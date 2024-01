Lykoi: caratteristiche, salute e cura del gatto lupo

Gatti Lykoi: introduzione

Con un mantello parzialmente glabro che gli conferisce un aspetto da lupo, il Lykoi non assomiglia a nessun'altra razza di gatti.

A volte chiamato anche "gatto lupo" o "gatto lupo mannaro", il Lykoi è sicuramente una delle razze di gatti esteticamente più uniche al mondo.

Secondo lo standard della razza, il mantello del Lykoi dovrebbe assomigliare a quello di un opossum. Il mantello del Lykoi sembra ruvido e ispido, ma in realtà è morbido e setoso al tatto. Non c'è sottopelo e i peli superiori crescono in quantità variabili, che differiscono tra i singoli gatti e anche durante l'anno.

Alcuni gatti Lykoi, a volte, sono addirittura quasi completamente glabri. Questo li fa spesso confondere con i gatti Sphynx, anche se i due non condividono alcuna connessione genetica.

Per quanto riguarda il colore del mantello, è caratteristico il roano, particolare modello costituito da una miscela di peli pigmentati e peli bianchi non pigmentati (peli amelanistici). Il roano si vede meglio sui gatti a tinta unita, in particolare sul roano nero.

Per le peculiarità del loro manto, i Lykoi sono meravigliosi gatti di famiglia che stanno meglio se tenuti in casa; se permesso loro di vagare all'aperto, il pelo rado rende questa razza soggetta a scottature e danni alla pelle.

Nonostante il loro aspetto selvatico, sono gatti amichevoli, affettuosi e giocosi che vanno d'accordo con gli esseri umani e altri animali.

Lykoi: perché è detto gatto mannaro o gatto lupo?

I gatti Lykoi hanno una mantello parzialmente glabro e una maschera senza peli che collega il naso, il muso, gli occhi e le orecchie, suggerendo ulteriormente l'aspetto di un lupo mannaro. Non dovrebbe quindi sorprendere che il nome della razza derivi dalla parola greca "lycos", che significa lupo.

A parte l'aspetto da lupo, il Lykoi è tutt'altro che spaventoso: questa è una razza estroversa e amichevole, felice di incontrare nuove persone e giocare. I gatti Lykoi sono leali e si legano strettamente ai loro umani preferiti.