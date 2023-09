In questo breve articolo cercheremo di spiegare in termini semplici, ma più dettagliatamente possibile, come riconoscere la AF e la BCF e in che modo curarle.

L'aspettativa e la qualità della vita dell'animale affetto da LAD possono essere variabili; tuttavia, in un animale giovane (che possa sopportare il percorso diagnostico piuttosto invasivo) e collaborativo (per ciò che concerne la terapia), le prospettive sono il più delle volte buone od ottime.

Sul piano diagnostico e terapico, le LAD rappresentano una vera e propria sfida sia per i medici veterinari, sia per i padroni dell'animale colpito.

È interessante notare come, in ambito veterinario, si possano riscontrare opinioni discordanti sulla reale differenziazione di AF e BCF ; diversi gruppi di ricerca, infatti, preferiscono argomentarle come manifestazioni sovrapponibili, usando sinonimi quali: asma felina, asma bronchiale , asma allergica , malattia bronchiale e bronchite cronica.

Per di più, i segni clinici dell'asma e della bronchite cronica possono risultare molto simili , così come la loro gestione terapeutica (secondo le conoscenze attuali).

Al contrario, si ritiene che la bronchite cronica derivi da un danno precedente , come un' infezione o una sostanza irritante inalata , che ha danneggiato in modo permanente le vie respiratorie.

In merito ai marcatori specifici, nell'asma felina ci si deve aspettare una reazione di ipersensibilità di tipo I (indotta dalle IgE ) a seguito della presunta esposizione all'allergene. Per la bronchite cronica, invece, l' eziologia rimane in gran parte sconosciuta , e il dosaggio plasmatico non mette in evidenza la stessa alterazione.

Per ciò che concerne le abitudini del felino, ad esempio, se l'animale mostra i sintomi tipici quando rimane molto tempo tra le mura domestiche , è molto probabile che sia allergico all' acaro della polvere o comunque a un elemento presente nell'abitazione. Se invece l'animale peggiora all'aperto, magari in determinati periodi dell'anno, è possibile che l'allergene sia costituito da un polline o la gramigna rossa (Cynodon dactylon, Bermuda grass, erba canina).

La distinzione avviene, in prima battuta, analizzando le abitudini dell'animale e incrociandole con la comparsa dei sintomi. In secondo luogo, attraverso l'indagine dei marcatori "specifici".

ATTENZIONE! L'evidenza di infiammazione delle vie aeree, non di origine batterica, deve comunque mettere in evidenza la prevalenza leucocitaria di eosinofili e/o neutrofili .

ATTENZIONE! La frequenza respiratoria va misurata assolutamente in totale riposo, ovvero durante il sonno , facendo attenzione che l'animale non stia facendo fusa silenziose o che stia odorando l'aria . E' un'operazione che richiede molta attenzione, conoscenza del soggetto e pazienza (può essere necessario attendere parecchio tempo). Una rilevazione errata può dare facilmente un falso positivo;

Bisogna riconoscere che, nel pratico, in determinate circostanze, la diagnosi differenziale tra AF e BCF può non essere così efficace (ad es. non si evidenziano nette ripartizioni nel pattern cellulare citologico del lavaggio bronco-alveolare); il veterinario può quindi decidere di tentare una terapia farmacologica sulla base delle poche evidenze in possesso.

Tuttavia, esistono molte forme non eccessivamente gravi che, anche alla comparsa di evidenti sintomi, non sfociano in complicazioni gravi, e possono quindi venire gestite bene anche con i trattamenti somministrati al bisogno .

Ciò che dev'essere ben chiaro fin da subito è che si tratta di malattie permanenti, ovvero che non possono guarire definitivamente. Fortunatamente, come negli umani, anche nei felini queste condizioni vengono gestite con un ottimo margine di successo – ma questo può dipendere da molti fattori.

Terapia preventiva cronica o al bisogno: quale scegliere e perché

Vista l'eterogeneità delle manifestazioni bronchiali croniche nei gatti, è bene ribadire che non tutti i felini malati di patologie bronchiali necessitano di una terapia nel cronico . Lo studio del piano terapeutico spetta al medico veterinario e, ovviamente, al padrone del gatto.

