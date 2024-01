Di seguito troverete tutte le informazioni del caso ma sappiate, però, che potete anche unirvi al nostro canale Whatsapp per aggiornamenti e approfondimenti sul mondo degli animali, della salute e del benessere e il profilo Instagram di MypersonalPet , imperdibile per gli amanti degli animali.

In molti però si chiedono se i cani dimenticano il loro padrone . Quanto tempo ci vorrebbe per veder accadere qualcosa del genere? I ricordi svaniranno del tutto, un giorno, in assenza di contatti prolungati? Ecco cosa sapere su questo affascinante aspetto della natura dei nostri amici a quattro zampe.

Scopriamo in che modo funziona la memoria dei cani. Sappiamo che la loro capacità cognitiva è notevole, considerando tutto ciò che sono in grado di apprendere. A ciò si aggiunge la capacità di adeguare il proprio comportamento a seconda delle situazioni e dei soggetti con i quali si interfacciano.

Come funziona la memoria dei cani?

Memoria a breve termine;

Memoria a lungo termine;

Memoria procedurale;

Memoria episodica;

La memoria a breve termine è utile ai cani per ricordare l'azione che è in fase di svolgimento. Utile inoltre per una piena comprensione della stessa e del metodo migliore per portarla a termine. Basti pensare a gesti comuni come l'afferrare un osso o altro oggetto, scavare una buca, inserire il "tesoro" e riscoprire con terreno.

Il tutto sarà prontamente dimenticato poco dopo. Per questo motivo sgridare i propri animali quando, tornati a casa, troviamo un piccolo o grande disastro, non ha senso. L'animale non comprenderà pienamente la correlazione tra la rabbia del padrone e il proprio comportamento. Differente il discorso quando il tutto accade dinanzi a noi. Un rimprovero nei primi 10-20 secondi avrà di certo effetto.

La memoria a lungo termine è invece fondamentale per avere a disposizione, sempre, una serie di riferimenti cardine. Qualcosa cui potrà fare riferimento durante l'intero arco della sua vita. Volti, odori, rumori, luoghi e non solo. Molto difficile che possa dimenticare qualcosa accaduto nei primi 3-4 mesi di vita e durante la fase della maturazione sessuale. In questo periodo i riferimenti tendono a risultare ben impressi, compresi volto e voce del proprio padrone. Certe istruzioni di vita, di fatto, potranno essere aggiornate nel corso della vita ma, dopo tale fase, sarà più lungo il processo di immagazzinamento.

Per memoria procedurale si intende invece quella che consente all'animale di compiere azioni complesse. È quella che entra in funzione, ad esempio, quando si perde e deve studiare il modo per tornare a casa. Verrà sfruttata, inoltre, anche per risolvere giochi di attivazione mentale.

La memoria episodica, infine, è simile a quella umana e per anni al centro di una discussione scientifica. Uno studio ha poi posti la parola fine. Nel 2016 tre ricercatori dell'Università di Eotvos di Budapest hanno risolto l'annoso problema. È stato dimostrato come ricordino eventi, anche di scarso valore. Ricordi di esperienze pregresse che trovano spazio nella memoria a lungo termine. In seguito a uno stimolo, dunque, quel ricordo verrà richiamato, perché considerato utile. Pensiamo all'apertura di una busta di croccantini. Il cane ricorderà che dopo quel preciso suono ha potuto mangiare qualcosa di piacevole. La sua reazione sarà dunque connessa a quel momento nel tempo.