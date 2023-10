Munchkin: caratteristiche, esigenze e salute dei gatti con le zampe corte

Molti potrebbero considerare il Munchkin l'equivalente felino del Bassotto per le loro zampe corte: si tratta di gatti dall'aspetto unico, hanno grande personalità e temperamento amorevole. Senza trascurare che i Munchkin sono energici, amanti del divertimento e possono anche correre piuttosto velocemente.

Mai sentito parlare di Munchkin? Probabilmente, perché si tratta di gatti relativamente nuovi, essendo stati legittimati come razza felina dall'International Cat Association (TICA) nel 2003. A ciò si aggiunge il fatto che i gatti Munchkin sono il risultato di una mutazione genetica e di un processo di allevamento alquanto complicato, pertanto sono relativamente rari.

Il nome "Munchkin" trae ispirazione dai piccoli personaggi fantastici che abitavano la città omonima nel magico mondo di Oz di L. Frank Baum: i Munchkins in inglese (Mastichini nella versione italiana).

In allevamento, i gatti Munchkin sono ottenuti incrociando gatti di dimensioni normali o naturalmente bassi (nota: la trasmissione del gene del nanismo da parte di due genitori portatori della mutazione può rivelarsi fatale). Per questo, prima di portare a casa qualsiasi animale domestico, è bene assicurarsi di lavorare con un allevatore etico.

Gli arti corti del Munchkin sono dovuti ad una mutazione genetica che può presentarsi naturalmente (senza intervento umano) e sono la caratteristica distintiva della razza. La mutazione del gatto Munchkin fu scoperta in America nel 1983.

Aspetto e caratteristiche

Detto anche "gatto bassotto", il Munchkin presenta caratteristiche uniche: si adatta, infatti, a tutti gli altri indicatori di taglia di un normale gatto di taglia adulta, ad eccezione per le loro zampe corte. In altre parole, zampe escluse, il resto del corpo di Munchkin è in linea con quello del gatto domestico ordinario, con la maggior parte degli adulti che pesa tra i 6 ei 9 chili.

Una nota importante: sebbene i gatti Munchkin possano avere molte sfumature, la loro è una razza distinta, quindi non vanno considerati come versioni in miniatura di altre razze di gatti.

Gatto Munchkin: caratteristiche