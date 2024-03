Malattia da Deperimento Cronico nei Cervi: cos’è e perché spaventa?

Generalità Shutterstock La malattia da deperimento cronico dei cervi, o malattia del cervo zombie, è una patologia neurodegenerativa grave, che può colpire cervi e animali affini. È una malattia da prione trasmissibile, esattamente come il morbo della mucca pazza o la nuova variante morbo di Creutzfeldt-Jakob; più esattamente, si tratta di una encefalopatia spongiforme trasmissibile. Attualmente, questa condizione è diffusa solo in alcune zone del Mondo, quali Stati Uniti, Canada, Corea del Sud e Norvegia. In tali Paesi, sta destando diverse preoccupazioni, in quanto si teme la trasmissione all'essere umano.

Fino a oggi, tuttavia, non esistono segnalazioni di casi negli esseri umani. Caratterizzata da tempi di incubazione molto lunghi, la malattia da deperimento cronico dei cervi è una patologia incurabile, che causa sicuramente la morte dell'animale.

Cos'è Malattia da Deperimento Cronico dei Cervi: cosa si intende? Anche nota come malattia del cervo zombie, la malattia da deperimento cronico dei cervi è una malattia da prioni che colpisce non solo il cervo, ma anche animali affini, quali alce, renna, cervo dalla coda bianca, cervo mulo e cervo sika (o cervo del Giappone). Alla luce di ciò, sarebbe più corretto parlare di malattia da deperimento cronico dei cervidi, termine ad ampio spettro che include cervi e affini. La malattia da deperimento cronico dei cervi è una patologia neurodegenerativa, incurabile, che causa sicuramente la morte dell'animale colpito. Condizione contagiosa, la malattia da deperimento cronico appartiene alla categoria delle encefalopatie spongiformi trasmissibili, come la nuova variante del morbo di Creutzfeldt-Jakob che può colpire l'uomo e il cosiddetto morbo della mucca pazza che può colpire appunto mucca e animali affini. Cosa sono le malattie da prione? Le malattie da prione sono patologie dovuta all'alterazione di una glicoproteina naturalmente presente a livello nervoso in tutte le specie di Vertebrati (Mammiferi, Rettili, Pesci, Uccelli e Anfibi); questa glicoproteina è nota come proteina prionica, mentre la sua variante alterata è conosciuta come prione. Nella sua forma modificata (rispetto alla variante sana), il prione perde le sue normali funzioni di glicoproteina e acquisisce delle proprietà che la rendono lesiva per il tessuto nervoso, in particolare quello cerebrale; inoltre, diviene capace di alterare anche le proteine prioniche sane, come se avesse una sorta di capacità infettiva rispetto alle controparti sane. Il prione modificato è dannoso per il cervello, perché forma degli aggregati proteici che vanno a depositarsi proprio sul tessuto cerebrale, creandovi dei buchi (che ovviamente comportano la morte dell'area interessata).

L'aspetto a buchi del tessuto cerebrale è un effetto tipico delle malattie da prione, visibile anche alle immagini diagnostiche; da questa caratteristica, tra l'altro, deriva l'espressione di encefalopatia spongiforme, usata per identificare le neuropatologie dovute al prione: l'aspetto a buchi del tessuto cerebrale, infatti, ricorda molto quello di una spugna. Per certi versi, il prione modificato è paragonabile a un agente infettivo (virus o batterio), ma bisogna sempre tenere conto che: Si tratta di una molecola endogena, che subisce un'alterazione;

È più piccolo rispetto a un virus o a un batterio;

È più resistente di un virus o un batterio. Dove è diffusa la Malattia da Deperimento Cronico dei Cervi? Attualmente, la malattia da deperimento cronico registra casi di animali malati in Nord America (Stati Uniti e Canada), in Corea del Sud e in Norvegia.

Cause La malattia da deperimento cronico dei cervi è dovuta alla trasformazione della proteina prionica in prione e agli effetti che quest'ultimo ha a livello di tessuto cerebrale. La malattia da deperimento cronico dei cervi è una condizione contagiosa per i cervidi in generale; questo implica che un animale malato può trasmetterla agli animali della stessa specie e di specie simile. In questo, differisce dalla maggior delle encefalopatie spongiformi che possono colpire l'essere umano, le quali sono patologie acquisite o con un'impronta genetica (cioè all'origine c'è una predisposizione genetica per la malattia); l'unica eccezione in tal senso è la nuova variante del morbo di Creutzfeldt-Jakob, che si può trasmettere per via alimentare. Malattia da Deperimento Cronico dei Cervi e incubazione Come le altre malattie da prione trasmissibili, anche la malattia da deperimento cronico dei cervi ha tempi di incubazione lunghi; in questo caso specifico, si parla di 12-24 mesi. Si ricorda che il tempo di incubazione è il periodo di tempo che intercorre da quando si è contratta una malattia a quando compaiono i primi sintomi.

Trasmissione Come si trasmette la Malattia da Deperimento Cronico dei Cervi? I ricercatori ritengono che la trasmissione della malattia da deperimento cronico dei cervi avvenga in due modi: Per via diretta , tramite il contatto con fluidi corporei quali sangue , saliva , feci o urina .

