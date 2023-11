Che musica piace ai gatti?

Molti etologi hanno infatti avuto prova del fatto che i nostri amici felini "tollerano" tutta la musica con armonie delicate, pacate e calme, più che altro perché on li disturba o non li indispone. Non si può invece pensare che a loro piaccia davvero e/o che evochi sentimenti di calma e felicità, come spesso si sostiene cadendo in errore.

Ed eccoci qui, giunti immediatamente al dunque. In base a una serie di studi che hanno preso come riferimento le reazioni feline (dai movimenti della coda alle fusa , ma non solo) sembra che i gatti apprezzino la musica che abbiamo elencato, anche se in realtà apprezzare o amare non sono i verbi giusti .

Quale musica odiano i gatti?

Rock;

Hard Rock

Metal;

Heavy Metal.

Se è vero che i nostri amici felini non hanno un genere di musica umana che amano, non si può dire lo stesso per quanto riguarda l'odio. Tutti i generi che si distinguono per le distorsioni di chitarra, per gli assoli lunghi e acuti e per i ritmi duri e forti sono, infatti, tra le cose che detestano di più.

Canzoni che noi apprezziamo o che ci danno la carica diventano per loro fonte d'ansia o fastidio, al punto da farli scappare via o da far sì che prendano le distanze iniziando a sentirsi tesi o in allerta. Morale della favola? Evitiamo drasticamente questi generi se ci sono loro nei paraggi (o usiamo delle cuffie)!