Nomi di cani in Italia: i più diffusi Che sia per semplice curiosità o che stiate pensando di prendere un amico a quattro zampe, potreste starvi chiedendo quali sono i nomi di cani più diffusi in Italia e, nello specifico, magari state cercando di capire quali sono quelli più gettonati nella vostra città. Non preoccupatevi: per evitarvi di farvi saltare da una ricerca all'altra ci abbiamo pensato noi ad elencarveli, cercando anche di dividerli in modo chiaro e comprensibile.

I 10 nomi di cani più comuni in Italia nel 2023 Leo

Luna

Lucky

Mia

Maya

Jack

Kira

Nina

Thor

Zoe Eccoli qui: a quanto pare questi sono i 10 nomi di cani più diffusi in tutta Italia. Si tratta di nomi molto semplici e comuni, che sono stati raccolti degli esperti del sito web Rover che hanno spulciato il loro database per stilare un piccolissimo elenco. Naturalmente, però, non è tutto qui: cui ci sono moltissimi altri nomi che gli italiani scelgono per i loro quattro zampe, e per trovarli tutti abbiamo fatto una ricerca lunga e approfondita.

La lista dei nomi per cani più popolari in Italia Aki

Asia

Ares

Argo

Artù

Baloo

Bianca/Bianchina

Bea

Billy

Bingo

Blu

Bobo

Briciola

Bruno

Bubi

Coco

Cloe

Ettore

Fido

Fuffi

Isa

Leo

Lea

Lola

Lupo

Nero/Nera

Nuvola

Max

Marley

Milo

Molly

Olivia

Oliver

Orso

Paco

Polly

Pepe

Pippo

Roy

Rio

Rocco

Romeo

Roger

Simba

Stella

Taco

Teddy

Teo

Thor

Ugo Un piccolo sguardo ai dati raccolti dai localizzatori per cani più gettonati degli ultimi anni e a quelli forniti dall'anagrafe canina restituiscono questo elenco che, come si può ben vedere, è vario e tra ispirazione da diverse culture, dal cinema e persino dal cibo. Si tratta di ben 50 nomi che sembrano essere sempre sulla cresta dell'onda e non c'è da stupirsi: sono tutti nomi di cani semplici, che i nostri amici a quattro zampe imparano facilmente.

I nomi per cani più diffusi a Roma Argo

Achille

Bacco

Bruto

Dora

Gina

Lilly

Orso

Muffin

Roger

Romeo

Remo

Tito

Zeus Andiamo ora più nel dettaglio, guardando la situazione di città in città. Se è vero che permangono alcuni grandi classici, nella capitale italiana sembrano essere molto gettonati i nomi per cani che traggono ispirazione dalla storia e dalla mitologia. Vista la storia antichissima di Roma ciò non dovrebbe affatto stupire, eppure è sempre suggestivo vedere come determinati appellativi sembrino fortemente radicati nel territorio anche quando riguardano i quattro zampe.

I nomi per cani più diffusi a Milano Axel

Bianca

Birba

Chicca

Iron

Lapo

Lola

Kelly

Roger

Tyson Più cosmopolita, con uno sguardo sempre rivolto all'internazionale: potremmo descrivere così Milano, quindi anche in questo caso non stupisce il fatto che i nomi più diffusi di questa città abbiano un richiamo d'ampio respiro. Naturalmente quella che vi abbiamo mostrato è una piccola selezione, perché resta invariata anche la preferenza per alcuni dei nomi più diffusi che abbiamo citato precedentemente, come Lucky e Roy.

I nomi per cani più diffusi a Torino Athena

Diana

Gaia

Gepe

Hope

Ice

Neve

Tojo Sono tanti gli elementi che, nel capoluogo piemontese, influenzano il modo di chiamare il cane. I nomi di cani torinesi, infatti, spaziano dalla mitologia ai nomi comuni e approdano alla... Neve, una delle compagne invernali che più distingue la città.

I nomi per cani più diffusi a Firenze Amedeo

Bianca

Brugola

Cecco

Charlie

Dante

Kira

Leonardo

Michelangelo

Maso

Nala

Renato

Vanni Che i nomi per cani a Firenze siano per lo più incentrati all'arte, diciamolo, non è affatto una sorpresa. Sembra essere una costante per tutte le città: se da una parte si guarda all'internazionale e al comune, con tanti quattrozampe che prendono nomi "esteri" come Kira e Charlie, dall'altra parte si trovano tanti cagnolini con nomi del territorio e della storia fiorentina.

I nomi per cani più diffusi a Venezia Bice

Checo

Gilda

Luna

Lele

Mia

Nini

Jack

Sky

Rico Il caso dei nomi di cani veneziani è allineato agli altri, con una piccola differenza: ai nomi comuni già diffusi nella penisola si affiancano spessissimo quelli che sono i più nomignoli che vengono dati in modo affettuoso alle persone. Si tratta di appellativi molto semplici e immediati, che diventano perfetti se applicati a un cagnolino o a una cagnolina.

I nomi per cani più diffusi a Napoli Blu

Ciro

Core

Erik

Genny

Loki

Masha

Oscar

Teddy

Tobia

Sciù Da quelli basati sulle serie tv a quelli più tipicamente legati alla storia della città: anche i nomi per cani napoletani tendono a essere molto variegati, attenti ai trend e ai loro "percorsi". Interessante è, invece, la scelta di Blu: secondo alcune fonti sarebbe da attribuire alla perfetta fusione tra mare e cielo che ispira chi vive in questo meraviglioso scorcio d'Italia.

I nomi per cani più diffusi a Palermo Ares

Ciccio

Flora

Lillo

Lia

Lola

Mambo

Mimmo

Nino

Sasà

Totò

Zaira Infine, anche nel caso di Palermo è possibile riscontrare un mix di nomi comuni che, pur ben fondendosi e coniugandosi ai più gettonati di tutta la penisola, vedono presenti anche appellativi fortemente radicati sul territorio. I classici vezzeggiativi comunemente usati in città per accorciare nomi propri di persona palermitani (vedi Salvatore o Rosalia) sono spesso usati per i quattro zampe, per via della loro semplicità.

Nomi per cani maschi: i più belli Non servirebbe dirlo, ma perdonateci se sottolineiamo un'ovvietà: è chiaro che il fatto di vivere in una di queste città non vi "obbliga" a scegliere uno dei nomi più gettonati tra le sue strade. Potete distinguervi dando ai vostri cani dei nomi belli e inusuali, colpendo comunque nel segno. Per quanto riguarda i cani maschi c'è davvero l'imbarazzo della scelta, tutto dipende da cosa volete trasmettere.