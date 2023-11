Museruola per i cani: dibattito e informazioni La museruola per i cani è uno di quegli accessori sempre al centro di discussioni, tra chi è pro e chi è contro, e spesso ci si domanda se sia obbligatoria, specie se è la prima volta che si adotta un cucciolo. È bene essere sempre informati sulla normativa, per non incorrere in rischi di ogni sorta, ma anche per la salvaguardia del nostro cane e degli altri. Vi invitiamo anche a seguirci su Whatsapp per non saperne di più sugli animali ma anche su salute e benessere.

Quando è obbligatoria la museruola? La risposta più generica è non sempre: la museruola non è obbligatoria per tutti i cani di tutte le taglie e non in tutte le situazioni e luoghi. A legiferare su questo argomento, il primo provvedimento in materia è il Regolamento di Polizia veterinaria approvato con il decreto del presidente della Repubblica l'8 febbraio 1954, numero 320, che indica quali cani, di quali taglie, e in quali circostanze, sono obbligati ad avere la museruola. È utile consultare la Gazzetta Ufficiale online per tutte le norme a riguardo.

La museruola serve per tutti i cani? In pratica però la museruola serve per tutti i cani, specie si tratta di situazioni specificatamente indicate dalla legge (mezzi di trasporto, luoghi pubblici senza guinzaglio). Dobbiamo sfatare il mito secondo il quale ci sia un elenco preciso di razze che devono indossare la museruola, perché tra leggende metropolitane e disinformazione, questa notizia è falsa: certo, ci sono razze per le quali è più consigliata (chiedete sempre consiglio al veterinario), ma in caso si tratti di cani da caccia, di cani che hanno avuto problemi con l'aggressività, ma per nessuna razza è obbligatoria a prescindere.

Quando si mette la museruola al cane All'aperto se non ha guinzaglio

Nei locali pubblici

Sui mezzi di trasporto Secondo l'articolo 38 del Regolamento di Polizia veterinaria, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica l'8 febbraio 1954, numero 320, la museruola è obbligatoria quando portiamo il nostro cane in vie e altri luoghi pubblici senza guinzaglio; nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto sono obbligatorie sia la museruola che il guinzaglio; durante i viaggi in treno i cani di media e grande taglia, che non possono viaggiare nel trasportino, devono indossare la museruola per tutta la durata del viaggio.

A cosa serve la museruola per il cane? Protezione dai morsi

Evitare che mangino tutto da terra

Impedire che si lecchino le ferite

Utile in fase di addestramento

Utile dal veterinario o dal toelettatore La museruola per cani ha molteplici utilizzi, anche se il più comune è quello di proteggere dai morsi, specie se siamo all'aperto con razze canine che lo richiedono per legge, o che abbiano un comportamento aggressivo, e in presenza di bambini. Questo avviene anche per i cani che hanno avuto un passato difficile, e che hanno bisogno di imparare nuovamente a socializzare. È una vera e propria precauzione, ma questo non è l'unico utilizzo della museruola. La museruola è indicata anche in caso di disturbi gastrointestinali o per prevenirli, quando sappiamo che il nostro cane mangia tutto ciò che trova a terra. Ci sono, infatti, alcuni che si avventano su ogni cosa credendo che sia commestibile, e la museruola, quando si è all'aperto, è un ottimo modo per evitare che questo accada. Non solo, questo può prevenire dai bocconi avvelenati o riempiti di chiodi, abbandonati o, meglio, posizionati, da persone senza scrupoli. La museruola è un'ottima alternativa al collare elisabettiano quando dobbiamo impedire al nostro cane di leccarsi le ferite, poiché non limita la sua libertà di movimento. Questo accessorio è molto utilizzato anche durante l'addestramento dei cani, insieme alla lunghina. Parliamo soprattutto di cani da caccia, che devono ancora imparare a gestire il loro istinto, ed è un'ottima alternativa al guinzaglio perché permette di correre in libertà. Infine, la museruola può essere utilizzata anche durante una visita dal veterinario o dal toelettatore, in caso gestire il nostro animale sia difficile. Alcuni, addirittura, la chiedono obbligatoriamente, poiché queste situazioni possono provocare stress e reazioni aggressive anche nei cani più tranquilli.

Quale museruola scegliere per il cane? Ergonomica in metallo o plastica

In stoffa o nylon

In pelle

In silicone Le museruole differiscono per dimensioni, modelli e materiali, e può sembrare difficile scegliere quella più adatta al nostro cane. Il modello più classico è quello ergonomico in metallo o in plastica: è quello che protegge dai morsi, pur permettendo al muso del cane di muoversi. Va bene sia per i cani grossi che per quelli di taglia media. La museruola di stoffa o nylon avvolge il muso impedendo il movimento: è scomoda e non permette al meglio la respirazione, poiché adatta solo per brevi spostamenti o esercizi mirati. In pelle ne esistono di diversi tipi differenti: quelle con il classico reticolo equivalgono a quelle in plastica, ma altri modelli sono scomodi per il movimento e la respirazione, oltre al fatto che il materiale non è sempre resistente. Potremmo dire che è la meno consigliata. Quelle in silicone, infine, sono morbide, dunque comode per il cane, ma non affidabili perché il cane può ancora mordere, oltre al fatto che tenderò a mordicchiarle dall'interno.