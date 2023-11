Le zampe posteriori del Mau egiziano sono leggermente più lunghe di quelle anteriori, ciò fa sì che l'animale possa sembrare "in punta di piedi", conferendogli l'andatura regale che lo contraddistingue. In realtà, questa differenza di dimensione ha un fine pratico, in quanto consente al gatto di compiere passi più lunghi e di raggiungere sorprendenti velocità durante la corsa (addirittura, superiore ai 40 km/h ).

Il gatto egiziano, per quanto ami il riposo come qualsiasi altro felino, è un gatto attivo che ama il movimento, è veloce ed atletico e gradisce trascorrere il proprio tempo all'aperto. Si lega strettamente ai membri di tutta la famiglia ma, nonostante ciò, potrebbe "scegliere" qualcuno di essi come "persona speciale" con cui sviluppa un rapporto diverso e verso il quale manifesta una particolare forma di lealtà. È un animale molto affettuoso ma territoriale, pertanto, potrebbe diventare aggressivo se un altro animale domestico sconosciuto invade il suo spazio.

Come prendersi cura di un Mau Egiziano?

Prendersi cura di un gatto egiziano nel modo corretto è, naturalmente, indispensabile per garantirne il benessere. In questo contesto è utile precisare che l'Egyptian Mau - così come qualsiasi altro gatto del resto - ha molteplici necessità e prendersi cura di lui non significa semplicemente nutrirlo o offrirgli un "tetto sopra la testa". Entriamo più nel dettaglio.

Alimentazione e dieta

I gatti egiziani non hanno particolari esigenze nutrizionali e, come per la maggior parte dei gatti, la loro dieta deve essere ricca di proteine. Benché si tratti di un gatto agile e molto attivo il cui movimento comporta un certo dispendio di energie, il Mau egiziano rimane comunque di dimensioni contenute e un'alimentazione eccessiva può predisporre a sovrappeso ed obesità. Per questo motivo, è opportuno consultare sempre il proprio veterinario che saprà fornire indicazioni specifiche sull'alimentazione giusta per questo tipo di gatto.

L'acqua deve essere sempre fresca e disponibile, fornita all'interno di ciotole, o ancor meglio, in fontanelle dotate di pompa e filtro. Il gatto egiziano, infatti, ama l'acqua fresca e corrente; per questa ragione, non è insolito che questa tipologia di gatti impari ad aprire il rubinetto per bere.

Tolettatura

Il pelo del Mau egiziano è corto e fine. Anche se, solitamente, questa razza di gatto perde poco pelo, è comunque bene spazzolarlo regolarmente una o de volte a settimana, sia per garantirne la lucentezza che per contribuire a rimuovere il pelo caduto evitando che venga inghiottito dall'animale durante le sue operazioni di tolettatura. La spazzolatura regolare quindi, è utile anche per prevenire la formazione di boli di pelo (o palle di pelo) e le conseguenze da essi indotte.

Per approfondire:

Esercizio e movimento

Come abbiamo detto, i Mau egiziani sono gatti molto attivi che amano muoversi e giocare. L'esercizio fisico e il movimento - come correre, saltare e arrampicarsi - sono quindi attività indispensabili alla loro salute. Difatti, questo tipo di razza è considerata atletica e con un grado di attività da moderato ad alto.

Per tutte queste ragioni, è fondamentale assicurarsi che l'ambiente in cui il gatto vive sia sufficientemente arricchito per soddisfare appieno la sua necessità di muoversi . Tiragraffi a più piani, pareti attrezzate per gatti e giochi sono accessori fondamentali. Inoltre, sarebbe bene garantire al gatto un accesso all'ambiente esterno, naturalmente, in sicurezza.

In alcuni casi, il modo di giocare dei gatti egiziani può ricordare quello dei cani: questi felini domestici, infatti, amano giocare "al riporto" con i propri giocattoli. Talvolta, possono addirittura portare di loro iniziativa un giocattolo al proprietario per fargli capire di voler interagire e iniziare una sessione di gioco con lui.

Il Mau egiziano può anche essere facilmente abituato all'uso del guinzaglio, naturalmente, con i dovuti modi e rispettando le sue tempistiche.

Per approfondire: