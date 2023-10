Maine Coon: caratteristiche, cura e informazioni utili sul gatto gigante

Maine Coon: introduzione Il Maine Coon è un gatto noto per le sue dimensioni massicce, il mantello a pelo semilungo e i grandi ciuffi che dipartono dalle orecchie ricordano quello della lince rossa. Tralasciando l'aspetto imponente distintivo di questa razza, questi gatti sono apprezzati per essere animali domestici intelligenti, gentili e affettuosi; sono particolarmente adatto alla vita in famiglia, poiché socievole con i bambini, cani e altri gatti. Tra le particolarità di questo gatto, c'è quella di amare l'acqua: ci giocano, ci fanno il bagno, ci intingono il cibo e persino nuotano. Shutterstock Origini del Maine Coon Originario degli Stati Uniti nord-orientali, il Maine Coon è una razza che si è sviluppata naturalmente e, al contrario di altri gatti giganti (tra cui rientrano anche Ragdoll, Norvegese delle Foreste e British Shorthair), questo gatto non ha alcun legame di discendenza con i gatti selvatici africani. Sebbene persistono molte leggende sul fatto che il Maine Coon sia stato allevato da linci rosse o procioni, sono gatti domestici al 100%, discendenti da gatti portati in America dai coloni. La razza si è evoluta per essere abbastanza grande e resistente, con un pelo spesso e ispido. Questi tratti erano necessari affinché i gatti sopravvivessero e prosperassero nei rigidi inverni del New England. I Maine Coon sono sorprendentemente popolari, soprattutto se si considera che ad un certo punto questa razza ha quasi rischiato l'estinzione. Cosa significa Maine Coon? Maine Coon significa "procione del Maine": il termine "coon" significa procione, perché la coda di questo gatto ricorda molto quella del roditore. Il gatto Maine Coon esiste negli Stati Uniti dal 1800, tanto da essere considerato la più antica razza di gatto autoctono.

Aspetto e caratteristiche Il Maine Coon è una delle più grandi razze di gatto domestico e la grandezza è certamente una delle sue caratteristiche fisiche distintive. Le dimensioni di un tipico Maine Coon arrivano a 25-40 cm di altezza e fino a ben 1 metro di lunghezza. Questi felini robusti pesano, di solito, 8-18 chili e hanno corpi muscolosi con petto ampio e gambe solide. Come se la loro corporatura ossuta non bastasse, l'ampia pelliccia nel mantello del Maine Coon fa sembrare questi maestosi animali ancora più grandi: il loro lungo mantello è setoso e liscio e si accorcia vicino alle spalle. Altre caratteristiche fisiche distintive sono le grandi orecchie a punta, spesso sormontate da ciuffi di capelli, occhi espressivi di forma ovale e una coda lunga e folta. Gatto Maine Coon: caratteristiche Il gatto Maine Coon rientra tra i gatti di taglia più grande : si tratta di un felino con una struttura ossea e muscolare solida , un torace ampio e le zampe forti ; in termini di dimensioni, può raggiungere 1 metro di lunghezza , mentre il peso può arrivare a 9 kg negli esemplari maschi.

: si tratta di un felino con una , un torace ampio e le ; in termini di dimensioni, , mentre il peso negli esemplari maschi. Il pelo del Maine Coon è semilungo e, spesso, è costituito da un sottopelo ricoperto da un rivestimento lucido e resistente all'acqua. In particolare, il pelo è più corto su testa, collo e spalle, mentre lungo schiena, fianchi e coda risulta più lungo; su gamb ee pancia è, invece, folto e ispido. I peli della coda sono lunghi e fluenti. La testa Maine Coon ha un muso squadrato e grandi orecchie portate larghe e alte, le cui punte sono datate di ciuffi molto evidenti, detti lynx tuft . Dalla base delle orecchie , parte un collare di pelo , più pesante nei maschi rispetto alle femmine. Anche le zampe hanno folti ciuffi di pelo che danno alla camminate del Maine Coon il classico " effetto ciaspola ".

A seconda del pedigree, un Maine Coon costa mediamente tra gli 800 e i 1.200 euro.

Personalità dei gatti Maine Coon Temperamento dei Maine Coon I Maine Coon sono giganti decisamente affettuosi e socievoli, che amano trascorrere del tempo con le persone. Questi gatti non amano lo spazio personale o la privacy e tollereranno di essere presi in braccio e coccolati. Tuttavia, il Maine Coon preferisce stare accanto alla persona di riferimento, piuttosto che stare in grembo (il che può essere una buona cosa, considerando le loro dimensioni). I Maine Coon sono incredibilmente intelligenti, amanti del divertimento e manterranno la loro giocosità da gattini fino alla vecchiaia.

Salute dei gatti Maine Coon Quali disturbi possono interessare i Maine Coon? I Maine Coon hanno una durata di vita di 10-13 anni e sono in genere animali domestici sani, ma, come con tutte le razze, ci sono alcuni problemi di salute di cui essere consapevoli. A causa della loro grande statura, i Maine Coon possono sviluppare malattie articolari, come l'artrite o la displasia dell'anca. Inoltre, i Maine Coon sono anche predisposti alla cardiomiopatia ipertrofica e le malattie dentali possono essere abbastanza comuni in questa razza. Per questo, è importante sottoporli a controlli veterinari fino all'età adulta: alcuni problemi di salute possono passare inosservati fino a più tardi nella vita del tuo gatto, per questo un piano di check-up regolari è importante.