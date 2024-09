Quali sono i migliori nomi divertenti per gatti?

Quali nomi per gatti sono i più divertenti? Ape

Bagel

Blitz

Calzino

Destroyer

Elfo

Goblin

Karma

Ramen Scegliere un nome simpatico per un cucciolo di gatto non è così difficile: esistono potenzialmente infiniti nomi divertenti per gatti, da quelli ispirati a cinema e cartoni animati a quelli che prendono in prestito nomi di cibi o sfruttano buffi giochi di parole. La scelta del nome più interessante e divertente dipende ovviamente molto dal gatto di cui stiamo parlando: Casper o Goblin sono nomi che stanno meglio a uno gatto iperattivo e vivace bianco, mentre Bagel, Ramen e Karma si adattano meglio a "vestire" un pacioso e molle micione di razza. Se l'idea è quella di trovare un nome originale e simpatico per il gatto, non bisogna porsi troppi limiti: molto spesso i nomi più belli sono quelli più particolari, frutto delle proprie esperienze, dei propri gusti personali e - cosa non meno importante - del primo impatto con il nuovo felino.

Nomi divertenti per gatti maschi: da dove iniziare? Tofu

Muffin

Arnold

Sushi

Dexter

Oscar

Leone

Camillo

Diesel

Denver

Martino

Fiore

Simba

T'Challa

Baloo

Linux

Pimpi

Cheddar

Mojito

Muten La ricerca dei nomi divertenti per gatti non può che partire dai nomi dei cibi: qualunque cosa abbiamo nel nostro piatto, se associata al muso del nostro micio riuscirà a strapparci un sorriso. Tra i nomi migliori per il gatto maschio, in questo senso, ci sono grandi classici come Bagel e Sushi, ma anche nomi più originali come Tofu e Mojito. Attingendo all'universo di film e cinema d'animazione si va da T'Challa, la pantera nera di Wakanda, a Muten, un chiaro omaggio a Dragon Ball, passando per vecchie glorie degli anni Novanta come Denver, Baloo e Simba.

Nomi divertenti per gatti femmina: quali sono? Bombalurina

Meringa

Poppy

Betty

Brenda

Cat Winslet

Patsy Miao

Babushka

Oliva

Mirtilla

Caterina

Gianna

Fiona

Caramella

Zelda

Bertha

Mimosa

Bellatrix

Furiosa

Lorelai

Java

Brigitta

Moka Anche le gatte femmine possono avere un nome divertente, e senza perdere neanche un grammo della loro innata eleganza. Alcuni tra i nomi più divertenti provengono ancora dal mondo del cibo, ma con un po' di fantasia si può trovare un nome anche molto originale. Si può trovare la propria fonte d'ispirazione nella cultura pop, per esempio pescando dal leggendario musical Cats: oltre alla protagonista Bombalurina, l'opera di Andrew Lloyd Webber offre decine di nomi interessanti per i nostri amici. Oppure si può prendere a piene mani da cinema, videogiochi e serie tv: da Zelda a Furiosa di Mad Max, perfetto per una micia molto giocosa, da Bellatrix a Lorelai, dalla serie cult Gilmore Girls. Chi è più propenso a giocare con le parole troverà un ottimo passatempo a cercare il nome più divertente per la propria gatta: si possono "storpiare" nomi di personaggi famosi, come nel caso di Cat Winslet, o di grandi icone del passato, come in Patsy Miao. Insomma, non bisogna porsi troppi limiti, purché il nome si adatti bene all'aspetto e alla personalità del gatto. Anche in senso ironico.

Alfa Alfa

Goblin

Lenticchia

Brownie

Spritz

Beyonce

Napoleone

Fievel

Gilberto

Marshmellow

Polpetta

Castagna

Belisario

Franceschino

Romualdo

Michael Il concetto di buffo è piuttosto soggettivo, quando si parla di nomi divertenti per gatti. Per alcuni, il nome Giuliano non può che riportare alla mente la voce stridula del micione arancione di Kiss Me Licia, rendendolo un'opzione di tutto rispetto per il proprio gatto, specie se parliamo di un morbido e pigro gatto rosso. Per altri, possono risultare più divertenti nomi come Goblin, Lenticchia o Spritz, capaci di descrivere meravigliosamente e in poche lettere un micio particolarmente sfuggente e giocoso. Per restare più sul classico, si può trarre ispirazione dai nomi propri d'epoca medievale, che assumono una veste piuttosto divertente se associati alle movenze e al temperamento di un gatto: nomi di persona come Belisario, Franceschino e Romualdo possono essere così inadatti a "vestire" un piccolo felino da risultare molto buffi, oltre che eleganti.