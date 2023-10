Maltrattamento di animali, cosa si rischia: pene e sanzioni Uccisi, maltrattati o seviziati: non è raro – purtroppo – imbattersi in casi di cronaca in cui i diritti degli animali vengono brutalmente violati, causando rabbia e indignazione. Il tema del maltrattamento di animali è divenuto negli ultimi anni centrale nella legislazione italiana. L'Italia d'altronde è un paese abbastanza all'avanguardia su questa tematica e punta a tutelare la salute, il benessere e l'incolumità di questi esseri viventi. Purtroppo però non è stato sempre così e attualmente sono tanti i passi a compiere, ma soprattutto i limiti che andrebbero superati.

Maltrattamento di animali: pene e a chi rivolgersi Il codice penale italiano tutela gli animali, sia da affezione che non, punendo non solo l'uccisione, ma anche i maltrattamenti, perpetrati in qualsiasi forma. Il maltrattamento di animali, nello specifico, viene trattato dall'articolo 544 ter del Codice Penale secondo cui: "Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale".

Le pene e le sanzioni per il maltrattamento di animali Come purtroppo sappiamo bene esistono diverse forme di maltrattamento degli animali. Il codice penale stabilisce che chi uccide un animale sarà punito con una reclusione che va da quattro mesi sino a due anni. La legge specifica che l'uccisione di un animale viene punita solamente quando viene provocata senza necessità oppure per pura crudeltà. Questo perché potrebbe avvenire accidentalmente, per esempio quando si è alla guida della propria auto oppure per risparmiargli delle sofferenze inutili, come nel caso dell'eutanasia realizzata dal veterinario. Dunque solo l'uccisione dolosa e volontaria viene perseguita dalla legge, in tutti gli altri casi invece non si configura un reato. Il maltrattamento di animali è considerato come un reato complementare rispetto all'uccisione. Il codice penale infatti stabilisce che chi provoca senza necessità oppure per crudeltà lesioni a un animale, lo sottopone a sevizie e comportamenti insopportabili per le sue caratteristiche può essere punito con la reclusione da tre sino a diciotto mesi oppure con una multa da cinquemila sino a trentamila euro. In questo caso è essenziale sottolineare che nel rato di maltrattamenti di animali rientra qualsiasi condotta che può provocare non solo lesioni, ma anche sofferenze di vario tipo. Parliamo dunque di aggressioni fisiche, come bastonate, percosse di qualsiasi tipo o calci, sevizie e comportamenti crudeli che consistono ad esempio nella scelta di privare l'animale di cibo, farlo vivere in un ambiente angusto e sporco, sottoporlo a delle fatiche che non è in grado di sopportare. Sono previste pene pure per chi somministra a un animale sostanze stupefacenti oppure lo sottopone a dei trattamenti che possono procurare un danno alla sua salute. Se da questi maltrattamenti deriva la morte dell'animale la pena aumenterà della metà.

Altri reati contro gli animali Esistono poi altri comportamenti che sono considerati reato contro gli animali. Per esempio la promozione e l'organizzazione di manifestazioni e spettacoli che causano sofferenze e sevizie negli animali. In questo caso le pene vanno dai quattro mesi sino ai due anni, con una multa che va da tremila sino a quindicimila euro. Rientrano in questa categoria di reati anche le scommesse clandestine, l'organizzazione di combattimenti oppure di competizioni non autorizzate che possono mettere a rischio l'integrità fisica degli animali. In quest'ultimo caso le pene comprendono una reclusione da uno sino a tre anni e una multa con importo da cinquantamila sino a centosessantamila euro.

Come denunciare un maltrattamento di animali Di fronte alla sofferenza e al maltrattamento di animali abbiamo tutti il dovere morale di agire. Cosa fare quando ci si trova di fronte a situazioni in cui un animale viene seviziato, maltrattato o ucciso per pura crudeltà? In questo caso è essenziale segnalare oppure denunciare il fatto alle Forze dell'Ordine che hanno l'obbligo di ricevere tutte le denunce di questo tipo e di iniziare delle indagini, accertando le varie responsabilità. Quando si configura un rischio per la salute (pensiamo ad esempio a un animale che non viene nutrito o viene tenuto incatenato sotto il sole) si può chiedere l'intervento dell'ASL, ossia dell'Autorità Sanitaria. In questo caso un pubblico ufficiale provvederà a realizzare un sopralluogo e a segnalare alle autorità, in base alla situazione, eventuali reati per procedere nei confronti dei colpevoli penalmente. La denuncia per il maltrattamento di animali, in generale, andrebbe effettuata sempre in modo tempestivo presso le Forze di Polizia per intervenire velocemente e interrompere il reato. In alternativa è possibile effettuare la denuncia presso la Procura della Repubblica, avvalendosi del patrocinio di un legale. La denuncia si può fare di persona oppure al telefono, seguendo alcuni importanti accorgimenti. Il primo consiglio è quello di descrivere i fatti in modo accurato, indicando se possibile nomi e testimoni presenti, in secondo luogo è fondamentale riferire i propri dati anagrafici per rendere valida la denuncia. Un'altra opzione possibile è quella di rivolgersi all'Enpa, ossia l'ente nazionale per la protezione degli animali. Dal 1871 infatti questo ente ha il compito di vigilare e valutare l'osservanza dei regolamenti e delle leggi legate alla protezione degli animali, tutelandoli. Non solo: questo ente effettua anche degli interventi tempestivi per aiutare animali in difficoltà, dunque una segnalazione in caso di maltrattamento potrebbe fare la differenza. In questo caso è bene ricordare che con il termine maltrattamenti di animali vengono intese sofferenze inflitte all'animale che possono comprendere la violenza oppure no. Pensiamo, per esempio, a un cavallo che viene costretto a trasportare sotto il sole rovente dei pesi insostenibili, a un cane che viene rinchiuso in balcone e non viene nutrito, oppure a cuccioli che vengono allontanati dalla propria mamma in un'età inadatta.