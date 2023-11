Nomi per cani: idee belle e originali Nella vostra vita è in arrivo un cane e non sapete come dovreste chiamarlo? Niente panico: ci pensiamo noi a elencarvi una serie di interessantissimi (e adorabili) nomi per cani che potranno orientarvi. Come sempre cercheremo di darvi una panoramica completa e dettagliata, ma voi non dimenticate di unirvi al nostro canale Whatsapp per avere sempre aggiornamenti su benessere, salute e... animali, naturalmente

Quali sono i nomi più belli per i cani? Argo

Ala

Aida

Fido

Nuvola

Scintilla

Lupo

Cosmo

Panda

Pepe Iniziamo con i nomi più belli per i cani, anche se occorre precisare che è stato difficilissimo selezionarne solo 10. In pole position c'è il fidele cane di Ulisse, che scondinzolò al suo padrone riconoscendolo quando tornò a Itaca, prima di morire: una storia straziante che indica ancora oggi l'amore che i pelosetti hanno per noi. Seguono nomi poetici o che indicano l'esuberanza dei quattro zampe, ma la verità è che l'elenco potrebbe essere molto più lungo.

Come chiamare un cane maschio? Bingo

Billy

Bobby

Sparky

Kiko

King

Fuffi

Milo

Nerone

Zeus Avete già in mente di prendere un cane maschio e volete colpire nel segno con un nome fatto apposta per lui? Questi sono dieci nomi sicuramente ad effetto: Bingo, che indica l'apposito gioco è un riferimento alla fortuna, mentre Billy e Bobby sono due nomi maschili inglesi, usati per lo più come vezzeggiativo. Altra scelta deliziosa è Sparky, che vuol dire più o meno "scintilla", così come sono più che adatti King (re) e Zeus (dal Re degli Dei dell'Olimpo): una volta entrato in casa scommettiamo che il cane sarà davvero il re delle vostre attenzioni!

Qual è il nome più usato per i cani? Fido Diciamolo pure: Fido è il nome per eccellenza dei cani, al punto che è quasi diventato un sinonimo specie per chi si trova a leggere o a scrivere di loro. Il motivo non dovrebbe sorprenderci: questo nome significa "compagno fedele/compagno fidato" ed è esattamente questo che sono per noi i nostri amici animali.

Come chiamare un cane dolce? Cookie

Corazon

Bignè

Mochi

Kiss

Querido

Fiore

Pretty

Pralina

Chère E se invece voleste puntare su una serie di nomi dolci, anzi, dolcissimi? Non preoccupatevi, avete l'imbarazzo della scelta. Noi ve ne abbiamo indicati una decina sia in italiano che in lingue straniere che simboleggiano oggetti, alimenti o sentimenti, oltre che vezzeggiativi, ma non ponetevi limiti: pensate alla cosa più tenera e delicata che vi piace e poi chiedetevi se non gli/le calzerebbe a pennello. Se è così, andate pure!

100 nomi per cani maschi York

Babà

Dexter

Caro

Ray

Spettro

Teddy

Amleto

Dusty

Diablo

Bart

Chicco

Vasco

Aki

Furio

Cooper

Lupin

Gringo

Chuck

Dakar

Tim

Ghos

Carlos

Ralph

Beethoven

Pierino

Golia

Goku

Tartufo

Tyssen

Taco

Snow

Homer

Achille

Harry

Ugo

Bolt

Svevo

Bubi

Birillo

Theo

Tom

Segugio

Whisky

Aaron

Uan

Tobia

Alì

Wally

Uncino

Alvin

Thomas

Vivaldi

Xavier

Yoghi

Axel

Ulisse

Rum

En

Usher

Scott

Vulcan

Silvestro

Winnie

Xeno

Willie

Ultimo

Tyson

Ringo

Valium

Sasà

Yoan

Bongo

Scar

Stewe

Wolf

Ivan

Alex

Ricky

Otello

Anton

Meko

Zack

Crunch

Dj

Bubu

Zick

Doug

Spillo

Felix

Eros

Dioniso

Atlas

Balto

Folletto

Dalì

Yago

Cody

Zorro

Eolo I nomi per cani maschi sono davvero tantissimi: basta pensare a quanti personaggi di fantasia e non possono ispirarci! Non solo: spesso e volentieri per trovare il nome ideale basta pensare a un oggetto e/o a qualcosa che ci rappresenta particolarmente e il gioco è fatto. Quando vedrete per la prima volta il vostro cucciolo osservatelo e guardate come interagisce con voi e con gli altri: probabilmente già da questo troverete la vostra ispirazione.

Nomi di cani famosi Argo

Marley

Lassie

Laika

Balto

Rex

Hachiko

Beethoven

Spettro

Scooby

Rin Tin Tin Probabilmente quando penserete a quale nome vorrete dare al vostro nuovo amico a quattro zampe, vi chiederete quali sono i nomi di cani famosi. Molti pelosetti sono diventati famosi nell'arco del tempo: si va dal mitologico cane di Ulisse, Argo fino a Lassie, Border Collie diventato famosissimo per via dei suoi film. Non bisogna sottovalutare neanche il nome Laika: la cagnolina mandata nello spazio e sacrificata per il progresso scientifico deve essere omaggiata e ricordata. Famosissimo anche il nome di Hachiko, che ha aspettato il suo padrone per anni dopo la sua morte.

Nomi per cani originali Pesto

Napoleone

Bacon

Bottle

Pelo

Tappo

Coccola

Creepy

Bomba

Biscotto Volete dei nomi originali per cani? Non serve tantissimo sforzo: qualsiasi cosa, qualsiasi oggetto insolito, qualsiasi pianta, alimento o fiore potrebbe fare al caso vostro. Più sarete inusuali più di sicuro il vostro cane avrà un nome inconfondibile e mai sentito: c'è chi punta proprio tutto sull'originalità, per lasciare un'impronta indimenticabile.

100 nomi per cani femmina Aida

Yoga

Barbie

White

Dolly

Vicky

Uva

Emma

Pink

Amy

Xira

Xena

Dory

Flora

Yuma

Ulla

Elektra

Vita

Wendy

Asha

Bijou

Yuki

Nutella

Fata

Briciola

Yvonne

Estrella

Asia

Pippa

Coco

Bubble

Amelie

Dana

Cake

Debby

Chanel

Pollon

Vilma

Betty

Cannella

Diva

Rosa

Love

Paris

Vodka

Bimba

Gigì

Sabbia

Dada

Pimpa

Her

Selena

Moira

Lola

Cherie

Foxy

Mami

Diana

Gipsy

Shaila

Stella

Dede

Princess

Queen

Lady

Zaira

Penny

Raffy

Happy

Arya

Trudy

Naya

Jamila

Astra

Tequila

Pipa

Baby

Zucca

Chloe

Nana

Ida

Atena

Clio

Trix

Ohana

Odette

Hope

Vera

Zelda

Waka

Ursula

Nina

Raya

Zoe

Iva

Kim

Sky

Uga

Tempesta

Purple Sì, è vero: sono proprio tantissimi. E la cosa più incredibile è che in realtà non sono neanche tutti quelli che potevamo elencarvi! La verità è che esistono migliaia di nomi femminili per cani e l'unica cosa che dovreste fare prima di scegliere è cercare di conoscere la vostra cucciola (prima che arrivi a casa, naturalmente) e iniziare a pensare a qualcosa che le calzi a pennello. Non è difficile: guardatela negli occhi e lasciatevi ispirare!

Nomi per cani ispirati ai film Ace (Ace Ventura);

Thor (dai film Marvel)

Wolwerine (dai film Marvel);

Loki (dai film Marvel);

Dobby (Harry Potter);

Ron (Harry Potter)

Draco (Harry Potter)

Sirius (Harry Potter);

Felpato (Harry Potter);

Max (Il Grinch);

Marley (Io e Marley)

Enzo (Attraverso i miei occhi);

Hachiko (Hachiko - Il tuo migliore amico);

Jack (Pirati dei Caraibi);

Han Solo (Star Wars);

Yoda (Star Wars);

Marty (Ritorno al Futuro);

Bruce (Batman);

Joker (Batman);

Bane (Batman);

Toto (Mago di Oz);

Milo (The Mark);

Scooby Doo D'accordo, non sono proprio tutti: i cinefili sanno bene che quelli appena elencati sono solo alcuni dei tantissimi nomi a tema cinema che possiamo dare al nostro cane, anche se abbiamo cercato di elencare i migliori. Naturalmente, tenete in considerazione che siete liberi di chiamare il vostro pelosetto come preferite: se siete appassionati di un film, di una saga o di una serie tv in particolare niente vi vieta di scegliere quello che preferite. Ricordate, però, di sceglierne sempre uno non troppo lungo e soprattutto rispettoso per il vostro fedele amico.