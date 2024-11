Sappiamo bene quanto sia importante proteggere i nostri amici a quattro zampe da parassiti come pulci, zecche e pappataci e siamo sempre alla ricerca del migliori antiparassitario. Oggi daremo uno sguardo ai antiparassitari spot on, quelli che vengono applicati direttamente sulla pelle. Vediamo come si usano nel modo giusto e quali scegliere per il nostro pet.

Perché scegliere gli antiparassitari spot on? Gi spot on vengono applicati direttamente sulla pelle del cane, di solito nella zona della nuca, e agiscono localmente, distribuendosi lungo il manto grazie alle ghiandole sebacee del nostro pet. Ecco alcuni dei principali vantaggi degli antiparassitari spot on: Protezione efficace e duratura: la maggior parte degli antiparassitari spot on offre protezione contro una vasta gamma di parassiti per un periodo di 3-4 settimane

la maggior parte degli antiparassitari spot on offre protezione contro una vasta gamma di parassiti per un periodo di 3-4 settimane Rapido assorbimento : i prodotti spot on vengono rapidamente assorbiti e non richiedono l'ingestione, quindi sono la migliore opzione se il nostro cane non tollera le compresse

: i prodotti spot on vengono rapidamente assorbiti e non richiedono l'ingestione, quindi sono la migliore opzione se il nostro cane non tollera le compresse Praticità: sono facili da applicare e non richiedono di particolari preparazioni

Disponibilità di varianti specifiche: molti antiparassitari spot on sono formulati per taglie specifiche di cani o per combattere determinati tipi di parassiti. Per approfondire: Pulci: cause di infestazione, sintomi e rimedi

Come applicare efficacemente gli antiparassitari spot on? Basta seguire alcune semplici indicazioni: Leggi attentamente le istruzioni: ogni prodotto ha le proprie specifiche modalità di applicazione e differenze di dosaggio in base al peso e all'età del cane

ogni prodotto ha le proprie specifiche modalità di applicazione e differenze di dosaggio in base al peso e all'età del cane Pulisci e separa il pelo : prima dell'applicazione, dividi il pelo dell'animale in modo da esporre la pelle nella zona della nuca e lungo la schiena, dove il prodotto dovrà essere applicato

: prima dell'applicazione, dividi il pelo dell'animale in modo da esporre la pelle nella zona della nuca e lungo la schiena, dove il prodotto dovrà essere applicato Applica direttamente sulla pelle : posiziona il beccuccio dell'applicatore direttamente sulla pelle per assicurarti che il prodotto non rimanga solo sul pelo, ma penetri in modo efficace

: posiziona il beccuccio dell'applicatore direttamente sulla pelle per assicurarti che il prodotto non rimanga solo sul pelo, ma penetri in modo efficace Evita il contatto con acqua: per garantire l'efficacia del prodotto, evita di bagnare il cane o fargli il bagno nei due giorni successivi all'applicazione

per garantire l'efficacia del prodotto, evita di bagnare il cane o fargli il bagno nei due giorni successivi all'applicazione Ripeti il trattamento periodicamente: controlla le indicazioni del produttore per capire ogni quanto tempo ripetere il trattamento (di solito ogni 30 giorni).

I 5 migliori antiparassitari spot on su Amazon Frontline Combo Spot On Advantix Spot On Effipro Duo Spot On Duoflect - Antiparassitario Spot-on Can Effitix - Antiparassitari spot on per cani

Effipro Duo Spot On VIRBAC 104070053 Effipro' Dog 4Pip Large 20-40 kg da € 23,50 Vedi l'offerta Descrizione e informazioni sul prodotto Effipro Duo è una scelta valida per chi cerca un antiparassitario duraturo e ad ampio spettro. Elimina pulci, zecche e pidocchi, proteggendo il cane anche dalle larve di pulci nell'ambiente. La formula è arricchita da un inibitore della crescita delle pulci, che impedisce lo sviluppo delle uova e delle larve, garantendo così un'azione a lungo termine. La protezione dura fino a sei settimane per le pulci e fino a quattro settimane per le zecche.

Cosa ci piace La sua efficacia anche con le larve delle pulci. A cosa fare attenzione L'intervallo minimo tra i trattamenti è di 4 settimane. Non protegge dalla leishmaniosi.

Duoflect - Antiparassitario Spot-on Can Duoflect - Antiparassitario Spot-on Cane 10-20kg da € 16,00 € 19,99 -20% Vedi l'offerta Descrizione e informazioni sul prodotto DUOFLECT spot-on è un trattamento per la prevenzione di infestazioni da pulci e/o zecche che può essere usato come parte di una strategia di trattamento per il controllo della dermatite da allergia da pulci (FAD). L'immediata efficacia insetticida contro nuove infestazioni da pulci adulte persiste per 8 settimane. Garantisce la prevenzione per 6 settimane dopo l'applicazione della moltiplicazione di pulci inibendo la schiusa delle uova delle pulci e lo sviluppo delle uova. E' inoltre utile al trattamento e alla prevenzione di infestazione da zecche (Rhipicephalus turanicus). Il prodotto dura per 5 settimane dopo l'applicazione. Cosa ci piace Che ha un'efficacia acaricida immediata. A cosa fare attenzione Come gli altri antiparassitari non va usato sui conigli.

Effitix - Antiparassitari spot on per cani Effitix - Antiparassitari spot on per cani da 1,5-4 kg, 4 pipette da € 22,20 Vedi l'offerta Descrizione e informazioni sul prodotto Effitix è un antiparassitario spot on per cani, che resta attivo per quattro settimane contro flebotomi, zanzare, zecche e pulci. Le pipette vanno applicate una volta al mese. Per il trattamento e la prevenzione delle infestazioni da pulci agisce entro 24 ore dal trattamento. Un trattamento previene l'infestazione da nuovi parassiti adulti per quattro settimane. Il prodotto può essere utilizzato come parte di una strategia di trattamento per il controllo della Dermatite Allergica da Pulci (DAP). Inoltre previene l'infestazione da zecche per quattro settimane, Flebotomi e zanzare per quattro settimane.

Cosa ci piace Ha un ottimo rapporto qualità-prezzo. A cosa fare attenzione Ci sono diverse varianti disponibili a seconda della taglia del cane.