Mastocitoma del Gatto: sintomi, cura e sopravvivenza

Il trattamento varia in base all'aggressività e alla sede della neoplasia. La chirurgia rappresenta il trattamento più indicato, ma talvolta non è praticabile o non è sufficiente; in questi casi, allora, il veterinario deve ricorrere alla chemioterapia o alla radioterapia .

Per una diagnosi corretta e accurata è fondamentale la biopsia ; altri esami – tra cui ecografia , raggi X , TAC , risonanza magnetica – permettono di capire se il tumore si è diffuso in altri tessuti od organi.

Le manifestazioni del mastocitoma del gatto variano in funzione della sede del tumore. In genere, i mastocitomi cutanei sono benigni, mentre quelli della milza e dell'intestino sono maligni.

Questo ripasso dei mastociti e dell'istamina in essi contenuta è importante, perché, come si vedrà successivamente, i mastocitomi possono causare anche una degranulazione massiccia di istamina.

Nei mastociti, l'istamina è contenuta in granuli localizzati nel citoplasma ; questo spiega per quale motivo il processo di rilascio di questo mediatore è detto degranulazione.

In genere, i mastocitomi cutaneo del gatto sono tumori benigni, mentre quelli che interessano organi interni come milza o intestino sono neoplasie maligne.

I tumori maligni , invece, si caratterizzano per una capacità più o meno spiccata di invadere i tessuti circostanti e di diffondere in organi anche distanti dalla sede di origine (sfruttano la circolazione sanguigna e linfatica ). La loro crescita può essere molto rapida e la loro prognosi è incerta (in presenza di una diagnosi tardiva possono risultare anche fatali).

In linea generale, pochi tumori insorgono per un'unica causa; più facile, invece, che abbiano un' origine multifattoriale .

Il mastocitoma nei gatti si sviluppa per effetto di una divisione anomala e una trasformazione in senso tumorale dei mastociti .

I tumori sono il risultato di un accumulo di mutazioni genetiche che interessano specificatamente tratti di DNA preposti alla produzione di proteine regolatrici della crescita e della divisione cellulare . Per esempio, sono coinvolti geni da cui derivano proteine che servono a bloccare la divisione della cellula. Ciò spiega per quale motivo i tumori sono masse cellulari che crescono e si dividono senza alcun controllo.

In genere, questa variante tumorale colpisce l' intestino tenue ; alle volte, tuttavia, può interessare anche il colon . Il mastocitoma intestinale ha un'alta capacità di diffusione, ragion per cui è da considerarsi pericoloso.

I mastocitomi del gatto che colpiscono la pelle possono presentarsi come protuberanze dure, glabre e appiattite oppure come noduli . Possono trovarsi sopra o appena sotto la pelle. In genere, localizzano sulla testa o sul collo , ma possono svilupparsi in ogni parte del corpo dell'animale. In alcuni casi, possono anche apparire come ulcere. Altri sintomi significativi associati alla presenza di mastocitomi cutanei sono prurito e perdita di pelo .

I mastocitomi cutanei potrebbero apparire come noduli o protuberanze privi di significato; per questo motivo, specialmente ai padroni di razze a rischio, i veterinari consigliano di osservare periodicamente l'evoluzione di eventuali lesioni e, sempre di tanto in tanto, sottoporre l'animale a visite specialistiche.

Per la certezza diagnostica, infatti, serve necessariamente la biopsia , cioè l'analisi in laboratorio di un campione di cellule prelevato dal tumore.

Anche in caso di mastocitoma cutaneo, l' esame obiettivo e l' anamnesi non bastano per stilare una diagnosi definitiva.

Terapia

Come curare il Mastocitoma del Gatto?

La gestione terapeutica dei mastocitomi del gatto dipende principalmente da due fattori:

della neoplasia (si ricorda che il grado è una caratteristica tumorale identificata tramite biopsia). In linea generale, i mastocitomi di basso grado (soprattutto quelli cutanei) potrebbe curarsi con la sola chirurgia (rimozione), mentre i mastocitomi di grado medio-elevato impongono un piano terapeutico più complesso, che combina la chirurgia ad altre terapie quali chemioterapia e/o radioterapia; addirittura, in caso di tumori molto aggressivi e diffusi, la chirurgia potrebbe essere del tutto inutile (perché troppo invasiva). La localizzazione del tumore. Neoplasie in sedi scomode richiede un approccio terapeutico differente dalle neoplasie in sede più accessibili.

Mastocitoma cutaneo del Gatto: come si cura?

Quando il mastocitoma si presenta come una massa singola o come un paio di masse, la rimozione chirurgica rappresenta il trattamento più indicato e di maggiore successo; in questi casi, infatti, la cura è generalmente risolutiva (sono molto rare le recidive).

Se invece il mastocitoma è multiplo (in grappoli), la chirurgia è spesso impraticabile e il veterinario opta per la chemioterapia, per via endovenosa od orale. Fortunatamente, i gatti reggono bene la chemioterapia, con una ridotta possibilità di effetti avversi (es: vomito, diarrea e perdita di appetito, perdita dei baffi).

È da segnalare che, alle volte, trova impiego il prednisone, un corticosteroide dimostratosi efficace nel ridurre la popolazione di mastociti che compone i mastocitomi.

Ulteriore opzione terapeutica è anche la radioterapia.

Mastocitoma splenico del Gatto: come si cura?

La milza è un filtro del sangue, ma non è essenziale per la vita. Pertanto, in presenza di mastocitomi splenici, l'opzione terapeutica più indicata è la rimozione chirurgica dell'intero organo.

Alle volte, il piano terapeutico include anche la chemioterapia; nello specifico, ciò potrebbe accadere per due motivi:

Per evitare ridurre il rischio di recidiva;

Per contrastare la diffusione di metastasi in altri organi o tessuti (questo protocollo si attua in caso di mastocitoma splenico in fase avanzata e particolarmente aggressivo).

Anche in caso di mastocitoma splenico, esiste la possibilità di ricorrere al prednisone per limitare la presenza tumorale.

Mastocitoma intestinale del Gatto: come si cura?

Anche in caso di mastocitomi intestinali, la chirurgia rappresenta il trattamento di prima linea.

Tuttavia, poiché questi tumori sono ad alto rischio di recidiva, alla rimozione chirurgica il veterinario deve aggiungere una terapia chemioterapica.

I mastocitomi intestinali sono molto aggressivi e, in loro presenza, la vita del gatto è in forte pericolo.

Anche con una terapia ottimale, le aspettative di vita dell'animale sono ridotte.

Chemioterapia: cos’è?

La chemioterapia, invece, consiste nella somministrazione orale o per via endovenosa di farmaci (i cosiddetti chemioterapici) in grado di uccidere tutte le cellule in rapida crescita, tra cui anche quelle tumorali.

Radioterapia: cos’è?

La radioterapia prevede l'esposizione della massa tumorale a una dose specifica di radiazioni ionizzanti ad alta energia (raggi X), allo scopo di distruggere le cellule neoplastiche.