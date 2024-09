Quali sono i nomi orientali per gatti più belli?

Nomi orientali per gatti: quale scegliere? Scegliere nomi orientali per gatto è un modo divertiente e origianale per uscire dagli schemi: possiamo infatti scegliere tra centinaia di parole brevi dal significato particolare e poetico, facendoci ispirare dal colore dell'animale, dal suo temperamento o da altre caratteristiche che lo rendono il nostro insostituibile compagno felino.

Nomi orientali per gatti maschi: quali sono? Chaba (thailandese, "ibisco");

Kanda (thailandese, "amato");

Kali (hindi, "nero");

Gauri (hindi, "bianco");

Ravi (hindi, "sole");

Hyeon (koreano, "saggio");

Minji (koreano, "luminoso");

Bao (cinese, "tesoro");

Hu (cinese, "tigre");

Yinglong (cinese, "drago d'acqua");

Yun (cinese, "nuvoletta");

Zhen (cinese, "prezioso");

Zhi (cinese, "pensa di essere un leone");

Kai (giapponese, "oceano");

Mei (giapponese, "bellissimo"). La tradizione orientale è una fonte d'ispirazione quasi inesauribile per chi sta cercando un nome originale per il gatto: moltissime parole giapponesi si prestano a diventare nomi perfetti per il nostro gatto, e lo stesso avviene per la lingua cinese, per l'hindi, per il thailandese e per il koreano. Se il gatto ha il manto bianco, si può pensare di chiamarlo Gauri (bianco), Bao (tesoro) o Yun (nuvoletta), se invece abbiamo a che fare con un giovane e impetuoso gatto Europeo che non sta fermo un attimo si può virare verso Hu (tigre), Zhi (pensa di essere un leone) o Kai (oceano).

Quali sono i migliori nomi orientali per gatte femmine? Rani (hindi, "regina");

Nabi (hindi, "farfalla");

Jisoo (koreano, "bella");

Dara (koreano, "stella");

Xue (cinese, "neve");

Xing (cinese, "stella");

Bai (cinese, "bianco, puro");

Li Mei (cinese, "bella rosa");

Lian (cinese, "loto");

Ling (cinese, "alba");

Hana (giapponese, "fiore");

Haru (giapponese, "primavera"). Le lingue orientali offrono moltissime idee originali anche per quanto riguarda i nomi femminili: troviamo dei significati abbastanza classici come "bella" e "stella", declinati in koreano e cinese, ma anche nomi più particolari, come Nabi, che in hindi significa farfalla, o Haru (primavera in giapponese).

Nomi giapponesi per gatti maschi: come scegliere? Kai ("oceano");

Koko ("cacao");

Mike ("guscio di tartaruga");

Mei ("bellissimo");

Tora ("tigre");

Sin'ichi ("primogenito fedele");

Taro ("primogenito maschio");

Yasushi ("pacifico");

Yori ("fiducia");

Tetsuya ("filosofo della notte");

Yuki ("neve"). La cultura giapponese è costellata di gatti, e ancora oggi nel Paese del Sol Levante i piccoli felini vengono considerati spiriti saggi e portatori di buona fortuna. Tra le parole giapponesi che possono trasformarsi in un nome originale e significativo per il nostro micio, non possiamo non citare i bellissimi Kai e Yori, che significano rispettivamente oceano e fiducia. Per una scelta ancora più autentica, la cosa migliore è trovare una parola che rappresenti il nostro micio: un miagolatore notturno potrebbe chiamarsi a ragione Tetsuya, filosofo della notte, mentre Mike, guscio di tartaruga, è un'ottima opzione per un micetto scontroso e poco propenso alle carezze.

Nomi giapponesi per gatte femmine: quali sono i più belli? Sakura ("fiore di ciliegio");

Akina ("fiore di primavera");

Tomomi ("amica sincera");

Hana ("fiore");

Haru ("primavera");

Hime ("principessa");

Hayami ("bellezza rara");

Botan ("peonia");

Sayuri ("giglio");

Mieko ("bambina bellissima"). Fiori primaverili e parole che ricordano la bellezza la fanno da padrone, quando si tratta di nomi giapponesi per gatte femmine: si va dai semplici fiori a gigli e peonie, dal concetto di primavera a quello di bellezza regale che ben si adatta alla principessa della casa.

Nomi orientali buddhisti per gatti: quali sono? Ananda ("beatitudine");

Gautama (il nome di nascita del Buddha);

Manjushri ("incarnazione della saggezza");

Kuan Yin ("incarnazione della misericordia");

Shanti ("pace");

Vajra ("diamante");

Tara ("incarnazione della compassione");

Dana ("generosità");

Sila ("virtù"). Se vogliamo dare al nostro gatto un nome che proviene dalla filosofia buddista, bisognerà spulciare tra le parole più musicali e significative del sanscrito. I significati legati a questa tradizione spirituale sono particolarmente profondi, e decisamente poco adatti a gatti nervosi e con un istinto predatorio molto sviluppato.