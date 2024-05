Quali sono le più comuni Malattie del Gatto?

Introduzione Shutterstock Le malattie che colpiscono il gatto sono svariate. Possono avere un'origine infettiva; possono essere di natura parassitaria; possono essere su base endocrina; possono dipendere da un malfunzionamento del sistema immunitario (malattie autoimmuni); possono essere di natura tumorale; possono essere correlate alla razza e alla genetica; ecc. Questo articolo intende analizzare quali sono le patologie che più spesso interessano i gatti domestici, quali sintomi le caratterizzano, quali sono le condizioni più pericolose e quali quelle che possono trasmettersi all'essere umano.

Come si manifestano? In natura, il gatto è predatore e (potenziale) preda di carnivori più grandi.

Poiché un animale sofferente per una malattia è non solo una preda più facile ma anche riconoscibile, il gatto si è evoluto in modo tale da nascondere il dolore e i sintomi e i segni delle malattie, proprio per non attirare le attenzioni dei predatori. Tante volte, quindi, le manifestazioni di una patologia felina compaiono in modo evidente solo quando la condizione è ben avviata, in una fase più avanzata; nelle prime fasi, infatti, è difficile che il gatto lamenti sintomi importanti. Quali sono i primi segnali di Malattia nel Gatto? Molto spesso, nei gatti, una malattia agli esordi influenza il comportamento dell'animale: quest'ultimo, infatti, tende a diventare più introverso, silenzioso e un po' più mogio. Quali sono i Sintomi delle più comuni Malattie del Gatto? Tra i sintomi e i segni delle più comuni malattie che colpiscono i gatti si segnalano: Febbre;

Diminuzione dell'appetito;

Letargia e debolezza;

Toelettatura eccessiva o assente;

Diarrea;

Vomito;

Cambiamenti del comportamento;

Aspetto del pelo alterato e/o perdita del pelo;

Perdita di peso;

Sete eccessiva o nessuna sete;

Bassi livelli di energia;

Irrequietezza;

Meno propensione per il gioco.

Quali malattie dei gatti sono trasmissibili all’uomo Tra le patologie feline sopra indicate, quelle che il gatto può trasmettere all'essere umano sono l'infestazione da pulci, la parassitosi da vermi, la toxoplasmosi e, seppure molto raramente, la clamidia felina. Di queste meritano un approfondimento in più l'infestazione da pulci e la toxoplasmosi. Lo sapevi che… Le malattie e le infezioni che possono trasmettersi dagli animali all'essere umano sono dette zoonosi. Infestazione da pulci nell’essere umano Le pulci del gatto possono aggredire anche l'essere umano, provocando prurito e dolore. Come accade negli animali, il prurito induce la persona a grattarsi, gesto questo che può procurare escoriazioni e ferite a rischio infezione. Inoltre, le pulci sono potenziali vettori di agenti patogeni, tra cui: Yersinia pestis, Rickettsia typhi, Francisella tularensis, Bartonella henselae e tenia. Toxoplasmosi nell’essere umano La trasmissione della toxoplasmosi dal gatto all'essere umano avviene per via oro-fecale: la mancata pulizia delle mani dopo le operazioni di pulizia della lettiera di un gatto infetto è una delle modalità con cui più comunemente le persone contraggono la toxoplasmosi; un'altra modalità è il consumo di cibi, quali frutta e verdura, provenienti da terreni contaminati dalle feci di un gatto infetto. In una persona sana e in salute, la toxoplasmosi è pressoché asintomatica, in quanto il sistema immunitario è in grado di controllare molto bene l'infezione; solo in rari casi, è responsabile di alcune manifestazioni del tutto aspecifiche (febbre, dolori muscolari, mal di testa, mal di gola e ingrossamento dei linfonodi). La toxoplasmosi costituisce, invece, un'infezione temibile e della quale preoccuparsi quando il bersaglio è un individuo con un sistema immunitario compromesso (per esempio, per colpa dell'AIDS) o una donna incinta. Proprio sulla toxoplasmosi in gravidanza vale la pena spendere qualche parola in più: nelle donne incinte, l'infezione può procurare danni importanti a diversi organi del feto, tra cui cervello, occhi, apparato uditivo, cuore, polmoni e fegato. Lo sapevi che… Toxoplasma gondii infetta numerosi animali a sangue caldo, ma solo nel gatto si riproduce sessualmente. Ciò è il motivo per cui solo nel gatto Toxoplasma gondii contamina le feci, mentre in tutti gli altri ospiti animali (essere umano compreso) rimane confinato nei tessuti sotto forma di cisti.

Quali malattie sono mortali Senza dubbio, tra le più comuni patologie feline, due delle più temute sono la FeLV e la FIV: si tratta, infatti, di malattie incurabili, che espongono il gatto a una serie di altre complicanze che possono ulteriormente il quadro sintomatologico dell'animale. Un'altra patologia potenzialmente letale è l'infezione da parvovirus, anche nota come panleucopenia felina; nei gatti più fragili, infatti, le forme più severe di questa condizione possono comportare grave disidratazione e shock, mettendo a forte rischio la vita degli animali. Infine, se non trattato a dovere, anche il diabete mellito può rivelarsi una malattia pericolosa per la vita del gatto.