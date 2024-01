Zoonosi: le malattie trasmesse tra uomo e animali domestici

Le patologie che gli esseri umani condividono con gli animali si chiamano zoonosi, esse possono originare da dei virus, dei batteri oppure dei parassiti (come insetti aracnidi o vermi). 250 circa sono gli organismi zoonotici, ma solo 30-40 di queste sono le patologie associabili a cani e gatti.

L'interesse nelle zoonosi che riguardano gli animali domestici è aumentato negli ultimi decenni per 2 motivi principali:

perchè i cani e i gatti sono sempre più comuni nelle case, per via di cambiamenti etici e trend socioeconomici (basti pensare che una stima conferma che negli Usa e in Europa il 60-70 percento dei nuclei famigliari possiede un animale domestico). perchè grazie ai progressi della scienza e medicina vi è stato un aumento importante degli esseri umani immunocompromessi (anziani con patologie croniche, neonati e bambini immunocompromessi, persone con malattie immunosoppressive o che subiscono chemioterapie o trapianti) con una risultante maggiore facilità nel contrarre patologie dagli animali con i quali convivono a stretto contatto.

Inoltre è importante sottolineare che i serbatoi delle malattie zoonotiche possono essere sia gli animali direttamente, ma anche materiali o sostanze da loro derivanti: i peli, gli escrementi, i liquidi organici (sangue, saliva ed urine) l'aerosol nell'aria, la terra, i vegetali e le superfici in generale che sono state a contatto con l'animale malato; ed infine quelli che si chiamano vettori biologici, ossia insetti e parassiti che possono veicolare le patologie.

In questo articolo non ci si propone di spiegare in modo esauriente, né di elencare tutte le patologie zoonotiche fra uomo e i nostri pet, bensì di sottolineare le più frequenti ed importanti che in realtà non sono così numerose.