, tramite il contatto con fluidi corporei quali , , o . Per via indiretta, attraverso la contaminazione ambientale di suolo, acqua o cibo. Sostengono anche che, una volta presente in un allevamento, il prione responsabile della malattia da deperimento cronico si diffonde rapidamente all'interno della popolazione di cervidi. Come detto, i prioni sono estremamente resistenti alle condizioni ambientali, molto più di virus e batteri; attualmente, non è ancora noto quanto sia longevo il prione della malattia da deperimento cronico, ma, per esempio, è risaputo che il prione dello scrapie (la malattia da prione che colpisce gli ovini) è capace di resistente nell'ambiente per anche 16 anni. Tutto questo per dire che, una volta il prione è presente in un allevamento o in un ambiente popolato da cervidi, bisognerebbe attuare un importante e radicale opera di decontaminazione. Quando è contagioso un cervo malato? Varie ricerche sperimentali suggeriscono che, con molta probabilità, un cervide è contagioso anche quando è malato ma non mostra ancora i sintomi della patologia (in sostanza, quando è apparentemente sano). Del resto, i sintomi della malattia da deperimento cronico sono l'espressione di una condizione già fortemente consolidata, che ha già compromesso in modo drastico il tessuto cerebrale dell'animale.

Rischi per l’Essere Umano A oggi, non ci sono segnalazioni di casi di malattia deperimento cronico nell'essere umano. Questo induce gli esperti a pensare che, almeno per il momento, questa patologia da prione non sia trasmissibile all'essere umano. È doveroso segnalare, tuttavia, che da alcuni studi sperimentali è emersa la possibilità che il prione della malattia da deperimento cronico dei cervi infetti i topi e una classe di primati nota come scimmia scoiattolo; inoltre, è in fase di analisi la possibilità di infezione per i macachi, un tipo di scimmia geneticamente molto più vicina all'essere umano di quanto non lo sia la scimmia scoiattolo. Gli esperimenti sui macachi hanno testato due modalità di infezione: La somministrazione agli animali da infettare di carne o tessuto cerebrale di cervidi infetti (anche di esemplari apparentemente sani) e

La somministrazione del prione infettivo direttamente nel cervello dei macachi. Per ora, i risultati non sono unanimi: una filiera di studi sembra aver dimostrato la possibilità di trasmissione ai macachi, mentre un'altra no. Al di là di cosa sia possibili o meno, le preoccupazioni per l'essere umano ci sono eccome. Per questo, l'OMS raccomanda, fin dal 1997 (in seguito ai casi di mucca pazza nell'essere umano), di non introdurre nella catena alimentare umana carni e derivati di animali affetti da una malattia da prione conosciuta.

Sintomi Come si manifesta la Malattia da Deperimento Cronico dei Cervi? Una volta colpiti dalla malattia da deperimento cronico, i cervi e le specie affini: Manifestano una drastica perdita di peso;

Tendono a inciampare;

Sbavano;

Mancano di coordinazione e hanno tremori;

Si muovono lentamente;

Mostrano svogliatezza e nervosismo;

Presentano sete e minzione eccessiva;

Hanno lo sguardo fisso e vitreo (da qui deriva l'espressione di malattia dello zombie cervo);

Hanno le orecchie cadenti;

Non hanno paura delle persone;

Presentano salivazione eccessiva e digrignamento dei denti. Da notare che l'aumento della salivazione e della minzione promuovono, indirettamente, la diffusione della malattia (per le ragioni sopra menzionate: saliva e urina sono veicolo di trasmissione del prione modificato). In linea generale, i sintomi sopra descritti sono aspecifici, cioè non sono univocamente indicativi della malattia da deperimento cronico dei cervi; infatti, altre condizioni neurologiche e le malattie da malnutrizione si manifestano in modo simile. Malattia da Deperimento Cronico dei Cervi e morte La malattia da deperimento cronico dei cervi causa sicuramente la morte dell'animale malato. Il motivo del decesso è quasi sempre una polmonite da aspirazione, indotta ovviamente dalla compromissione generale dello stato di salute.

Diagnosi Come riconoscere la Malattia da Deperimento Cronico dei Cervi Per una diagnosi certa di malattia da deperimento cronico dei cervi occorre attendere la morte dell'animale ed effettuare: Autopsia sull'animale . È da segnalare che la sola autopsia non è sufficiente a stilare una diagnosi definitiva;

. È da segnalare che la sola autopsia non è sufficiente a stilare una diagnosi definitiva; Test che valutano la presenza del prione su tessuti cerebrali, linfatici e neuroendocrini. Alcuni di questi test sono: immunoistochimica, western blotting, dosaggio immunoenzimatico e amplificazione ciclica del misfolding proteico.

Si tratta di procedure poco conosciute, note agli esperti di biologia e patologia; tuttavia, si è ritenuto opportuno comunque riportarli per fornire informazioni in modo completo. Per il momento, non esistono procedure diagnostiche del tutto attendibili ed eticamente accettabili su animali vivi; questo complica l'individuazione precoce della malattia all'interno di una popolazione. Un esame su animali vivi che non solleva discussioni etiche è un particolare test tonsillare, che però è attendibile solo sul cervo mulo e sul cervo dalla coda bianca. Un altro potenziale esame su animali vivi che merita una segnalazione è un test sulla mucosa rettale; effettuabile su alci, cervi dalla coda bianca e cervi mulo, tale test risente di vari fattori, tra cui età dell'animale e stadio di avanzamento della malattia.

Terapia Come detto in più occasioni, non esiste alcun trattamento per la malattia da deperimento cronico dei cervi: una volta contratta la patologia, l'animale è destinato a morire sicuramente.