada è ancora lunga, qualcosa troverete! Riguardo però ai nomi appena letti, sappiate che usandoli darete alla personalità della vostra amata quattro zampe una marcia in più: prendetevi tempo e considerateli come si deve!

Nomi per cani femmina dolci Anima

Bambina

Babà

Bimba

Cannella

Desiderata (Desi)

Cuore

Dolce

Gioia

Miele

Mimosa

Panna

Piccola

Perla

Scintilla La vostra cagnolina, tanto desiderata, sarà la luce dei vostri occhi, la scintilla che scatena le vostre emozioni, un pezzo del vostro cuore... giusto? Bastano queste parole a fornirvi tutte le ispirazioni giuste per il suo nome. Chiaramente vanno bene anche tutti i nomi teneri, vezzeggiativi ed eventuali... nomi di cose dolci da mangiare. Quasi tutto (specie se facile e musicale) può fare al caso vostro. Alla fine, pensateci bene: è proprio nelle cose (e nei termini) più semplici che si nascondono i significati più grandi!

Nomi per cane femmina significativi Alfa

Ada

Atena

Artemide

Alba

Circe

Coco

Cora

Cleopatra

Dora

Ecate

Fiamma

Frida

Gala

Grace

Zoe Nel caso in cui invece voleste che il nome della vostra quattro zampe abbia un certo significato, eccoci qui: la piccola lista che vi abbiamo dato parte (non a caso) da Alfa, che è sinonimo di "inizio, principio" e passa per Dora, che vuol dire "dono". Ancora, abbiamo Gala, che significa "bianca come il latte" e Zoe, che significa vita. Nell'elenco abbiamo anche inserito alcune dee e protagoniste della mitologia greca/romana, oltre che nomi di donne che hanno fatto la storia, ma la verità è che la lista sarebbe lunghissima: pensate alle vostre eroine e avrete la giusta panoramica!

Nomi per cani femmina italiani Allegra

Aida

Anima

Avena

Aurora

Bella

Briciola

Birba

Bianca

Bolla

Cara

Carina

Coccola

Celeste

Cometa

Diana

Delizia

Divina

Dolce

Fiore

Freccia

Giada

Gioia

Goccia

Imma

Iride

Lolita

Lola

Luna

Luce

Memole

Marina

Neve

Nera

Orsa

Onda

Palla

Rosa

Sole

Stella

Vita

Vera

Zeta E se invece voleste dare alla vostra piccola cagnetta in arrivo un nome tutto italiano? Anche qui c'è ampia, ampissima scelta. Tralasciando i nomi più lunghi e "umani", moltissimi nomi femminili sono applicabilissimi alla nostra futura amica a quattro zampe, compresi quelli accorciati o resi più friendly. La nostra lista, infatti è probabilmente solo la punta dell'iceberg. Esistono moltissime alternative e basta anche pensare a dei nomi che ci piacciono particolarmente per avere nuove idee. Tuttavia, diciamolo: l'elenco che vi abbiamo fatto comprende sicuramente tutti i più belli!

Nomi per cani femmina inglesi Air

Beauty

Blossom

Cake

Crazy

Dream

Faith

Fun

Girl

Hope

Love

Moon

Nice

Princess

Queen

Rainbow

Sun

Trust

Unity

Vanity Diciamolo pure: i nomi per cani femmina inglesi non solo sono veramente moltissimi, ma sono anche molto comuni. Abbiamo cercato di elencarvi i più diffusi, i più semplici e i più comprensibili (da Air, aria, fino a Hope, speranza e Queen, regina). Naturalmente potreste trovarne altri, ma ricordatevi: cercate sempre di non esagerare e di fare in modo che il nome della vostra cagnolina sia semplice, per voi e per lei.

Nomi per cani femmina ispirati ai film Ariel

Alice

Amelia

Amelie

Audrey

Boo

Carrie

Charlotte

Eva

Edvige

Hermione

Jasmine

Louise

Merida

Moana

Mulan

Miranda

Samantha

Tyana

Thelma

Wendy Dalle Principesse Disney alle protagoniste dei film Pixar, dai personaggi di Sex and The City fino a quello di Harry Potter, passando per molti, moltissimi altri grandi classici: i nomi per cani femmina ispirati al cinema sono molti di più di quelli che vi abbiamo elencato. E abbiamo anche un suggerimento per voi: pensate ai vostri film/cartoni/capolavori d'animazione preferito e... voilà, potreste proprio avere a portata di mano il nome giusto!

Nomi per cani femmine divertenti Ammirata

Accesa

Bacina

Buffa

Diva

Fortunata

Felicina

Nonna

Macchia

Mascara

Musica

Scodinzola

Peletta

Vamp

Zia

Zucca Non abbiamo ancora finito! Forse, quando avete visto per la prima volta la vostra cucciola avete capito che è già più che propensa a scodinzolare o che è talmente affettuosa da riempirvi di baci. Forse vi siete accorti che sembra sempre felice, che è un po' goffa e vi fa ridere, o ancora che ha una coda molto espressiva... insomma, avete notato qualcosa di davvero divertente e volete sottolinearlo. Bene, nessun problema: quelli che abbiamo appena elencato sono dei nomi divertenti che potrebbero davvero fare al caso vostro. E se non siete soddisfatti, non temete: abbiamo ancora delle sorprese in serbo per voi!