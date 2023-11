I nomi per cani preferiti dagli italiani nel 2023 È in arrivo un cagnolino (o una cagnolina) o forse siete semplicemente curiosi: qualsiasi sia la ragione per cui volete conoscere i nomi per cani preferiti nel 2023, siete nel posto giusto! Cercheremo di fornirmi una lista (anzi, più liste) in grado di fornire un quadro completo delle scelte che tanti padroni di quattro zampe fanno sulla Penisola. Ma prima di approfondire seguiteci su Whatsapp per non perdere alcun aggiornamento sul mondo salute, benessere e animali!

L'elenco dei nomi per cani più amati in Italia nel 2023 Aurora;

Bosco;

Chicca;

Chicco;

Chask

Chiko

Chooper;

Drago;

Dustin;

Funny;

Leone;

Lina;

Love;

Mia;

Mike;

Logan;

Kody;

Roy. Quelli che abbiamo elencato sembrano essere i nomi per cani più apprezzati e gettonati nel 2023 in Italia! Complici tutte le tendenze dell'anno (dagli influencer che hanno dettato le regole della moda ai protagonisti di serie tv, passando per nomi di cartoon particolarmente apprezzati) c'è stato un notevole ingresso di nomi provenienti dall'America e da altri paesi lontani. Questo elenco è un mix tra i dati raccolti dallo staff del sito web Rover, quelli registrati dai localizzatori Tractive e Kippy e da forum di cinofili amatori, che hanno provato a tirare le somme dei dodici mesi dell'anno corrente. Ma ovviamente, non è tutto qui!

Nomi per cani 2023: tra originalità e storia Argo

Aika

Balto

Marley

Mia

Mina

Lassie

Laika

Lara

Rex

Hachiko

Beethoven

Spettro

Scooby

Rin Tin Tin Se è vero che quelli che abbiamo elencato nel paragrafo precedente sono i nomi più amati nel corso del 2023, è altrettanto vero che molti nomi rimangono da anni sempre sulla cresta dell'onda. Tra originalità e nomi ormai diventati storici (si pensi a Lassie e Laika), dunque, si conferma il desiderio, da parte degli italiani, di non allontanarsi mai troppo da quelle che sono delle vere certezze.

I nomi di cani più diffusi nelle città italiane Leo

Luna

Lucky

Mia

Maya

Jack

Kira

Nina

Thor

Zoe Abbiamo visto i nomi più amati, quelli popolari... ma quali sono i nomi più diffusi in tutta Italia? Secondo gli esperti del già citato sito web Rover, che hanno spulciato il loro database per stilare un elenco, questi sono quelli più diffusi da Nord a Sud. Ognuno di questi nomi viene scelto dai padroni di tutta la Penisola, da Milano a Palermo, da Roma a Napoli, senza distinzione: sono decisamente i più gettonati!

Nomi per cani più amati nel 2023: quelli ispirati al cibo Banana

Biscotto

Briciola

Budino

Cipolla

Dado

Miele

Nutella

Noce

Nocciolina

Oliva

Oreo

Patata

Polpetta

Taco

Tofu

Zenzero Quando tutto il mondo pensa all'Italia, non può che immaginare il cibo: d'altronde è uno dei nostri cavalli di battaglia. E non solo, perché nel 2023 tra i nomi di cani più diffusi nella Penisola ci sono proprio quelli di alcuni cibi. Dai più inaspettati ai più divertenti, gli italiani hanno di certo una tendenza nell'associare gustose pietanze ai propri quattro zampe!

Nomi per cani ispirati all'arte e alla letteratura Chirico;

Dante;

Donatello;

Giotto;

Leonardo (Leo);

Lucio;

Michelangelo (Michi);

Pompeo;

Raffaello;

Tiziano. Se pensate che gli antichi nomi di artisti passano di moda... vi sbagliate di grosso! D'altro canto basta guardarci intorno per ricordare quanto l'Italia sia davvero impregnata di meraviglie artistiche create da grandi autori, che ancora oggi fanno percepire chiaro e forte la loro impronta. E, a proposito di impronte, chi può lasciarne di altrettante se non i nostri amici a quattro zampe? Anche nel corso del 2023 i proprietari di cagnolini e cagnoline hanno scelto nomi davvero speciali. Certo, alcuni sono in versione abbreviata e ridotta, ma l'omaggio a chi ha fatto la nostra storia, di certo, non manca.

Nomi per cani ispirati al cinema Barbie

Beau

Grace

Doric

Edgin

Enea

Ember

Hope

Ken

Kira

Roger

Raffa

Sonny

Scott

Deloris

Peter

Wade Il 2023 è stato ricco di film che, ovviamente, hanno ispirato i padroni di quattro zampe. Anche in questo caso la scelta è ampissima e noi ve ne abbiamo mostrato solo una piccola parte, come i nomi ispirati al film Air - La storia del grande salto, quelli presi in prestito da Barbie o da Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri. I veri cinefili non si sono risparmiati accenni e tributi a film anche più impegnativi e drammatici (come Beau Is Afraid o Enea), perché la verità è che, in fondo, a comandare è sempre e comunque un mix tra la passione per ciò che abbiamo visto e l'amore per il nostro cagnolino/cagnolina.

I più bei nomi per cani maschi Nonostante i nostri elenchi al passo con l'anno in corso, siete ancora indecisi: state un po' storcendo il naso, perché nessuno sembra fare al caso del vostro nuovo/primo cagnolino. La buona notizia è che in realtà esistono centinaia (migliaia!) di scelte per il vostro quattro zampe, non dovete fare altro che surfare per trovare quella giusta. Se il vostro adorabile compagno di giochi sarà un maschietto, ricordatevi anche di far mente locale su quelli che sono i nomi dei vostri eroi dei fumetti, o anche semplicemente su chi erano i vostri miti da piccoli: troverete l'ispirazione dove meno ve lo aspettate.