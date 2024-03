Tutte le migliori città italiane da visitare con il cane

Viaggiare con il proprio quattro zampe è un'abitudine sempre più diffusa, il risultato di un rapporto sempre più simbiotico fra bipede e quadrupede. Conoscere le migliori città italiane da visitare con il cane può facilitare l'organizzazione della vacanza ideale con tutti i propri cari, animali e umani compresi.

Per fare in modo che l'esperienza sia positiva è importante partire preparati e cercare le località pet friendly. In questa maniera non si hanno sorprese e si è certi di non dover cercare un'alternativa che vada bene anche per Fido all'ultimo minuto. Ormai, da Nord a Sud, lungo tutto lo Stivale, ci sono molti hotel, B&B, ristoranti e strutture che tengono conto della presenza imprescindibile di quelli che sono membri della famiglia a tutti gli effetti.

Ecco allora una lista di principali luoghi che diventano ogni giorno sempre più a misura di quadrupede. Il consiglio degli esperti è di informarsi prima anche sulle leggi locali che regolano la presenza di Micio e Fido nei luoghi pubblici come le spiagge o le aree attrezzate in montagna.