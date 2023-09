Il lupo cecoslovacco, o meglio "cane da lupo cecoslovacco" (inglese: Czechoslovakian Wolfdog Slovak, slovacco e ceco: Československý vlčiak, tedesco: Tschechoslowakischer Wolfhund), è una razza di cane molto recente, ottenuta per la prima volta nel 1955 in Cecoslovacchia. L'intento fu di ottenere un ibrido tra il pastore tedesco e il lupo grigio dei Carpazi, che avesse alcune caratteristiche bene determinate: temperamento, mentalità da branco e addestrabilità del pastore tedesco;

forza, corporatura e resistenza del lupo dei Carpazi. La razza veniva originariamente utilizzata come cane da pattuglia di frontiera ma, in seguito, fu impiegata, sia in Europa che negli Stati Uniti, anche nella ricerca e salvataggio, nello sport Schutzhund, nella guardia, nella pastorizia, nell'agilità, nell'obbedienza, nella caccia e nel drafting (tiro). Venne riconosciuta ufficialmente come razza nazionale cecoslovacca nel 1982 ma, solo nel 1989, arrivò il riconoscimento della Fédération Cynologique Internationale (FCI). Come vedremo, il lupo cecoslovacco ha forti istinti e pulsioni predatorie ed ha uno spiccato senso gregario; due aspetti che vanno finemente gestiti fin da cucciolo. Non è il cane adatto a chi ha poco tempo da dedicare alla sua educazione o per stare in sua compagnia . Shutterstock

Come riconoscere un lupo cecoslovacco? Aspetto Com'è intuibile, l'aspetto del lupo cecoslovacco è molto simile a quello del lupo grigio dei Carpazi. Tuttavia, sul piano cinofilo, deve rispettare le seguenti caratteristiche morfologiche. L'altezza minima della spalla è di 65 cm (26 pollici) per il maschio e 60 cm (24 pollici) per la femmina, e non esiste un limite superiore. La struttura corporea è di sagoma rettangolare, con un rapporto tra altezza e lunghezza pari a 9:10 o inferiore. Il peso minimo è di 26 kg (57 libbre) per i maschi e 20 kg (44 libbre) per le femmine, , e non esiste un limite superiore. I tratti caratteristici della testa sono: occhi color ambra , posti obliquamente , orecchie corte e dritte di forma triangolare ;

color , posti , e di forma ; dentatura è completa (42 denti) e molto forte; sono accettabili sia la dentatura a forbice (quando la bocca è chiusa, gli incisivi superiori sfiorano con il loro lato posteriore il lato anteriore degli incisivi inferiori) che a tenaglia (quando l'estremità inferiore degli incisivi superiori combacia perfettamente con l'estremità superiore degli incisivi inferiori). La colonna vertebrale è diritta, forte nei movimenti, con regine lombare corta. Il torace è largo e piatto, non a botte. Il ventre è forte e retratto. Il dorso è corto e leggermente inclinato. La coda è inserita in alto e quando è liberamente abbassata raggiunge i tarsi. Gli arti anteriori sono diritti e stretti, con le zampe leggermente ruotate in fuori, con carpo e metacarpo allungati. Gli arti posteriori sono muscolosi, con polpaccio e collo del piede allungati. Il colore del mantello va dal giallo-grigio al grigio-argento, con maschera sul volto più chiara. Il pelo è dritto e fitto. Si tratta di una razza con grande predisposizione al galoppo; i sui movimenti sono leggeri e armoniosi, e il passo abbastanza lungo.

Temperamento del lupo cecoslovacco: è difficile da educare? Il lupo cecoslovacco sviluppa un rapporto sociale molto forte; non solo con il suo proprietario, ma con tutta la famiglia. Può imparare facilmente a convivere con altri animali domestici, purché facenti parte del "branco". Possono invece verificarsi notevoli difficoltà negli incontri con animali estranei. In tal senso, i proprietari di queste creature devono prestare estrema attenzione alle relazioni nei luoghi di sgambamento e, più in generale, dei posti frequentati da altri cani, persone, gatti e selvaggina . Anche se può sembrare ingiusto, l'educazione del lupo cecoslovacco deve includere la repressione dell'attitudine alla caccia fin dalla giovanissima età, per evitare comportamenti aggressivi in età adulta . Il cucciolo non va mai isolato; deve essere invece socializzato e abituato ad ambienti diversi. Le femmine tendono ad essere più facilmente controllabili, ma entrambi i sessi vivono spesso un'adolescenza, diciamo, problematica. Il cane lupo cecoslovacco è molto giocoso, capriccioso e impara facilmente. Tuttavia è sempre necessario trovare la giusta motivazione per l'addestramento. La causa più frequente di fallimento durante questo percorso è la perdita di motivazione del cane, causata dal ripetersi eccessivo dello stesso esercizio. Questi cani hanno sensi molto sviluppati e sono molto bravi a seguire le tracce. Hanno un carattere molto indipendente ma collaborano in maniera eccellente nel branco. Se necessario, possono facilmente spostare le proprie attività nelle ore notturne. Il lupo cecoslovacco abbaia poco, e gli risulta quasi innaturale; ergo: non ha una forte attitudine a vocalizzare. Questo perché è dotato di una vasta gamma di altri mezzi di espressione. Tendono a comunicare in vari modi e, principalmente, attraverso il linguaggio del corpo o rumori per noi difficili da interpretare, come ringhi, grugniti e piagnucolii. In generale, addestrare il lupo cecoslovacco richiede più tempo rispetto alle razze specializzate tradizionali - aspetto che, come vedremo, è migliorato con la selezione. Ricordiamoci sempre che in lui è presente una percentuale di lupo. In Italia, il cane lupo cecoslovacco è stato impiegato con successo come cane da ricerca e salvataggio (SAR), sebbene gestirlo richieda molto lavoro.