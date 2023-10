In questo breve articolo parleremo della lontra come animale domestico, cercando di rendere consapevoli i gentili lettori delle ragioni che dovrebbero scoraggiarne la ricerca e l'adozione.

Per varie ragioni, tuttavia, questa potrebbe non essere una scelta condivisibile .

Oggi famose grazie ai numerosi filmati che le vedono protagoniste di comportamenti giocosi, affettuosi e "quasi umani", in alcune parti del mondo (soprattutto Giappone, Tailandia e Malesia) sta avvenendo una crescente tendenza all'adozione come animale domestico .

Per una lontra, vivere in cattività non è una bella vita .

Una lontra che non ha la possibilità di sfogare i propri istinti, può adottare comportamenti distruttivi e aggressivi ; questi, ovviamente, non sono proposti nei socialnetwork, ma sono molto diffusi e talvolta gravi.

Tenere una lontra come singolo animale domestico può renderla estremamente triste . Nonostante tenda a sostituire i membri del proprio branco con altri elementi, come umani o cani, la lontra ha un forte bisogno di circondarsi dei propri simili.

Pur essendo animali molto attivi e sociali, a dispetto di quanto si possa evincere dalle riprese divulgate in internet, le lontre non sono facilmente addomesticabili .

Inoltre, la lontra trascorre la maggior parte del tempo nelle grosse masse d'acqua tipiche di fiumi e laghi, ed hanno bisogno di moltissimo spazio. Una semplice vasca da bagno o anche una piscina non possono assolutamente sostituire l'habitat in cui si trovano di sovente.

Ciò significa che, quando vengono catturate e vendute come animali domestici, le lontre non hanno la possibilità di vivere una socialità normalmente strutturata .

In natura, le lontre d'acqua dolce vivono in gruppi familiari che possono raggiungere i 15 esemplari.

Distruggono e creano disordine . Le lontre seguono la propria logica, non la nostra; tendono a mordere e strappare molte cose anche per il semplice desiderio di giocare, oppure per stress .

Sono molto aggressive quando stressate o selvatiche . Quando le lontre sono agitate o stressate possono mordere e diventare aggressive. Trattandosi di predatori, sono dotate di mandibole abbastanza possenti e denti acuminati. Il morso è piuttosto doloroso e necessita di cure immediate, per il rischio di infezione batterica.

Prendersi cura di una lontra è possibile?

Possedere una lontra è un grande impegno.

Per prendersi cura di una lontra bisognerebbe possedere un grosso appezzamento di terra, dotato di un altrettanto spazioso specchio d'acqua, popolati da più esemplari.

Quasi nessuno dispone di tali possibilità. Se hai adottato una lontra e ti sei pentito, contatta le autorità competenti. Se invece vuoi provare a tenerla, cerchiamo di metterla in condizioni quanto più ottimali possibile.

La lontra non può essere tenuta in casa; ma, se lasciata all'aperto, scapperebbe. È quindi indispensabile creare un'area esterna recintata, abbastanza grande (molto più grande di quella per un cane) e dotata di uno specchio d'acqua altrettanto generoso, per consentirle di fare esercizio e procurarsi il cibo.

Alle lontre piace arrampicarsi e scavare; quindi, il suolo dovrà essere di terreno ben drenante e il paesaggio arricchito con strutture verticali (pietre, dossi, piante).

C'è poi il problema del clima. Le lontre più comunemente commercializzate (Aonyx cinereus) necessitano di un'ambiente tropicale. La loro temperatura ideale è compresa tra 25-30 °C.

La dieta della lontra è varia. È possibile alimentarla con alimenti completi per gatti, ma più della metà dev'essere costituita da carne.

Dovrebbero essere compresi pesce, verdure, uova (crude o alla coque) e invertebrati di vario genere.

In linea di massima, concludiamo l'articolo sottolineando che adottare una lontra non è una grande idea. Sono necessari requisiti ambientali pressoché impossibili da riproporre, dagli spazi alla temperatura (se parliamo di una lontra estera). Non di meno, la loro detenzione è vietata dalla legge. Per questo motivo, sconsigliamo vivamente l'adozione a chiunque.