In linea generale, tuttavia, potremmo dire che questa scelta viene fatta su diversi fattori:

diagnosi differenziale ;

; storia clinica : frequenza e gravità delle acuzie e delle complicazioni annesse;

: frequenza e gravità delle acuzie e delle complicazioni annesse; conoscenza degli eventuali allergeni che possono scatenare la reazione nell'animale;

degli che possono scatenare la reazione nell'animale; quindi, stile di vita del gatto , ovvero se vive in casa o fuori (alcuni allergeni sono più presenti all'aperto, come i pollini, e altri all'interno delle abitazioni, come gli acari della polvere);

, ovvero se vive in casa o fuori (alcuni allergeni sono più presenti all'aperto, come i pollini, e altri all'interno delle abitazioni, come gli acari della polvere); comorbilità con patologie immunodeficienti ;

con ; stato funzionale dei reni;

dei età ;

; livello di stress psico-fisico generale (stato nutrizionale, altre terapie farmacologiche nel cronico ecc.);

(stato nutrizionale, altre terapie farmacologiche nel cronico ecc.); compliance terapeutica del soggetto, ovvero se è propenso a farsi somministrare la terapia senza andare eccessivamente in stress (da non sottovalutare).

Terapia cronica inalatoria: tanto utile quanto complessa

La terapia cronica con glucocorticoidi per bocca, si sa, non è esente da effetti collaterali.

Per questo, nei gatti che richiedono un supporto farmacologico indeterminato, oggi si tende a prediligere il cortisone per via inalatoria. Il farmaco è il medesimo utilizzato nelle forme asmatiche umane (fluticasone). Dosaggio e posologia, d'altro canto, vanno stabiliti dallo specialista.

I casi più importanti richiedono due somministrazioni al dì, per la vita. Si può optare anche per un'unica somministrazione. Oppure, sempre nell'eventualità lo specialista concordi, è possibile limitare la somministrazione ai periodi di acuzie.

Attenzione però, questo farmaco agisce bene in cronico e la sua azione serve a mantenere "normale" la condizione bronchiale. Non è efficace se l'acuzie ha già provocato infiltrazione, edema ecc. In questi casi è necessario ricorrere ulteriormente a farmaci per via orale o per iniezione.

La somministrazione del glucocorticoide per via inalatoria ricalca la pratica eseguita per i bambini molto piccoli, e si impiega lo stesso strumento. Parliamo di una camera distanziatrice, o distanziatore, dotato di imboccatura su un lato per l'innesto dell'inalatore e una mascherina ergonomica in silicone – con tanto di valvola o segnalatore – sull'altro lato.

La procedura è semplice da spiegare ma, nei gatti poco collaborativi, spesso molto difficile da attuare:

Si tranquillizza l'animale e lo si abitua a salire spontaneamente su un ripiano comodo e libero – ad es., con dei croccantini ad esso graditi, accarezzandolo. Diversamente, lo si prende e lo si posiziona – cercando di limitare lo stress; È poi necessario vincolarne i movimenti. Ad es. tenendolo vicino al proprio addome e, accovacciandosi delicatamente sopra di esso con il torace, si portano i gomiti lateralmente ad esso; la mano che NON tiene in mano il farmaco deve impugnare la collottola o appoggiare sul torace; in pratica, l'animale deve stare fermo; Con la mano dominante, che impugna il distanziatore, agitare il farmaco, appoggiare la mascherina sul musetto del micio, e quindi dare un "PUFF". Il gatto, soprattutto se dal carattere difficile, al rumore del puff o al solo avvicinarsi della mascherina potrebbe ribellarsi. Fate queste operazioni con i guanti, maniche lunghe e tutto ciò che può proteggervi; Se tutto filasse liscio, la valvola segnalatore dovrebbe indicare gli atti respiratori. In genere se ne contano pressappoco 5; ma è il veterinario che deve suggerire questo aspetto. Essendo tutt'altro che stupidi, d'altro canto, i gatti tendono a rimanere in apnea. Non abbiate timore di attendere che la valvola si muova. Quando riprenderanno a respirare, lo faranno con respiri profondi e forti. Se invece l'animale è di temperamento mite, potrebbe addirittura fare le fusa. In questo caso i respiri saranno brevi e poco profondi.

Quando "fattibile", questo protocollo supporta l'animale per la vita ed è pressoché esente da effetti collaterali.