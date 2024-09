Migliori film sui cani: quali sono le pellicole più belle?

Film sui cani Netflix: quali vedere?

A dog's purpose - Qua la zampa! (2017);

Pets - Vita da animali (2016);

Il richiamo della foresta (2020);

June & Kopi (2021);

Benji (2018).

Il catalogo Netflix offre diverse opzioni per chi vuole approfondire i film sui cani: assolutamente imperdibile, per chi non l'avesse ancora visto, Pets - Vita da animali, divertente lungometraggio d'animazione diretto da Chris Renaud che esplora l'inedita vita privata dei nostri animali domestici. "Vi siete mai chiesti cosa fanno i vostri animali quando non siete in casa?", recitava il primo trailer del film, che in inglese si chiama "The Secret Life of Pets".

Se non si è in vena di film d'animazione, si può optare per un caro vecchio film. Chi ama i film d'autore potrà apprezzare A dog's purpose - Qua la zampa!, di Lasse Hallström, che ha ricevuto un'ottima ricezione da parte della critica: protagonista è Bailey, un cane con il dono della reincarnazione che scopre il senso della propria esistenza attraverso le vite dei diversi umani di cui diventa il miglior amico.

Altri film sui cani da vedere su Netflix sono Il richiamo della foresta e Benji: il primo è l'ultimo adattamento del romanzo di Jack London, con Harrison Ford, mentre il secondo è la classica storia d'amicizia tra un cane e i suoi umani, in questo caso due ragazzini di New Orleans che finiscono nelle grinfie di rapitori senza scrupoli. Benji, ovviamente, correrà in loro soccorso.

June & Kopi, invece, è una buona scelta per chi intende godersi una serata in famiglia: parla di una scatenata cagnetta randagia che viene accolta in una nuova famiglia e si adatta gradualmente alla sua nuova vita.