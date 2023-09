La mente canina funziona per associazioni, che siano positive o negative non importa a livello organico, ma è un dettaglio fondamentale per il proprietario che vuole garantire una crescita sana e virtuosa al suo quattro zampe. Ecco che inizia uno dei viaggi più affascinanti in assoluto.

In questo modo si può capire perché non è il caso di rimproverare e punire il cane, perché è meglio usare il rinforzo positivo e come vive i momenti in compagnia di colui che considera famiglia (al quale è grato ogni giorno perché da lui riceve tutte le attenzioni e le cure che desidera).

Uno degli errori più comuni che si commettono è di pensare che il funzionamento del corpo di Fido sia uguale a quello del corpo umano . E invece la memoria dei cani , come tanti altri aspetti, si differenzia leggermente da quella dei bipedi. Si tratta di particolari che tornano utili nell'addestramento, nella costruzione del rapporto fra due specie che per quanto affini sono diverse, e non solo.

Memoria di cani: come funziona

Sono tante le domande che passano per la testa delle persone. "Fido si ricorderà di me?", "il cane ha memoria delle esperienze negative?", "come vive e affronta un abbandono?". Al di là del fatto che quest'ultimo quesito vada posto solo nella misura in cui è bene capire che si tratta di un'esperienza traumatica, che lo segna per la vita, e che non è una possibilità concreta (un cane è per la vita), ecco come funziona la memoria dei cani e perché si comportano in un modo piuttosto che in un altro.

Su questo aspetto del corpo canino ci sono diversi studi, tutti però hanno un margine di errore considerando che entrare davvero nella mente di Fido è impossibile. Molto interessante è scoprire come faccia a ritrovar la strada di casa anche da lunghe distanze, se capisca e ricordi davvero le parole, come si possa migliorare l'addestramento in funzione delle attitudini psichiche di Fido e tanto altro.