Mastocitoma del Cane: sintomi, sopravvivenza e costo operazione

Per i mastocitomi meno aggressivi (basso grado), la chirurgia è il trattamento più indicato; per i tumori di grado medio-elevato, invece, la terapia chirurgica potrebbe essere insufficiente (motivo per cui il veterinario dovrà ricorrere alla chemioterapia ) o, addirittura, essere inapplicabile (ragion per cui diventerà un'opzione terapeutica anche la radioterapia ).

Per una diagnosi corretta e accurata è fondamentale la biopsia ; altri esami – tra cui ecografia , raggi X , TAC , risonanza magnetica – permettono di capire se il tumore si è diffuso in altri tessuti od organi.

Questo ripasso dei mastociti e dell'istamina in essi contenuta è importante, perché, come si vedrà successivamente, i mastocitomi possono causare anche una degranulazione massiccia di istamina.

Nei mastociti, l'istamina è contenuta in granuli localizzati nel citoplasma ; questo spiega per quale motivo il processo di rilascio di questo mediatore è detto degranulazione.

Il mastocitoma del cane è sempre un tumore maligno ; non sempre, però, è una neoplasia che causa dissemina metastasi in altri organi o tessuti. La capacità di un mastocitoma di creare metastasi dipende dal grado tumorale e da quanto tempo permane nella sede di sviluppo (a causa di una mancata diagnosi e di trattamento tardivo).

In linea generale, pochi tumori insorgono per un'unica causa; più facile, invece, che abbiano un' origine multifattoriale .

Il mastocitoma nei cani si sviluppa per effetto di una divisione anomala e una trasformazione in senso tumorale dei mastociti .

I tumori sono il risultato di un accumulo di mutazioni genetiche che interessano specificatamente tratti di DNA preposti alla produzione di proteine regolatrici della crescita e della divisione cellulare . Per esempio, sono coinvolti geni da cui derivano proteine che servono a bloccare la divisione della cellula. Ciò spiega per quale motivo i tumori sono masse cellulari che crescono e si dividono senza alcun controllo.

In genere, sono masse cutanee compatte e solitarie , che non provocano sintomi particolari.

I mastocitomi del cane possono presentarsi come protuberanze , verruche o noduli sopra o appena sotto la pelle; possono anche apparire come ulcere.

I mastocitomi potrebbero apparire come noduli o protuberanze privi di significato; per questo motivo, specialmente ai padroni di razze a rischio, i veterinari consigliano di osservare periodicamente l'evoluzione di eventuali lesioni e, sempre di tanto in tanto, sottoporre l'animale a visite specialistiche.

Per una diagnosi sicura, serve necessariamente la biopsia , cioè l'analisi in laboratorio di un campione di cellule prelevato dal tumore.

Terapia

Come curare il Matocitoma nel Cane?

La gestione terapeutica del mastocitoma del cane dipende dal grado della neoplasia, in altre parole dalla sua aggressività (si ricorda che il grado è una caratteristica tumorale identificata con la biopsia).

Per i mastocitomi di basso grado, la rimozione chirurgica rappresenta il trattamento più indicato e che ha maggiore successo. Grazie alla chirurgia, infatti, probabilità di una ricomparsa di questi tumori è molto bassa.

Diverso invece è il caso dei mastocitomi di grado medio-elevato: in tali circostanze, la chirurgia potrebbe non bastare o potrebbe non essere applicabile.

Se non basta, il veterinario deve associarla alla chemioterapia; se non è applicabile, deve virare sulla combinazione chemioterapia-radioterapia.

Chemioterapia: cos'è?

La chemioterapia, invece, consiste nella somministrazione orale o per via endovenosa di farmaci (i cosiddetti chemioterapici) in grado di uccidere tutte le cellule in rapida crescita, tra cui anche quelle tumorali.

Radioterapia: cos'è?

La radioterapia prevede l'esposizione della massa tumorale a una dose specifica di radiazioni ionizzanti ad alta energia (raggi X), allo scopo di distruggere le cellule neoplastiche.

Mastocitoma del Cane e recupero post-operatorio

In caso di mastocitomi di basso grado, il recupero post-chirurgico (guarigione della ferita) richiede circa 2 settimane; in quest'arco di tempo, il veterinario potrebbe prescrivere antidolorifici e l'uso di un collare elisabettiano per evitare che il cane lecchi la ferita.

Trascorso le settimane indicate, l'animale può tornare alle sue normali attività; nel frattempo, però, è doveroso sottoporlo a controlli periodici per identificare un'eventuale recidiva (molto rara, se il tumore è di basso grado).

In caso di mastocitomi di grado medio-elevato, i tempi di recupero non sono poi così differenti; tuttavia, si ricorda che probabilmente servono altri trattamenti, quali la chemioterapia o la radioterapia.

Inoltre, il monitoraggio periodico delle condizioni dell'animale diventa ancora più importante, poiché è più elevato il rischio di recidiva.

Mastocitoma nel Cane: costo dell’operazione

I costi dell'operazione chirurgica per la rimozione di un mastocitoma del cane possono variare da 500 a 1.000 euro.